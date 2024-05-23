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Путин поехал в Беларусь на переговоры с Лукашенко

Путін їде в Білорусь до Лукашенка

В четверг, 23 мая, российский диктатор Владимир Путин отправился в Беларусь с официальным визитом. Вечером он встретится в Минске с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство"Интерфакс".

По его словам, Путин 23 - 24 мая находится в Беларуси по приглашению Лукашенко.

"Сегодня будет... большое общение, и также завтра будет целый день этого самого официального визита", - отметил он.

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"В ходе переговоров запланировано обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также ключевые темы международной повестки дня", - говорится в сообщении.

В пресс-службе белорусского диктатора Лукашенко сообщили, что стороны обсудят "состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-российских отношений".

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Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) путин владимир (31225)


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Топ комментарии
+20
Дві кінчені курви не можуть один без другого. Може літак ***** заглохне в повітрі.
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23.05.2024 13:28
+13
Зрозуміло. Найближчим часом очікуємо вторгнення з Білорусі.
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23.05.2024 13:29
+10
цього місяця през Азейбарджану зустрічався з Фіцо, Раїсі та Лукашенком - що сталося з Фіцо та Раїсі ми вже знаємо - тепер чекаємо пригод від Лукашенки
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23.05.2024 13:38
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Дві кінчені курви не можуть один без другого. Може літак ***** заглохне в повітрі.
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23.05.2024 13:28 Ответить
цього місяця през Азейбарджану зустрічався з Фіцо, Раїсі та Лукашенком - що сталося з Фіцо та Раїсі ми вже знаємо - тепер чекаємо пригод від Лукашенки
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23.05.2024 13:38 Ответить
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23.05.2024 13:46 Ответить
Зрозуміло. Найближчим часом очікуємо вторгнення з Білорусі.
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23.05.2024 13:29 Ответить
З Білорусі вторгнення навряд чи було б. А от з БССР (в просторіччі - **********) - запросто.
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23.05.2024 13:32 Ответить
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23.05.2024 13:45 Ответить
Drang nach Sumy?
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23.05.2024 13:29 Ответить
Похер
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23.05.2024 13:31 Ответить
Чому б їх там не за**шить?
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23.05.2024 13:32 Ответить
Чим,шашликами?
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23.05.2024 13:33 Ответить
Можна щось знайти.
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23.05.2024 13:36 Ответить
У списку "щось знайти",ще лишився асфальт та дерева
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23.05.2024 14:00 Ответить
Котрий з 5?
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23.05.2024 13:33 Ответить
Судячи з програми візиту - "Васілічь".
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23.05.2024 13:36 Ответить
Хоче луку підпрягти - ********
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23.05.2024 13:35 Ответить
Ех томагавки.....
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23.05.2024 13:38 Ответить
Оригинальное Ху#ло вышло из чата в июне 2022 г. С тех пор катается только Василич.
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23.05.2024 13:38 Ответить
А Удмурт - на лаві запасних?
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23.05.2024 13:45 Ответить
Одного из них пару лет назад спалили в крематории. Возможно, живьём.
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23.05.2024 13:58 Ответить
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23.05.2024 14:01 Ответить
Псевдонім "Лазо"?
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23.05.2024 14:11 Ответить
Бьётся в тесной печурке Лазо...
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23.05.2024 15:59 Ответить
путін,як "Ласкавий май" на початку 90-хх. може одночасно перебувати в трьох різних місцях з однією і тією ж програмою.Оригінального легко визначити,його постійно супроводжують два чувака з чумаданчиками,а в двійника і трійника таких "ескорт" послуг не має
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23.05.2024 13:45 Ответить
Не нервничай, может и подох твой путин
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23.05.2024 14:56 Ответить
Так не учи Цензор определяться, спроси своего соловьева, или скабееву, твоя правда у них
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23.05.2024 15:55 Ответить
Правда в том, что он Ху#ло. Остальное на твоей параше- 100% ложь.
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23.05.2024 16:00 Ответить
Ты уже определись- мы тут о Ху#ле спорим, или о свинособаках в целом?
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23.05.2024 16:31 Ответить
Він ян лєнін- живєє всєх живих.
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23.05.2024 15:11 Ответить
Загнивання бяшек лише посилиться. Врешті може наступити момент коли так просмердяться кацапами що доведеться випалювати...
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23.05.2024 13:48 Ответить
... йшов двадцять сьомий місяць три-денної "специальной воєнной операциі"))
Що, знов буде зваблювати картопляника вступити у війну з Україною?
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23.05.2024 14:05 Ответить
"єслі в первом актє на стєнє вісіт ружйо"...
(Якщо до ********** завезена тактична ЯЗ)...
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23.05.2024 14:14 Ответить
Тиждень і -.
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23.05.2024 14:10 Ответить
А там і третій зі свитою...
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23.05.2024 14:34 Ответить
Куди ще ця паскуда може поїхати як не до ще одного злочинця ,коли ти нікчемна істота здохнеш ,мільйони українців цього бажають як земля тримає цю погань.
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23.05.2024 14:39 Ответить
Якщо ця падлюка здохне, нам легше не стане. Там нарід весь тєрпєтьнєможет "хахлофф" і здохнути готовий, щоб нам гірше було.
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23.05.2024 16:22 Ответить
будет склонять к сожительству
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23.05.2024 14:46 Ответить
Може яка добра душа натре їм деруна з полонієм?! Час вже дохнуть ,душніли!
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23.05.2024 15:05 Ответить
 
 