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Путін планує залучити Білорусь до ядерних навчань Росії

Володимир Путін та Олександр Лукашенко

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що планує обговорити на зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком питання безпеки та участі білоруських військових у навчаннях РФ з нестратегічною ядерною зброєю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Поговоримо про другу фазу навчань. Це пов'язано з прямою участю наших білоруських друзів, колег у військовій сфері в цих заходах", - заявив Путін.

За словами очільника Кремля, відповідну вказівку міністерствам оборони й генеральним штабам РФ дано.

Нагадаємо, Путін прибув до Мінська ввечері 23 травня на запрошення Лукашенка.

На 24 травня заплановані офіційні переговори Путіна з Олександром Лукашенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін поїхав у Білорусь на переговори із Лукашенком

Автор: 

Білорусь (7927) Лукашенко Олександр (2653) путін володимир (23785) росія (65052)


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Топ коментарі
+5
Прокидається Білорусь серед ночі Відчуває - їй задерли нічну сорочку і, нахабно розсуваючи їй ноги, пхають щось тверде у "проміжжя"!
- Гвалт! Насилуют!!!
У відповідь чує вкрадливий голос Путіна:
- Тихо, тихо! Это не насилие, а всего-лишь определённый уровень интеграции!
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24.05.2024 08:56
+3
Дурний Лука робить усе щоб зробить білорусів "мішенями"
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24.05.2024 08:51
+2
До них би ше кореиця - пореготати
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24.05.2024 08:50
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До них би ше кореиця - пореготати
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24.05.2024 08:50 Відповісти
Дурний Лука робить усе щоб зробить білорусів "мішенями"
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24.05.2024 08:51 Відповісти
Одного тільки бажаю цим злочинцям, що б вони обидва опинились в гаазькому трибуналі ,зло має бути покаране і ця погань має бути вишвернута на звалище історії.
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24.05.2024 08:53 Відповісти
Пюрер на сковорідці )
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24.05.2024 08:55 Відповісти
Прокидається Білорусь серед ночі Відчуває - їй задерли нічну сорочку і, нахабно розсуваючи їй ноги, пхають щось тверде у "проміжжя"!
- Гвалт! Насилуют!!!
У відповідь чує вкрадливий голос Путіна:
- Тихо, тихо! Это не насилие, а всего-лишь определённый уровень интеграции!
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24.05.2024 08:56 Відповісти
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24.05.2024 09:14 Відповісти
Сексуальні ігрища двох прєстарєлих імбецилів. Відберіть в них віагру і цар-пушкін не вистрілить.
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24.05.2024 08:56 Відповісти
А, чи не може, статися якась "нештатна ситуація" із невеличкими хлопками та задимленнями? Ну так, щоб підгоріли падлюки....
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24.05.2024 09:00 Відповісти
ОСТАННІЙ ДОВІД КОРОЛІВ...
ТАК ВИГЛЯДАЮТЬ ПОСМІШКИ ДВОХ ДИЯВОЛІВ...
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24.05.2024 09:01 Відповісти
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24.05.2024 09:12 Відповісти
Карл Клару склонял к оралу. )
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24.05.2024 09:15 Відповісти
Прутін і хамас, і рушникоголових, може залучити до своїх так званих навчань….
Усе СВІТОВЕ лайно, стікає до вигрібної ями… Мабуть, московіти, їм будуть читати, на сруськам ізикє, толстоєвських чи гумільових….??
А можливо, і покажуть, нові табори ГУЛАГУ2, для інакомислячих, разом з психЛікарнями!! Як у часи совдепії, починаючи з 1926 року…
Сруськай міф…
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24.05.2024 09:15 Відповісти
тупо noxyů.
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24.05.2024 09:33 Відповісти
Чому, байдуже, вразі використання бульбо стану у вигляді полігону для випробувань, я лише ЗА....
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24.05.2024 09:44 Відповісти
Значить запускати ядерну зброю х*уйло буде з ********. Цікаво, а куди атвєтка від НАТи полетить?
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24.05.2024 09:58 Відповісти
ИМХО считаю в бульбаленде всетаки муляжи,деревяно картонные.
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24.05.2024 10:49 Відповісти
 
 