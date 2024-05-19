Беларусь увеличивает поставки топлива в РФ, - Центр нацсопротивления

В Беларуси наблюдается всплеск производства авиационного реактивного топлива, которое затем поставляется в Россию.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"Оккупированная Кремлем Беларусь наращивает поставки топлива в РФ из-за дефицита, возникшего из-за ремонтов на вражеских НПЗ.

По сообщениям местных, в нефтеперерабатывающей сфере Беларуси наблюдается всплеск производства авиационного реактивного топлива и его поставок в Россию железнодорожным транспортом", - рассказали в ЦНС.

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Как отмечается, обеспечением организации охраны перевозки на территории Беларуси занимаются боевики террористической группировки - ЧВК "Вагнер" и батальон охраны МВД РБ.

"Россия без топлива - это прекрасная иллюстрация путинского правления. Однако режим Лукашенко не способен покрыть дефицит, и является лишь методом латания дыр. Но его помощь является свидетельством агрессии самопровозглашенного диктатора против нашей страны и участие оккупированной республики в войне против Украины", - добавили в ЦНС.

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Напомним, ранее сообщалось, что в результате ударов украинских беспилотников по российской энергетической инфраструктуре в начале этого года выведено из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей РФ, что привело к росту внутренних цен на топливо.