Путін прибув з візитом до Білорусі. ВІДЕО+ФОТО

Президент РФ Володимир Путін прибув до Білорусі з офіційним візитом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Белта.

На 24 травня заплановані офіційні переговори Путіна з Олександром Лукашенко.

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