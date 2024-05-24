Путін планує залучити Білорусь до ядерних навчань Росії

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що планує обговорити на зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком питання безпеки та участі білоруських військових у навчаннях РФ з нестратегічною ядерною зброєю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Поговоримо про другу фазу навчань. Це пов'язано з прямою участю наших білоруських друзів, колег у військовій сфері в цих заходах", - заявив Путін.

За словами очільника Кремля, відповідну вказівку міністерствам оборони й генеральним штабам РФ дано.

Нагадаємо, Путін прибув до Мінська ввечері 23 травня на запрошення Лукашенка.

На 24 травня заплановані офіційні переговори Путіна з Олександром Лукашенко.

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