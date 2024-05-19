Беларусь увеличивает поставки топлива в РФ, - Центр нацсопротивления
В Беларуси наблюдается всплеск производства авиационного реактивного топлива, которое затем поставляется в Россию.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.
"Оккупированная Кремлем Беларусь наращивает поставки топлива в РФ из-за дефицита, возникшего из-за ремонтов на вражеских НПЗ.
По сообщениям местных, в нефтеперерабатывающей сфере Беларуси наблюдается всплеск производства авиационного реактивного топлива и его поставок в Россию железнодорожным транспортом", - рассказали в ЦНС.
Как отмечается, обеспечением организации охраны перевозки на территории Беларуси занимаются боевики террористической группировки - ЧВК "Вагнер" и батальон охраны МВД РБ.
"Россия без топлива - это прекрасная иллюстрация путинского правления. Однако режим Лукашенко не способен покрыть дефицит, и является лишь методом латания дыр. Но его помощь является свидетельством агрессии самопровозглашенного диктатора против нашей страны и участие оккупированной республики в войне против Украины", - добавили в ЦНС.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате ударов украинских беспилотников по российской энергетической инфраструктуре в начале этого года выведено из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей РФ, что привело к росту внутренних цен на топливо.
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А для більш гарантованого результату можно ще одночасно захєрачити по https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B048 ЛВДС "Нікольскоє" (яка качає нафту на ЛВДС "Унеча), яка знаходиться на відстані 250 км від нашого кордону. Доречі, за два кілометра від цієї ЛВДС знаходиться ще і https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B048 бензоперекачуюча станція , так що можно два рази не вставать. І пєвєо у тих глубєнях ніхєра нема.
Щодо Смоленської області, то там було враження по трьом нафтобазам - 20-го квітня НБ "Кардимово" (Лукойловська), і 24-го квітня були уражені НБ "Раздорово" і "Ярцево" (обидві Роснафти). Говорити про "рознесені" - це трохи занадто. Якщо від дрона вигоряє пятитисячник - то це удача. Якщо вигорають два п'ятитисячника поряд - це велика удача. Тому по НБ треба повторювати, бо там пєвєо звіно ніякого нема. Головне, щоб при повторних ударах дрон не влучив у пустий або у вигорівший резервуар.
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Поэтому этот советский миф про "белорусских партизан" повторять не нужно. Белорусы - крайне сцикливая нация и не пошевелит сама и пальцем, пока начальство п%здюлями не заставит.
Это можно было в прямом эфире наблюдать во всей новейшей истории, и особенно ярко в 2020 году.
Причём сами белорусы про эту свою национальную черту прекрасно знают. Начиная от табуретки с гвоздём ("а можа так і трэба?"), до анекдотов, которые я всё детство слышал, проживая в БССР. Типа "а я трус-белорус, я по лесенке спущусь" и прочих, тысячи их.