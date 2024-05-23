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Новини Війна
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Лукашенко призначив нового начальника Генштабу Білорусі

Лукашенко призначив Муравейка новим начальником Генштабу РБ

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко змінив керівника Генерального штабу країни. На місце нещодавно звільненого Віктора Гулевича Лукашенко призначив Павла Муравейка.

Про це повідомляє провладне білоруське агентство БЕЛТА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що до призначення на посаду начальника Генштабу Білорусі Павло Муравейко працював першим заступником держсекретаря ради безпеки Білорусі.

Самопроголошений президент Білорусі наголосив на тому, що важливо, щоб міністр оборони та начальник Генерального штабу спрацювалися. 

"У нас міністр оборони є міністр оборони, і йому підпорядковані всі в міністерстві оборони. Проте начальник Генерального штабу має певну самостійність. Безпосередньо займається плануванням та реалізацією тих чи інших військових заходів. Усім тим, чим живуть війська", - сказав білоруський диктатор.

Після призначення нового очільника Генштабу Лукашенко також заявив, що "уважно спостерігає" не лише за ситуацією у Білорусі. Зокрема, він звернув увагу на війну в Україні.

"Це теж для нас урок. Урок серйозний. Ми повинні бачити, яка сучасна війна", - сказав він.

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Крім цього, диктатор Білорусі додав, що "були зроблені певні висновки".

"Ми вже для себе висновки певні зробили. Зрозуміли, що таке міни та мінні загородження. Те, що ми хотіли за вказівкою Заходу колись знищити. Слава Богу, зберегли. Ми знаємо, що таке контрбатарейна боротьба. І особливо розуміємо, що в сучасних умовах без безпілотних літальних апаратів неможливо воювати, а також без систем радіоелектронної боротьби, яка має ефективно впливати і на безпілотні літальні апарати, та інші сучасні озброєння. Ми про це неодноразово говорили", - заявив самопроголошений президент Білорусі.

Нагадаємо, 10 травня білоруський диктатор Олександр Лукашенко звільнив Віктора Гулевича з посади начальника генштабу Білорусі. Державні ЗМІ Білорусі повідомляли, що причиною звільнення став вік 54-річного Гулевича.

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Автор: 

Білорусь (7926) Лукашенко Олександр (2653)


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Топ коментарі
+10
По виду толпойоп, по факту- дважды толпойоп.
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23.05.2024 16:29
+7
Басня українського баснописця Криленко «************ і муравейко»
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23.05.2024 16:29
+7
54 роки для начальника Генштабу - "вік розквіту" ... Просто Луку змусили кацапи це зробить - бо старий "рогом упирався" щоб не воювать Розумів ж що всі їх військові об"єкти - у межах досяжності нашої зброї А Муравейко може "рвонуть тільника на грудях - геройство показать" Але ж "Хаймерсам" все одно - чи "м"ясо на фарш рубать" чи "чіпси смажить"...
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23.05.2024 16:37
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Басня українського баснописця Криленко «************ і муравейко»
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23.05.2024 16:29 Відповісти
Картопляний га***он таки вирішив лізти в Україну?
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23.05.2024 16:29 Відповісти
По виду толпойоп, по факту- дважды толпойоп.
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23.05.2024 16:29 Відповісти
Морда долбойоба. Може втілювати авантюри *****...
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23.05.2024 16:46 Відповісти
Гей трус-бялорус повна дупа кукурудз….писали що його ************ дуже ******** у дупу пердолити, тому його і годують добре як кабанчика на селі у добрих хозяєвів…. Ось такі вони нрави та вподобання у картопляного фюрера
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23.05.2024 16:51 Відповісти
Шалав в борделе поменяв, шо далі, утирку?
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23.05.2024 16:29 Відповісти
Яка нам справа до біологічних процесів в апендиксі росії?
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23.05.2024 16:30 Відповісти
то, вони ж, за парканом.
дуже смердить, звідти.
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23.05.2024 16:56 Відповісти
Видно шо бацькє хочеться повоювать. Але поки ссикотно...
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23.05.2024 16:31 Відповісти
А карта у него есть?
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23.05.2024 16:31 Відповісти
поки, одна. треба, чотири. збирає.
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23.05.2024 16:46 Відповісти
54 роки для начальника Генштабу - "вік розквіту" ... Просто Луку змусили кацапи це зробить - бо старий "рогом упирався" щоб не воювать Розумів ж що всі їх військові об"єкти - у межах досяжності нашої зброї А Муравейко може "рвонуть тільника на грудях - геройство показать" Але ж "Хаймерсам" все одно - чи "м"ясо на фарш рубать" чи "чіпси смажить"...
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23.05.2024 16:37 Відповісти
головне, що б у нашого командувача рука не "дрогнула".
бо, почнеться: дають не дають, можна не можна....
а, тим часом, кацапи знову до чорнобиля дійдуть. як, в під харковом.
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23.05.2024 16:49 Відповісти
Не думаю що цій муравейко хоть щось в цьому житті вирішує. Як ************ скаже так і буде… А
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23.05.2024 16:54 Відповісти
У тому-то й справа - що у 22-му "бздиконули" ... Казали хлопці з тероборони - "Насилу втримали місто! Якби ще й бульбаші влізли зі своєю БТГр - могла-б і не втриматься оборона ... " Але солдати збунтувалися і зупинилися під Михайло-Коцюбинським Але не тому що такі "брати" були Просто кацапи їх повели по тій дорозі по якій самі наступали А там спалені кацапські танки та інша техніка - з гниючими трупами всередині От вони й зрозуміли що їх не з квітами українці чекають - а з кулеметами Тобто їх як баранів "женуть на бійню"! Вишикувалися і пішли пішки в БРСР - покинувши техніку!
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23.05.2024 17:20 Відповісти
Як що ти в курсі то у бульбашів (ні як у нас) міністр оборони кадровий воєнний генерал у якого посада головнокомандувач. І навіть він не може приймати рішень без дозволу верховного головнокомандувача, тоб то вусатого *************. І якщо він щось зробить хотя б щось без дозволу фюрера, то наступить йому кірдик. Якщо ти служив, то знаєш що начальник штабу відповідає за розробку операцій, розробляє ці операцї разом з офіцерами свого штабу, оформляє відповідні документи і карту, а потім пропонує головнокомандуючому, той, у свою чергу, вносить корективи і пропонує верховному, ось саме верховний затверджує або не затверджує план операції. Так що, як ти пишеш, «рванути на грудях тільняшку» начальник генштабу муравейко може тільки перед власною (а може і не власною) дружиною у спальні.
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23.05.2024 17:49 Відповісти
Я це все прекрасно знаю Але мать начальника генштабу який тверезо дивиться на обстановку і мать "одобрямса" - це різні речі!
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23.05.2024 20:02 Відповісти
Тобто, "асвабадітєльний пахот на біндєрафскій Львоф" - справа вирішена.
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23.05.2024 16:40 Відповісти
В мінського маньяка всіма ваєнними ділами заправляє секретар госсовєта, теж кремлівський курсант, одногрупник Хомчака. І обоє почали "рости" після відвідин 2012 року Вітьою Ростовським родіни-Білорусі. До речі, тоді ж з'явився в інформциганах Віті і блогер з Мінська Подоляк. І шас вони не пасуть задніх,на передових ролях у Гнусавого поца.
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23.05.2024 17:35 Відповісти
Та до чого тут кремльовський курсант чи не кремльовський. При совку у мацкві багато хто навчався . Наш секретар РНБО взагалі вищу школу КДБ у мацкві закінчував у 1994 році і нічого
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24.05.2024 14:03 Відповісти
Хомчак у 2012 році був начштабу бригади, а через рік уже був комкором. У 2012 році його одногрупник Вольфович був нач учбового центру у Білорусі. У 2019 один став начгенштабу і другий також. Шас Вольфович взагалі друга особа в мінського маньяка. А їх старший товариш Руцький з 2014 року керує як перший зам Герасима всіма бойовими діями в Україні. Саме з ним домовлявся Хомчак про вихідіз Іловайська. "Дружба" сплочьонная временем.
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24.05.2024 21:11 Відповісти
Що пропонуєш
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24.05.2024 21:14 Відповісти
 
 