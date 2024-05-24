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Путін прибув з візитом до Білорусі. ВІДЕО+ФОТО

Президент РФ Володимир Путін прибув до Білорусі з офіційним візитом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Белта.

путін прилетів до лукашенка

На 24 травня заплановані офіційні переговори Путіна з Олександром Лукашенко.

Також читайте: Лукашенко призначив нового начальника Генштабу Білорусі

Автор: 

Білорусь (7930) Лукашенко Олександр (2655) путін володимир (23818)


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Топ коментарі
+11
Это двойник.
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24.05.2024 00:18
+11
"Шалунішка" ***** вилизав дупу Сі і тепер хоче "компенсацію" - щоб йому вилизав Лука.
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24.05.2024 00:25
+10
Це трійник …
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24.05.2024 00:33
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Это двойник.
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24.05.2024 00:18 Відповісти
Це трійник …
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24.05.2024 00:33 Відповісти
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24.05.2024 00:41 Відповісти
це хло звичайне..
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24.05.2024 00:50 Відповісти
Коли ***** було в Китаї то там ніжками перебирало дуже погано, а тут як лось скакав
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24.05.2024 09:33 Відповісти
є двійники.так стверджує японський аналіз штучного інтелекту. Дослідження, засноване на розпізнаванні облич, порівнянні голосів і рухів тіла, вказує на те, що існує кілька різних путінів.

Про це https://www.thesun.co.uk/news/24451024/vladimir-putin-body-*******-ai-analysis/ пише видання The Sun.
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24.05.2024 00:42 Відповісти
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24.05.2024 00:54 Відповісти
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24.05.2024 01:49 Відповісти
І от нах@я заборона бити Атакамсами? Однією ракетою можна світ врятувати.
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24.05.2024 00:20 Відповісти
та не тіште себе іллюзіями. не стане ху йла, на його місці опиниться умовний патрушев, чемезов, корольов, бортніков чи інше імперське лайно. нічого не зміниться...
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24.05.2024 00:44 Відповісти
піраміда влади рф

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24.05.2024 00:53 Відповісти
Зміниться. Бо тобою перечислені перегризуть один одному глотки в боротьбі за владу.
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24.05.2024 15:13 Відповісти
ну і що далі? переможець тих розбірок вмить виведе з України війьска? на таке не варто надіятись.
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24.05.2024 15:34 Відповісти
Цілком імовірно, що виведе. Всі ж бачать, що Пуйло-неадекватний, шизофренік і затіяв війну з Україною з єдиною метою: щоб вдержатися при владі. Він же не хоче, щоб його згвалтували черенком від лопати, як Муамара Каддафі. Пуйла давно треба було грохнути. На Гітлера було дванадцять замахів на життя, а скільки замахів на Пуйла організували Малюк з Будановим?
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24.05.2024 15:49 Відповісти
дуже імовірно, що те ху йло вже давно неживе і лежить в морозилці на Валдаї.. після цього вже можна було би давно вивести війська з України. ан ні. владу поділили між кланом чекістів і групою Чемезова. про вивід військ навіть не йдеться. якби вони там між собою не срались, проте об'єднані вони в одному - продовжувати війну в Україні з надією на її заморозку, що об'являть в себе за перемогу і збережуть себе при владі надалі... єдина надія, що вони можуть вивести війська - це коли владу там захоплять не кремлівські еліти і не чекісти... проте реальної опозиції там давно уже немає. тому і плекати надію на ті їхні срачі за владу між тими елітами не варто.
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24.05.2024 16:00 Відповісти
Не скажіть, не скажіть: башти Кремля -це не вегетаріанці, Вони зжеруть одна одну разом з нутрощами.
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24.05.2024 16:04 Відповісти
нам від того легше навряд чи буде. ті, що зараз сидять в кремлі всі вони не проти війни. яструби за те, щоб і далі воювати наступаючи, неяструби за те, щоб заморозити війну і зняти санкції. про виведення військ з України там не йдеться.
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24.05.2024 16:27 Відповісти
Та якби там у Кремлі хтось заїкнувся про закінчення війни при живому Пуйлі, то він би сидів не в Кремлі, а в зовсім іншому місці. Живий Пуйло- це величезна проблема для України. Хороший Пуйло- це мертвий Пуйло.
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24.05.2024 16:37 Відповісти
може й живий, а може й неживий. ми цього точно не знаємо. та знаємо точно одне - перед вторгненням, ху йло публічно проводив засідання совбезу, щоб публічно усю ту еліту замазати кров'ю. а це що значить? а це значить, що незалежно від того чи живе те ху йло чи неживе, уся ця кремлівська еліта пов'язана кров'ю, а тому вона в питанні війни буде одностайна поки її не винесуть з кремля. навіть якщо вони там будуть гризтися між собою за владу, то ззовні (війна з Україною) вони об'єднані. в черговий бунт пригожина вірити можна, проте надії мало. там начебто планувався якийсь шухер після відставки Шойгу, однак зараз тих генералів поодинці всіх пересаджають, позвільняють.
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24.05.2024 16:47 Відповісти
"Шалунішка" ***** вилизав дупу Сі і тепер хоче "компенсацію" - щоб йому вилизав Лука.
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24.05.2024 00:25 Відповісти
лука вже провів пораду, як це робити..

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24.05.2024 00:56 Відповісти
Кілька дронів можуть перевірити, як працює валізка.
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24.05.2024 00:35 Відповісти
Тут один теж мріяв, що до нього приїзджатиме путін. І він зможе заглянути в очі кумиру. Він навіть невтік. Мрії простого криворіжського хлопчини
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24.05.2024 00:42 Відповісти
ху*ло виїжає з московії для того шоб підготувати якійсь терористчний акт ,за його відсутньості ...шось хоче від прибалтів ...залякує ...
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24.05.2024 00:43 Відповісти
Трап з куленепробивним склом, ***** настільки сцикливе, а кажуть про ядерну зброю, воно сцикун і напало на Україну тільки тому, що було впевнене в тому, що опору не буде.
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24.05.2024 00:45 Відповісти
Пропал дом
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24.05.2024 00:53 Відповісти
Одне бидло прибуло до такого ж бидла ,
щоб ви здохли поскоріше обидва , так як ви бридкі і огидні , фууу мразь 🤬
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24.05.2024 01:05 Відповісти
Ну все накатався. Далі куди? Гвінея Бісау? Многоховочнік плєшивий
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24.05.2024 01:40 Відповісти
Дублер начинает действовать
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24.05.2024 06:44 Відповісти
Боже , зруйнуй їхні плани,покажи білоруському фюреру, що його чекає
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24.05.2024 07:21 Відповісти
Коли ти паскуда здохнеш разом з маріонеткою ?,ти міжнародний терорист, військовий злочинець на твоїй нікчемній совісті сотні тисяч невинно убієних людей ,ти розвязав найбільш криваву після другої світової ,війну .Тому здохни паскуда і вся твоя родина хай здохне.
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24.05.2024 07:24 Відповісти
А там дрон випадково не заблудився??...
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24.05.2024 08:08 Відповісти
Дурне поїхало в турне...
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24.05.2024 08:20 Відповісти
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24.05.2024 08:21 Відповісти
https://youtu.be/3XiM3GLAbv0?si=tgj0hPVqv5LC9l-t ...

Зачем Порошенко украл к Зеленского все,включая асфальт фортификации и прочие Джавелины Стингеры...
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24.05.2024 08:23 Відповісти
До начала войны Гетьманцев сказал.. что 50 ярдов на оборону Украины это пиар компания Фракции ЕС и лично Порошенко...войны не будет...
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24.05.2024 08:27 Відповісти
в честь этого события ночью был дан салют в крыму
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24.05.2024 08:30 Відповісти
Це двійник 100%. Тому що вся бєлараша покривається засобами ураження України. І таку нагоду нема сенсу пропускати, навіть якщо потім перед Байденом доведеться стати на коліна і сказати, прости батьку , не витерпів.
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24.05.2024 09:45 Відповісти
то ж бачиш вночі прилетів, щоб ніхто не бачив.
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24.05.2024 11:51 Відповісти
 
 