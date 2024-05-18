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Новини
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Білорусь збільшує поставки палива до РФ, - Центр нацспротиву

Білорусь поставляє паливо РФ

У Білорусі спостерігається сплеск виробництва авіаційного реактивного пального, яке потім поставляється до Росії.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"Окупована Кремлем Білорусь нарощує поставки палива до РФ через дефіцит, що виник через ремонти на ворожих НПЗ.

За повідомленнями місцевих, у нафтопереробній сфері Білорусі спостерігається сплеск виробництва авіаційного реактивного пального і його поставок до Росії залізничним транспортом", - розповіли в ЦНС.

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Як зазначається, забезпеченням організації охорони перевезення на території Білорусі займаються бойовики терористичного угруповання – ПВК "Вагнер" та батальйон охорони МВС РБ.

"Росія без палива – це чудова ілюстрація путінського правління. Проте режим Лукашенка не здатний покрити дефіцит, і є лише методом латання дір. Але його допомога є свідченням агресії самопроголошеного диктатора проти нашої країни й участь окупованої республіки у війні проти України", - додали в ЦНС.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що унаслідок ударів українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі на початку цього року виведено з ладу 14% нафтопереробних потужностей РФ, що призвели до зростання внутрішніх цін на паливо.

Автор: 

Білорусь (7925) паливо (891) Центр національного спротиву (812)


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Топ коментарі
+9
ми не можемо завдавати ударів по теріторії білорусії, і це треба розуміти. Але ж нам ніхто не заважає захєрачить по лінійній виробничо-диспетчерської станції (ЛВДС) https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B045 "Унеча" ( до неї від нашого Гремячу, що на Чернігівщині всього 50 км), яка є головною нафтоперекачувальною станцією, що входить до складу нафтопроводу Куйбишев - Унеча - Мозир-1. Тоді стане виробництво не тільки Мозирського НПЗ, але і Новополоцького, бо ЛВДС "Унеча" качає і на нього.
А для більш гарантованого результату можно ще одночасно захєрачити по https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B048 ЛВДС "Нікольскоє" (яка качає нафту на ЛВДС "Унеча), яка знаходиться на відстані 250 км від нашого кордону. Доречі, за два кілометра від цієї ЛВДС знаходиться ще і https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B048 бензоперекачуюча станція , так що можно два рази не вставать. І пєвєо у тих глубєнях ніхєра нема.
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19.05.2024 00:38
+6
Мозирський НПЗ вже зопрів у передчутті, млосно вдивляючися у небеса.
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18.05.2024 23:40
+6
подача нафти не йде через нафтобази. Подача нафти іде нафтопроводом через нафтоперекачувальні станції - ЛВДС. На обидва білоруські НПЗ нафту качає ЛВДС "Унеча", яка у Брянській області (вона ж качає нафту і в Усть-Лугу), а на нафтобазах просто зберігається і роздається споживачам готова продукція нафтопереробки.
Щодо Смоленської області, то там було враження по трьом нафтобазам - 20-го квітня НБ "Кардимово" (Лукойловська), і 24-го квітня були уражені НБ "Раздорово" і "Ярцево" (обидві Роснафти). Говорити про "рознесені" - це трохи занадто. Якщо від дрона вигоряє пятитисячник - то це удача. Якщо вигорають два п'ятитисячника поряд - це велика удача. Тому по НБ треба повторювати, бо там пєвєо звіно ніякого нема. Головне, щоб при повторних ударах дрон не влучив у пустий або у вигорівший резервуар.
.
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19.05.2024 04:46
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Мозирський НПЗ вже зопрів у передчутті, млосно вдивляючися у небеса.
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18.05.2024 23:40 Відповісти
Бо він законна, реальна ціль))
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18.05.2024 23:46 Відповісти
ми не можемо завдавати ударів по теріторії білорусії, і це треба розуміти. Але ж нам ніхто не заважає захєрачить по лінійній виробничо-диспетчерської станції (ЛВДС) https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B045 "Унеча" ( до неї від нашого Гремячу, що на Чернігівщині всього 50 км), яка є головною нафтоперекачувальною станцією, що входить до складу нафтопроводу Куйбишев - Унеча - Мозир-1. Тоді стане виробництво не тільки Мозирського НПЗ, але і Новополоцького, бо ЛВДС "Унеча" качає і на нього.
А для більш гарантованого результату можно ще одночасно захєрачити по https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B048 ЛВДС "Нікольскоє" (яка качає нафту на ЛВДС "Унеча), яка знаходиться на відстані 250 км від нашого кордону. Доречі, за два кілометра від цієї ЛВДС знаходиться ще і https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B048 бензоперекачуюча станція , так що можно два рази не вставать. І пєвєо у тих глубєнях ніхєра нема.
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19.05.2024 00:38 Відповісти
Ну - дві нафтобази на Смоленщині ж рознесли! А через них ішла подача нафти в БРСР і там накопичувалися продукти її переробки які вироблялися в БРСР І зараз поставки йдуть залізницею Так що пора навідаться на вузлові станції Смоленщини
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19.05.2024 04:12 Відповісти
подача нафти не йде через нафтобази. Подача нафти іде нафтопроводом через нафтоперекачувальні станції - ЛВДС. На обидва білоруські НПЗ нафту качає ЛВДС "Унеча", яка у Брянській області (вона ж качає нафту і в Усть-Лугу), а на нафтобазах просто зберігається і роздається споживачам готова продукція нафтопереробки.
Щодо Смоленської області, то там було враження по трьом нафтобазам - 20-го квітня НБ "Кардимово" (Лукойловська), і 24-го квітня були уражені НБ "Раздорово" і "Ярцево" (обидві Роснафти). Говорити про "рознесені" - це трохи занадто. Якщо від дрона вигоряє пятитисячник - то це удача. Якщо вигорають два п'ятитисячника поряд - це велика удача. Тому по НБ треба повторювати, бо там пєвєо звіно ніякого нема. Головне, щоб при повторних ударах дрон не влучив у пустий або у вигорівший резервуар.
.
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19.05.2024 04:46 Відповісти
Згоден! Там дійсно "Роботи - непочатий край"!
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19.05.2024 04:52 Відповісти
на кацапщині ця робота - "навпомацки". У Криму простіше - там деінде на землі "очі" є. Тому якщо НБ маленькі (як у Смоленській обл), то запуск дрона туди повторно має вже сумнівний сенс.
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19.05.2024 05:43 Відповісти
Літаючі "Бобри" мріють попасти на Мозирський НПЗ
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18.05.2024 23:47 Відповісти
Це справа для "білоруських партизан".
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19.05.2024 00:04 Відповісти
Никаких "белорусских партизан" не существует и никогда не существовало. Организованное партизанское движение появилось только во второй половине войны и было налажено присланными русскими комиссарами. А чисто белорусские "партизаны", которые были с первых дней войны - обычные дезертиры, которые тупо отсиживались в лесу и но ночам приходили грабить селян, из которых остались только женщины, дети и старики. Особенно лютовали, если не находили самогонки. Их все ненавидели и кроме как бандитами их никто нигде в белоруссии (именно так оно называлось) никто не называл.

Поэтому этот советский миф про "белорусских партизан" повторять не нужно. Белорусы - крайне сцикливая нация и не пошевелит сама и пальцем, пока начальство п%здюлями не заставит.

Это можно было в прямом эфире наблюдать во всей новейшей истории, и особенно ярко в 2020 году.

Причём сами белорусы про эту свою национальную черту прекрасно знают. Начиная от табуретки с гвоздём ("а можа так і трэба?"), до анекдотов, которые я всё детство слышал, проживая в БССР. Типа "а я трус-белорус, я по лесенке спущусь" и прочих, тысячи их.
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19.05.2024 13:09 Відповісти
Фразу "білоруські партизани" я взяв в лапки. Їх ніколи не існувало. Німці використовували тактику заручників і розстрілювали за слодата 10 білорусів, а за офіцера 100 білорусів. Зрозуміло що місцеве населення німців не вбивалою Це робили виключно диверсанти з "великої землі" яким на місцевих було абсолютно по фіг. "Білоруські патизани" сьогодні це українські дрг.
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19.05.2024 14:04 Відповісти
Всё так. Это для тех, кто до сих пор верит в этот миф, а таких немало...
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19.05.2024 19:51 Відповісти
Бензоколонка все.
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19.05.2024 01:07 Відповісти
Рукопісі нє горят. А цістерни - горят.
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19.05.2024 06:20 Відповісти
Оу! Ви вже знашли рукопис 2 тому "Мертвих душ" Гололя?
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19.05.2024 20:31 Відповісти
Ну, вот Вам первый сигнал планируемого наступления армии рф. Слидим за руками !
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19.05.2024 08:34 Відповісти
А чому не влупити по білоруських НПЗ і не брати на себе відповідальність (то не ми - то москалі )
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19.05.2024 09:39 Відповісти
Вот именно. Белорусы же орали "это не мы", когда обстреливали со своей территории украинские города. Так в эту игру можно играть вдвоём!
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19.05.2024 19:52 Відповісти
30 км до Мозирського НПЗ, так погасіть його вже, скільки він може свинособачі танки заправляти свинособачою нафтою!!!!
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19.05.2024 10:22 Відповісти
..законная цель, картофляндия принимает участие в 3 мировой войне в Ukraine ..
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19.05.2024 14:07 Відповісти
 
 