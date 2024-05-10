Лукашенко уволил начальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси

В пятницу, 10 мая, белорусский диктатор Александр Лукашенко уволил Виктора Гулевича с должности начальника генштаба Беларуси. Причиной увольнения стал возраст 54-летнего Гулевича.

Об этом сообщило белорусское агентство БелТА, информирует Цензор.НЕТ.

"Генерал-майор Виктор Гулевич уволен с должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил - первого заместителя министра обороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что белорусский генерал уволен по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Виктор Гулевич занимал должность начальника Генштаба Беларуси с марта 2021 года.

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К слову, в начале апреля 2024 года диктатор Лукашенко заявил, что его страна готовится к войне. По его словам, в Беларуси ведется необходимая подготовка соответствующих подразделений, а в войска поставляются различные виды вооружений и техники.