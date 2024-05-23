Лукашенко призначив нового начальника Генштабу Білорусі

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко змінив керівника Генерального штабу країни. На місце нещодавно звільненого Віктора Гулевича Лукашенко призначив Павла Муравейка.

Про це повідомляє провладне білоруське агентство БЕЛТА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що до призначення на посаду начальника Генштабу Білорусі Павло Муравейко працював першим заступником держсекретаря ради безпеки Білорусі.

Самопроголошений президент Білорусі наголосив на тому, що важливо, щоб міністр оборони та начальник Генерального штабу спрацювалися.

"У нас міністр оборони є міністр оборони, і йому підпорядковані всі в міністерстві оборони. Проте начальник Генерального штабу має певну самостійність. Безпосередньо займається плануванням та реалізацією тих чи інших військових заходів. Усім тим, чим живуть війська", - сказав білоруський диктатор.

Після призначення нового очільника Генштабу Лукашенко також заявив, що "уважно спостерігає" не лише за ситуацією у Білорусі. Зокрема, він звернув увагу на війну в Україні.

"Це теж для нас урок. Урок серйозний. Ми повинні бачити, яка сучасна війна", - сказав він.

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Крім цього, диктатор Білорусі додав, що "були зроблені певні висновки".

"Ми вже для себе висновки певні зробили. Зрозуміли, що таке міни та мінні загородження. Те, що ми хотіли за вказівкою Заходу колись знищити. Слава Богу, зберегли. Ми знаємо, що таке контрбатарейна боротьба. І особливо розуміємо, що в сучасних умовах без безпілотних літальних апаратів неможливо воювати, а також без систем радіоелектронної боротьби, яка має ефективно впливати і на безпілотні літальні апарати, та інші сучасні озброєння. Ми про це неодноразово говорили", - заявив самопроголошений президент Білорусі.

Нагадаємо, 10 травня білоруський диктатор Олександр Лукашенко звільнив Віктора Гулевича з посади начальника генштабу Білорусі. Державні ЗМІ Білорусі повідомляли, що причиною звільнення став вік 54-річного Гулевича.

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