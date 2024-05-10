УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8696 відвідувачів онлайн
Новини
6 593 10

Лукашенко звільнив начальника Генштабу Збройних сил Білорусі

Лукашенко звільнив начальника Генштабу Збройних сил Білорусі

У п’ятницю, 10 травня, білоруський диктатор Олександр Лукашенко звільнив Віктора Гулевича з посади начальника генштабу Білорусі. Причиною звільнення став вік 54-річного Гулевича.

Про це повідомило білоруське агентство БелТА, інформує Цензор.НЕТ.

"Генерал-майора Віктора Гулевича звільнено з посади начальника Генерального штабу Збройних Сил - першого заступника міністра оборони", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що білоруського генерала звільнено за віком із правом носіння військової форми одягу і знаків розрізнення. Віктор Гулевич обіймав посаду начальника Генштабу Білорусі з березня 2021 року.

Читайте також: Білорусь не вступає у війну проти України, бо кордон забарикадований так, що нам туди не підійти, - Лукашенко

До слова, на початку квітня 2024 року диктатор Лукашенко заявив, що його країна готується до війни. За його словами, у Білорусі ведеться необхідна підготовка відповідних підрозділів, а до військ поставляються різні види озброєнь та техніки.

Автор: 

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) Гулевич Володимир (5)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Правильно. Новий начальника буде призначено з маскви.
показати весь коментар
10.05.2024 19:09
+5
А сам бульба-фюрєр проста маладуха...
показати весь коментар
10.05.2024 19:09
+5
пару атакамів в мозир та белаз і війна для білорусів закінчиться
показати весь коментар
10.05.2024 19:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правильно. Новий начальника буде призначено з маскви.
показати весь коментар
10.05.2024 19:09 Відповісти
занадто молодий
показати весь коментар
10.05.2024 21:11 Відповісти
А сам бульба-фюрєр проста маладуха...
показати весь коментар
10.05.2024 19:09 Відповісти
А фюрерів же тільки ногами вперед з посади виносять
показати весь коментар
10.05.2024 19:18 Відповісти
А інакше мав би з'їсти бульбу з критичним вмістом соланіну!
показати весь коментар
10.05.2024 19:14 Відповісти
пару атакамів в мозир та белаз і війна для білорусів закінчиться
показати весь коментар
10.05.2024 19:17 Відповісти
Для Устарєвшего Трахтара закінчиться. Думаю білорусам війна нафіг не потрібна.
показати весь коментар
10.05.2024 21:48 Відповісти
картоху поехал копать???
показати весь коментар
10.05.2024 19:36 Відповісти
Так. На притюремному городі.
показати весь коментар
10.05.2024 19:43 Відповісти
Лукашенко звільнив начальника Генштабу Збройних сил Білорусі Джерело:

показати весь коментар
10.05.2024 20:29 Відповісти
 
 