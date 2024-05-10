Лукашенко звільнив начальника Генштабу Збройних сил Білорусі

У п’ятницю, 10 травня, білоруський диктатор Олександр Лукашенко звільнив Віктора Гулевича з посади начальника генштабу Білорусі. Причиною звільнення став вік 54-річного Гулевича.

Про це повідомило білоруське агентство БелТА, інформує Цензор.НЕТ.

"Генерал-майора Віктора Гулевича звільнено з посади начальника Генерального штабу Збройних Сил - першого заступника міністра оборони", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що білоруського генерала звільнено за віком із правом носіння військової форми одягу і знаків розрізнення. Віктор Гулевич обіймав посаду начальника Генштабу Білорусі з березня 2021 року.

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До слова, на початку квітня 2024 року диктатор Лукашенко заявив, що його країна готується до війни. За його словами, у Білорусі ведеться необхідна підготовка відповідних підрозділів, а до військ поставляються різні види озброєнь та техніки.