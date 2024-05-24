Путін прибув з візитом до Білорусі. ВІДЕО+ФОТО
Президент РФ Володимир Путін прибув до Білорусі з офіційним візитом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Белта.
На 24 травня заплановані офіційні переговори Путіна з Олександром Лукашенко.
Топ коментарі
+11 Олег Олег #553255
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+10 Hanka Panyanka
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Про це https://www.thesun.co.uk/news/24451024/vladimir-putin-body-*******-ai-analysis/ пише видання The Sun.
щоб ви здохли поскоріше обидва , так як ви бридкі і огидні , фууу мразь 🤬
Зачем Порошенко украл к Зеленского все,включая асфальт фортификации и прочие Джавелины Стингеры...