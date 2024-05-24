Путін планує залучити Білорусь до ядерних навчань Росії
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що планує обговорити на зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком питання безпеки та участі білоруських військових у навчаннях РФ з нестратегічною ядерною зброєю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Поговоримо про другу фазу навчань. Це пов'язано з прямою участю наших білоруських друзів, колег у військовій сфері в цих заходах", - заявив Путін.
За словами очільника Кремля, відповідну вказівку міністерствам оборони й генеральним штабам РФ дано.
Нагадаємо, Путін прибув до Мінська ввечері 23 травня на запрошення Лукашенка.
На 24 травня заплановані офіційні переговори Путіна з Олександром Лукашенко.
Топ коментарі
+5 Яр Холодний
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+2 Валентин Коваль #587289
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- Гвалт! Насилуют!!!
У відповідь чує вкрадливий голос Путіна:
- Тихо, тихо! Это не насилие, а всего-лишь определённый уровень интеграции!
ТАК ВИГЛЯДАЮТЬ ПОСМІШКИ ДВОХ ДИЯВОЛІВ...
Усе СВІТОВЕ лайно, стікає до вигрібної ями… Мабуть, московіти, їм будуть читати, на сруськам ізикє, толстоєвських чи гумільових….??
А можливо, і покажуть, нові табори ГУЛАГУ2, для інакомислячих, разом з психЛікарнями!! Як у часи совдепії, починаючи з 1926 року…
Сруськай міф…