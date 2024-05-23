Путін поїхав у Білорусь на переговори із Лукашенком
У четвер, 23 травня, російський диктатор Володимир Путін вирушив до Білорусі з офіційним візитом. Увечері він зустрінеться в Мінську з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.
Про це повідомив на брифінгу прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на російське агентство "Интерфакс".
За його словами, Путін 23 - 24 травня відвідає Білорусь на запрошення Лукашенка.
"Сьогодні буде… велике спілкування, і також завтра буде цілий день цього самого офіційного візиту", - зазначив він.
"Під час переговорів заплановано обговорити актуальні питання подальшого розвитку російсько-білоруських відносин стратегічного партнерства і союзництва, перебіг та перспективи інтеграційної взаємодії в рамках Союзної держави, а також ключові теми міжнародного порядку денного", - йдеться в повідомленні.
У пресслужбі білоруського диктатора Лукашенка повідомили, що сторони обговорять "стан і перспективи розвитку всього комплексу білорусько-російських відносин".
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