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Новини
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Путін поїхав у Білорусь на переговори із Лукашенком

Путін їде в Білорусь до Лукашенка

У четвер, 23 травня, російський диктатор Володимир Путін вирушив до Білорусі з офіційним візитом. Увечері він зустрінеться в Мінську з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

Про це повідомив на брифінгу прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на російське агентство "Интерфакс".

За його словами, Путін 23 - 24 травня відвідає Білорусь на запрошення Лукашенка.

"Сьогодні буде… велике спілкування, і також завтра буде цілий день цього самого офіційного візиту", - зазначив він.

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"Під час переговорів заплановано обговорити актуальні питання подальшого розвитку російсько-білоруських відносин стратегічного партнерства і союзництва, перебіг та перспективи інтеграційної взаємодії в рамках Союзної держави, а також ключові теми міжнародного порядку денного", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі білоруського диктатора Лукашенка повідомили, що сторони обговорять "стан і перспективи розвитку всього комплексу білорусько-російських відносин".

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Автор: 

Білорусь (7926) Лукашенко Олександр (2653) путін володимир (23773)


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Топ коментарі
+20
Дві кінчені курви не можуть один без другого. Може літак ***** заглохне в повітрі.
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23.05.2024 13:28
+13
Зрозуміло. Найближчим часом очікуємо вторгнення з Білорусі.
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23.05.2024 13:29
+10
цього місяця през Азейбарджану зустрічався з Фіцо, Раїсі та Лукашенком - що сталося з Фіцо та Раїсі ми вже знаємо - тепер чекаємо пригод від Лукашенки
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23.05.2024 13:38
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Дві кінчені курви не можуть один без другого. Може літак ***** заглохне в повітрі.
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23.05.2024 13:28 Відповісти
цього місяця през Азейбарджану зустрічався з Фіцо, Раїсі та Лукашенком - що сталося з Фіцо та Раїсі ми вже знаємо - тепер чекаємо пригод від Лукашенки
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23.05.2024 13:38 Відповісти
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23.05.2024 13:46 Відповісти
Зрозуміло. Найближчим часом очікуємо вторгнення з Білорусі.
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23.05.2024 13:29 Відповісти
З Білорусі вторгнення навряд чи було б. А от з БССР (в просторіччі - **********) - запросто.
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23.05.2024 13:32 Відповісти
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23.05.2024 13:45 Відповісти
Drang nach Sumy?
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23.05.2024 13:29 Відповісти
Похер
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23.05.2024 13:31 Відповісти
Чому б їх там не за**шить?
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23.05.2024 13:32 Відповісти
Чим,шашликами?
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23.05.2024 13:33 Відповісти
Можна щось знайти.
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23.05.2024 13:36 Відповісти
У списку "щось знайти",ще лишився асфальт та дерева
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23.05.2024 14:00 Відповісти
Котрий з 5?
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23.05.2024 13:33 Відповісти
Судячи з програми візиту - "Васілічь".
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23.05.2024 13:36 Відповісти
Хоче луку підпрягти - ********
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23.05.2024 13:35 Відповісти
Ех томагавки.....
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23.05.2024 13:38 Відповісти
Оригинальное Ху#ло вышло из чата в июне 2022 г. С тех пор катается только Василич.
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23.05.2024 13:38 Відповісти
А Удмурт - на лаві запасних?
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23.05.2024 13:45 Відповісти
Одного из них пару лет назад спалили в крематории. Возможно, живьём.
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23.05.2024 13:58 Відповісти
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23.05.2024 14:01 Відповісти
Псевдонім "Лазо"?
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23.05.2024 14:11 Відповісти
Бьётся в тесной печурке Лазо...
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23.05.2024 15:59 Відповісти
путін,як "Ласкавий май" на початку 90-хх. може одночасно перебувати в трьох різних місцях з однією і тією ж програмою.Оригінального легко визначити,його постійно супроводжують два чувака з чумаданчиками,а в двійника і трійника таких "ескорт" послуг не має
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23.05.2024 13:45 Відповісти
Не нервничай, может и подох твой путин
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23.05.2024 14:56 Відповісти
Так не учи Цензор определяться, спроси своего соловьева, или скабееву, твоя правда у них
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23.05.2024 15:55 Відповісти
Правда в том, что он Ху#ло. Остальное на твоей параше- 100% ложь.
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23.05.2024 16:00 Відповісти
Ты уже определись- мы тут о Ху#ле спорим, или о свинособаках в целом?
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23.05.2024 16:31 Відповісти
Він ян лєнін- живєє всєх живих.
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23.05.2024 15:11 Відповісти
Загнивання бяшек лише посилиться. Врешті може наступити момент коли так просмердяться кацапами що доведеться випалювати...
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23.05.2024 13:48 Відповісти
... йшов двадцять сьомий місяць три-денної "специальной воєнной операциі"))
Що, знов буде зваблювати картопляника вступити у війну з Україною?
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23.05.2024 14:05 Відповісти
"єслі в первом актє на стєнє вісіт ружйо"...
(Якщо до ********** завезена тактична ЯЗ)...
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23.05.2024 14:14 Відповісти
Тиждень і -.
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23.05.2024 14:10 Відповісти
А там і третій зі свитою...
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23.05.2024 14:34 Відповісти
Куди ще ця паскуда може поїхати як не до ще одного злочинця ,коли ти нікчемна істота здохнеш ,мільйони українців цього бажають як земля тримає цю погань.
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23.05.2024 14:39 Відповісти
Якщо ця падлюка здохне, нам легше не стане. Там нарід весь тєрпєтьнєможет "хахлофф" і здохнути готовий, щоб нам гірше було.
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23.05.2024 16:22 Відповісти
будет склонять к сожительству
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23.05.2024 14:46 Відповісти
Може яка добра душа натре їм деруна з полонієм?! Час вже дохнуть ,душніли!
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23.05.2024 15:05 Відповісти
 
 