"Вагнерівці" в Білорусі готують операторів БПЛА для війни в Україні

Росія продовжує активно використовувати свої країни-сателіти для підготовки та навчання російської армії.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Інструктори ПВК "Вагнер" протягом двох тижнів навчають мобілізованих військової топографії, артилерії, медичної підготовки, організації управління та зв’язку. Однак головний акцент на двотижневих курсах саме на опануванні операторських навичок управління БПЛА, зокрема FPV-дронами.

Як повідомляють в ЦНС, після таких експрес-курсів окупантів відправляють на війну в Україну.

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"Втім, інструкторська робота та зарплата не влаштовує учасників ПВК "Вагнер" і в білорусі спостерігається відтік інструкторів, які вибирають участь у війні в Африці, де гроші платять більші", - додають в Спротиві.

За інформацією Центру національного спротиву, за останній період кількість "вагнерівців" на території Білорусі скоротилася з 500 осіб до 400.