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Новости
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Лукашенко уволил начальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси

Лукашенко звільнив начальника Генштабу Збройних сил Білорусі

В пятницу, 10 мая, белорусский диктатор Александр Лукашенко уволил Виктора Гулевича с должности начальника генштаба Беларуси. Причиной увольнения стал возраст 54-летнего Гулевича.

Об этом сообщило белорусское агентство БелТА, информирует Цензор.НЕТ.

"Генерал-майор Виктор Гулевич уволен с должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил - первого заместителя министра обороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что белорусский генерал уволен по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Виктор Гулевич занимал должность начальника Генштаба Беларуси с марта 2021 года.

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К слову, в начале апреля 2024 года диктатор Лукашенко заявил, что его страна готовится к войне. По его словам, в Беларуси ведется необходимая подготовка соответствующих подразделений, а в войска поставляются различные виды вооружений и техники.

Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) Гулевич (5)


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Топ комментарии
+7
Правильно. Новий начальника буде призначено з маскви.
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10.05.2024 19:09
+5
А сам бульба-фюрєр проста маладуха...
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10.05.2024 19:09
+5
пару атакамів в мозир та белаз і війна для білорусів закінчиться
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10.05.2024 19:17
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Правильно. Новий начальника буде призначено з маскви.
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10.05.2024 19:09 Ответить
занадто молодий
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10.05.2024 21:11 Ответить
А сам бульба-фюрєр проста маладуха...
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10.05.2024 19:09 Ответить
А фюрерів же тільки ногами вперед з посади виносять
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10.05.2024 19:18 Ответить
А інакше мав би з'їсти бульбу з критичним вмістом соланіну!
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10.05.2024 19:14 Ответить
пару атакамів в мозир та белаз і війна для білорусів закінчиться
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10.05.2024 19:17 Ответить
Для Устарєвшего Трахтара закінчиться. Думаю білорусам війна нафіг не потрібна.
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10.05.2024 21:48 Ответить
картоху поехал копать???
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10.05.2024 19:36 Ответить
Так. На притюремному городі.
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10.05.2024 19:43 Ответить
Лукашенко звільнив начальника Генштабу Збройних сил Білорусі Джерело:

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10.05.2024 20:29 Ответить
 
 