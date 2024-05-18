Білорусь збільшує поставки палива до РФ, - Центр нацспротиву

У Білорусі спостерігається сплеск виробництва авіаційного реактивного пального, яке потім поставляється до Росії.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"Окупована Кремлем Білорусь нарощує поставки палива до РФ через дефіцит, що виник через ремонти на ворожих НПЗ.

За повідомленнями місцевих, у нафтопереробній сфері Білорусі спостерігається сплеск виробництва авіаційного реактивного пального і його поставок до Росії залізничним транспортом", - розповіли в ЦНС.

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Як зазначається, забезпеченням організації охорони перевезення на території Білорусі займаються бойовики терористичного угруповання – ПВК "Вагнер" та батальйон охорони МВС РБ.

"Росія без палива – це чудова ілюстрація путінського правління. Проте режим Лукашенка не здатний покрити дефіцит, і є лише методом латання дір. Але його допомога є свідченням агресії самопроголошеного диктатора проти нашої країни й участь окупованої республіки у війні проти України", - додали в ЦНС.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що унаслідок ударів українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі на початку цього року виведено з ладу 14% нафтопереробних потужностей РФ, що призвели до зростання внутрішніх цін на паливо.