РФ планує найближчими тижнями провести військові навчання у Карибському морі. Це перші за 5 років, - ЗМІ
Росія найближчими тижнями розпочне повітряні та військово-морські навчання в Карибському басейні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CBS News.
Як зазначається, навчання із залученням російських військових кораблів і дальніх бомбардувальників стануть першими одночасними військово-повітряними та військово-морськими маневрами Росії в Карибському басейні з 2019 року.
США розглядають їх як відповідь на американську підтримку України та активізацію навчань з союзниками по НАТО.
За словами американського чиновника, ці російські навчання планувалися вже деякий час.
На думку офіційних осіб США, військові навчання Росії навряд чи є відповіддю на недавнє часткове скасування президентом США Джо Байденом заборони на використання Україною американської зброї проти цілей на території Росії.
Російські навчання не вважаються прямою загрозою для США, зазначає CBS News.
Очікується, що військові кораблі РФ зайдуть у порти Куби та, можливо, Венесуели.
Навчання триватимуть упродовж літа і завершаться масштабними військово-морськими маневрами восени.
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Ну-ну! Можемо американським партнерам допомогти Нептунами та Магурами!
Це буде вже мінус третина рашиської ескадри, ну а решту хай самі добивають 😂👍
Как же без него? Ржаки же не будет!
Моцні навчання!
капець, піндосам!
Кто їх туди взагалі збирається пускати?)
Ці навчання потрібно провести одночасно з навчаннями американського флоту у Азовському морі
затонуть..
особо одаренным не спрашивать как доплывут.
«Адмирал Кузнецов» во время сирийского похода. Фото: РИА Новости