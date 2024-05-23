Путин поехал в Беларусь на переговоры с Лукашенко

В четверг, 23 мая, российский диктатор Владимир Путин отправился в Беларусь с официальным визитом. Вечером он встретится в Минске с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство"Интерфакс".

По его словам, Путин 23 - 24 мая находится в Беларуси по приглашению Лукашенко.

"Сегодня будет... большое общение, и также завтра будет целый день этого самого официального визита", - отметил он.

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"В ходе переговоров запланировано обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также ключевые темы международной повестки дня", - говорится в сообщении.

В пресс-службе белорусского диктатора Лукашенко сообщили, что стороны обсудят "состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-российских отношений".

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