Білорусь збільшує поставки палива до РФ, - Центр нацспротиву
У Білорусі спостерігається сплеск виробництва авіаційного реактивного пального, яке потім поставляється до Росії.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
"Окупована Кремлем Білорусь нарощує поставки палива до РФ через дефіцит, що виник через ремонти на ворожих НПЗ.
За повідомленнями місцевих, у нафтопереробній сфері Білорусі спостерігається сплеск виробництва авіаційного реактивного пального і його поставок до Росії залізничним транспортом", - розповіли в ЦНС.
Як зазначається, забезпеченням організації охорони перевезення на території Білорусі займаються бойовики терористичного угруповання – ПВК "Вагнер" та батальйон охорони МВС РБ.
"Росія без палива – це чудова ілюстрація путінського правління. Проте режим Лукашенка не здатний покрити дефіцит, і є лише методом латання дір. Але його допомога є свідченням агресії самопроголошеного диктатора проти нашої країни й участь окупованої республіки у війні проти України", - додали в ЦНС.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що унаслідок ударів українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі на початку цього року виведено з ладу 14% нафтопереробних потужностей РФ, що призвели до зростання внутрішніх цін на паливо.
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А для більш гарантованого результату можно ще одночасно захєрачити по https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B048 ЛВДС "Нікольскоє" (яка качає нафту на ЛВДС "Унеча), яка знаходиться на відстані 250 км від нашого кордону. Доречі, за два кілометра від цієї ЛВДС знаходиться ще і https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B048 бензоперекачуюча станція , так що можно два рази не вставать. І пєвєо у тих глубєнях ніхєра нема.
Щодо Смоленської області, то там було враження по трьом нафтобазам - 20-го квітня НБ "Кардимово" (Лукойловська), і 24-го квітня були уражені НБ "Раздорово" і "Ярцево" (обидві Роснафти). Говорити про "рознесені" - це трохи занадто. Якщо від дрона вигоряє пятитисячник - то це удача. Якщо вигорають два п'ятитисячника поряд - це велика удача. Тому по НБ треба повторювати, бо там пєвєо звіно ніякого нема. Головне, щоб при повторних ударах дрон не влучив у пустий або у вигорівший резервуар.
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Поэтому этот советский миф про "белорусских партизан" повторять не нужно. Белорусы - крайне сцикливая нация и не пошевелит сама и пальцем, пока начальство п%здюлями не заставит.
Это можно было в прямом эфире наблюдать во всей новейшей истории, и особенно ярко в 2020 году.
Причём сами белорусы про эту свою национальную черту прекрасно знают. Начиная от табуретки с гвоздём ("а можа так і трэба?"), до анекдотов, которые я всё детство слышал, проживая в БССР. Типа "а я трус-белорус, я по лесенке спущусь" и прочих, тысячи их.