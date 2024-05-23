Лукашенко назначил нового начальника Генштаба Беларуси

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко сменил руководителя Генерального штаба страны. На место недавно уволенного Виктора Гулевича Лукашенко назначил Павла Муравейко.

Об этом сообщает провластное белорусское агентство БЕЛТА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что до назначения на должность начальника Генштаба Беларуси Павел Муравейко работал первым заместителем госсекретаря совета безопасности Беларуси.

Самопровозглашенный президент Беларуси отметил, что важно, чтобы министр обороны и начальник Генерального штаба сработались.

"У нас министр обороны есть министр обороны, и ему подчинены все в министерстве обороны. Однако начальник Генерального штаба имеет определенную самостоятельность. Непосредственно занимается планированием и реализацией тех или иных военных мероприятий. Всем тем, чем живут войска", - сказал белорусский диктатор.

После назначения нового главы Генштаба Лукашенко также заявил, что "внимательно наблюдает" не только за ситуацией в Беларуси. В частности, он обратил внимание на войну в Украине.

"Это тоже для нас урок. Урок серьезный. Мы должны видеть, какая современная война", - сказал он.

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Кроме этого, диктатор Беларуси добавил, что "были сделаны определенные выводы".

"Мы уже для себя выводы определенные сделали. Поняли, что такое мины и минные заграждения. То, что мы хотели по указанию Запада когда-то уничтожить. Слава Богу, сохранили. Мы знаем, что такое контрбатарейная борьба. И особенно понимаем, что в современных условиях без беспилотных летательных аппаратов невозможно воевать, а также без систем радиоэлектронной борьбы, которая должна эффективно влиять и на беспилотные летательные аппараты, и другие современные вооружения. Мы об этом неоднократно говорили", - заявил самопровозглашенный президент Беларуси.

Напомним, 10 мая белорусский диктатор Александр Лукашенко уволил Виктора Гулевича с должности начальника генштаба Беларуси. Государственные СМИ Беларуси сообщали, что причиной увольнения стал возраст 54-летнего Гулевича.

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