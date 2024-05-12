"Вагнеровцы" в Беларуси готовят операторов БПЛА для войны в Украине

Россия продолжает активно использовать свои страны-сателлиты для подготовки и обучения российской армии.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

Инструкторы ЧВК "Вагнер" в течение двух недель обучают мобилизованных военной топографии, артиллерии, медицинской подготовке, организации управления и связи. Однако главный акцент на двухнедельных курсах именно на освоении операторских навыков управления БПЛА, в частности FPV-дронами.

Как сообщают в ЦНС, после таких экспресс-курсов оккупантов отправляют на войну в Украину.

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"Впрочем, инструкторская работа и зарплата не устраивает участников ЧВК "Вагнер" и в Беларуси наблюдается отток инструкторов, которые выбирают участие в войне в Африке, где деньги платят больше", - добавляют в Сопротивлении.

По информации Центра национального сопротивления, за последний период количество "вагнеровцев" на территории Беларуси сократилось с 500 человек до 400.