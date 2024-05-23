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Новости Война
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Лукашенко назначил нового начальника Генштаба Беларуси

Лукашенко призначив Муравейка новим начальником Генштабу РБ

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко сменил руководителя Генерального штаба страны. На место недавно уволенного Виктора Гулевича Лукашенко назначил Павла Муравейко.

Об этом сообщает провластное белорусское агентство БЕЛТА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что до назначения на должность начальника Генштаба Беларуси Павел Муравейко работал первым заместителем госсекретаря совета безопасности Беларуси.

Самопровозглашенный президент Беларуси отметил, что важно, чтобы министр обороны и начальник Генерального штаба сработались.

"У нас министр обороны есть министр обороны, и ему подчинены все в министерстве обороны. Однако начальник Генерального штаба имеет определенную самостоятельность. Непосредственно занимается планированием и реализацией тех или иных военных мероприятий. Всем тем, чем живут войска", - сказал белорусский диктатор.

После назначения нового главы Генштаба Лукашенко также заявил, что "внимательно наблюдает" не только за ситуацией в Беларуси. В частности, он обратил внимание на войну в Украине.

"Это тоже для нас урок. Урок серьезный. Мы должны видеть, какая современная война", - сказал он.

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Кроме этого, диктатор Беларуси добавил, что "были сделаны определенные выводы".

"Мы уже для себя выводы определенные сделали. Поняли, что такое мины и минные заграждения. То, что мы хотели по указанию Запада когда-то уничтожить. Слава Богу, сохранили. Мы знаем, что такое контрбатарейная борьба. И особенно понимаем, что в современных условиях без беспилотных летательных аппаратов невозможно воевать, а также без систем радиоэлектронной борьбы, которая должна эффективно влиять и на беспилотные летательные аппараты, и другие современные вооружения. Мы об этом неоднократно говорили", - заявил самопровозглашенный президент Беларуси.

Напомним, 10 мая белорусский диктатор Александр Лукашенко уволил Виктора Гулевича с должности начальника генштаба Беларуси. Государственные СМИ Беларуси сообщали, что причиной увольнения стал возраст 54-летнего Гулевича.

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Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611)


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Топ комментарии
+10
По виду толпойоп, по факту- дважды толпойоп.
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23.05.2024 16:29
+7
Басня українського баснописця Криленко «************ і муравейко»
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23.05.2024 16:29
+7
54 роки для начальника Генштабу - "вік розквіту" ... Просто Луку змусили кацапи це зробить - бо старий "рогом упирався" щоб не воювать Розумів ж що всі їх військові об"єкти - у межах досяжності нашої зброї А Муравейко може "рвонуть тільника на грудях - геройство показать" Але ж "Хаймерсам" все одно - чи "м"ясо на фарш рубать" чи "чіпси смажить"...
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23.05.2024 16:37
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Басня українського баснописця Криленко «************ і муравейко»
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23.05.2024 16:29 Ответить
Картопляний га***он таки вирішив лізти в Україну?
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23.05.2024 16:29 Ответить
По виду толпойоп, по факту- дважды толпойоп.
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23.05.2024 16:29 Ответить
Морда долбойоба. Може втілювати авантюри *****...
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23.05.2024 16:46 Ответить
Гей трус-бялорус повна дупа кукурудз….писали що його ************ дуже ******** у дупу пердолити, тому його і годують добре як кабанчика на селі у добрих хозяєвів…. Ось такі вони нрави та вподобання у картопляного фюрера
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23.05.2024 16:51 Ответить
Шалав в борделе поменяв, шо далі, утирку?
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23.05.2024 16:29 Ответить
Яка нам справа до біологічних процесів в апендиксі росії?
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23.05.2024 16:30 Ответить
то, вони ж, за парканом.
дуже смердить, звідти.
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23.05.2024 16:56 Ответить
Видно шо бацькє хочеться повоювать. Але поки ссикотно...
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23.05.2024 16:31 Ответить
А карта у него есть?
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23.05.2024 16:31 Ответить
поки, одна. треба, чотири. збирає.
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23.05.2024 16:46 Ответить
54 роки для начальника Генштабу - "вік розквіту" ... Просто Луку змусили кацапи це зробить - бо старий "рогом упирався" щоб не воювать Розумів ж що всі їх військові об"єкти - у межах досяжності нашої зброї А Муравейко може "рвонуть тільника на грудях - геройство показать" Але ж "Хаймерсам" все одно - чи "м"ясо на фарш рубать" чи "чіпси смажить"...
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23.05.2024 16:37 Ответить
головне, що б у нашого командувача рука не "дрогнула".
бо, почнеться: дають не дають, можна не можна....
а, тим часом, кацапи знову до чорнобиля дійдуть. як, в під харковом.
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23.05.2024 16:49 Ответить
Не думаю що цій муравейко хоть щось в цьому житті вирішує. Як ************ скаже так і буде… А
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23.05.2024 16:54 Ответить
У тому-то й справа - що у 22-му "бздиконули" ... Казали хлопці з тероборони - "Насилу втримали місто! Якби ще й бульбаші влізли зі своєю БТГр - могла-б і не втриматься оборона ... " Але солдати збунтувалися і зупинилися під Михайло-Коцюбинським Але не тому що такі "брати" були Просто кацапи їх повели по тій дорозі по якій самі наступали А там спалені кацапські танки та інша техніка - з гниючими трупами всередині От вони й зрозуміли що їх не з квітами українці чекають - а з кулеметами Тобто їх як баранів "женуть на бійню"! Вишикувалися і пішли пішки в БРСР - покинувши техніку!
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23.05.2024 17:20 Ответить
Як що ти в курсі то у бульбашів (ні як у нас) міністр оборони кадровий воєнний генерал у якого посада головнокомандувач. І навіть він не може приймати рішень без дозволу верховного головнокомандувача, тоб то вусатого *************. І якщо він щось зробить хотя б щось без дозволу фюрера, то наступить йому кірдик. Якщо ти служив, то знаєш що начальник штабу відповідає за розробку операцій, розробляє ці операцї разом з офіцерами свого штабу, оформляє відповідні документи і карту, а потім пропонує головнокомандуючому, той, у свою чергу, вносить корективи і пропонує верховному, ось саме верховний затверджує або не затверджує план операції. Так що, як ти пишеш, «рванути на грудях тільняшку» начальник генштабу муравейко може тільки перед власною (а може і не власною) дружиною у спальні.
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23.05.2024 17:49 Ответить
Я це все прекрасно знаю Але мать начальника генштабу який тверезо дивиться на обстановку і мать "одобрямса" - це різні речі!
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23.05.2024 20:02 Ответить
Тобто, "асвабадітєльний пахот на біндєрафскій Львоф" - справа вирішена.
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23.05.2024 16:40 Ответить
В мінського маньяка всіма ваєнними ділами заправляє секретар госсовєта, теж кремлівський курсант, одногрупник Хомчака. І обоє почали "рости" після відвідин 2012 року Вітьою Ростовським родіни-Білорусі. До речі, тоді ж з'явився в інформциганах Віті і блогер з Мінська Подоляк. І шас вони не пасуть задніх,на передових ролях у Гнусавого поца.
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23.05.2024 17:35 Ответить
Та до чого тут кремльовський курсант чи не кремльовський. При совку у мацкві багато хто навчався . Наш секретар РНБО взагалі вищу школу КДБ у мацкві закінчував у 1994 році і нічого
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24.05.2024 14:03 Ответить
Хомчак у 2012 році був начштабу бригади, а через рік уже був комкором. У 2012 році його одногрупник Вольфович був нач учбового центру у Білорусі. У 2019 один став начгенштабу і другий також. Шас Вольфович взагалі друга особа в мінського маньяка. А їх старший товариш Руцький з 2014 року керує як перший зам Герасима всіма бойовими діями в Україні. Саме з ним домовлявся Хомчак про вихідіз Іловайська. "Дружба" сплочьонная временем.
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24.05.2024 21:11 Ответить
Що пропонуєш
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24.05.2024 21:14 Ответить
 
 