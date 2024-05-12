РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11149 посетителей онлайн
Новости
1 144 3

"Вагнеровцы" в Беларуси готовят операторов БПЛА для войны в Украине

Вагнерівці готують у Білорусі операторів дронів

Россия продолжает активно использовать свои страны-сателлиты для подготовки и обучения российской армии.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

Инструкторы ЧВК "Вагнер" в течение двух недель обучают мобилизованных военной топографии, артиллерии, медицинской подготовке, организации управления и связи. Однако главный акцент на двухнедельных курсах именно на освоении операторских навыков управления БПЛА, в частности FPV-дронами.

Как сообщают в ЦНС, после таких экспресс-курсов оккупантов отправляют на войну в Украину.

Читайте: "Вагнеровцы" на оккупированных территориях вербуют украинцев для войны в Африке, - ЦНС

"Впрочем, инструкторская работа и зарплата не устраивает участников ЧВК "Вагнер" и в Беларуси наблюдается отток инструкторов, которые выбирают участие в войне в Африке, где деньги платят больше", - добавляют в Сопротивлении.

По информации Центра национального сопротивления, за последний период количество "вагнеровцев" на территории Беларуси сократилось с 500 человек до 400.

Автор: 

Беларусь (7888) обучение (525) ЧВК Вагнер (1332) Центр национального сопротивления (562)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дивним би було ,якщо б вони готували бульбу-фрі.
показать весь комментарий
11.05.2024 23:58 Ответить
... або деруни
показать весь комментарий
12.05.2024 09:43 Ответить
******** хуже свинособак..
показать весь комментарий
12.05.2024 00:07 Ответить
 
 