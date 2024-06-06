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РФ планує найближчими тижнями провести військові навчання у Карибському морі. Це перші за 5 років, - ЗМІ

Військові навчання РФ у Карибському морі

Росія найближчими тижнями розпочне повітряні та військово-морські навчання в Карибському басейні. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CBS News.

Як зазначається, навчання із залученням російських військових кораблів і дальніх бомбардувальників стануть першими одночасними військово-повітряними та військово-морськими маневрами Росії в Карибському басейні з 2019 року.

США розглядають їх як відповідь на американську підтримку України та активізацію навчань з союзниками по НАТО.

За словами американського чиновника, ці російські навчання планувалися вже деякий час.

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На думку офіційних осіб США, військові навчання Росії навряд чи є відповіддю на недавнє часткове скасування президентом США Джо Байденом заборони на використання Україною американської зброї проти цілей на території Росії.

Російські навчання не вважаються прямою загрозою для США, зазначає CBS News.

Очікується, що військові кораблі РФ зайдуть у порти Куби та, можливо, Венесуели.

Навчання триватимуть упродовж літа і завершаться масштабними військово-морськими маневрами восени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія розпочала перший етап навчань щодо застосування нестратегічної ядерної зброї, - Міноборони РФ

Автор: 

росія (65223) військові навчання (2775) Карибське море (5)


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Топ коментарі
+23
а Кузя, Кузя будет????

Как же без него? Ржаки же не будет!
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06.06.2024 13:57
+21
Буданов, відправляй Магури на Кариби. )
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06.06.2024 13:58
+21
пєрати карібскава моря
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06.06.2024 14:01
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Ноу комент! 😁😇😅🤣😂
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06.06.2024 13:57 Відповісти
Хотять посмикати Американського орлана за хвіст ?

Ну-ну! Можемо американським партнерам допомогти Нептунами та Магурами!
Це буде вже мінус третина рашиської ескадри, ну а решту хай самі добивають 😂👍
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06.06.2024 16:16 Відповісти
а Кузя, Кузя будет????

Как же без него? Ржаки же не будет!
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06.06.2024 13:57 Відповісти
Кузю з доку не випустять...
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06.06.2024 14:01 Відповісти
На ньому Ше сварШШікі работают...
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06.06.2024 14:20 Відповісти
І час від часу підпалюють його))
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06.06.2024 14:21 Відповісти
эту инфу распространяют орки, официальной инфы нету.
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06.06.2024 16:13 Відповісти
Команду снимают только с парашного унитаза, когда много киздят.
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06.06.2024 16:51 Відповісти
Команду с авианосца не снимают даже после попадания...
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06.06.2024 17:09 Відповісти
Буданов, відправляй Магури на Кариби. )
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06.06.2024 13:58 Відповісти
Очікується, що військові кораблі РФ зайдуть у порти Куби та, можливо, Венесуели.
Моцні навчання!
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06.06.2024 13:59 Відповісти
рашка хоче потрусити мудями біля амерів?
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06.06.2024 13:59 Відповісти
пєрати карібскава моря
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06.06.2024 14:01 Відповісти
І що, морські дрони і туди дістануть? Чекаємо на гарні новини.
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06.06.2024 14:01 Відповісти
Береться яхта мертвечука, грузяться дрони, яхта під лєвим прапором і зміненою назвою дує на Кариби і на неї ніхто не зверта увагу (бо там таких яхт купа). Далі - справа техніки))
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06.06.2024 14:04 Відповісти
о США бояться атакувати рф, то дайте нам всю зброю і рашка флот буде годувати карибських креветок "Karibik Garnelen" )
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06.06.2024 14:02 Відповісти
Так тре зафрахтувати якийсь сухогруз під панамським прапором і дронів з нього позапускати. Ото кіпіш буде!
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06.06.2024 14:03 Відповісти
шкода що ці операції не виходять далеко від наших кордонів, а ці рейди були б досить продуктивні, це був би просто нокаут для рашки..
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06.06.2024 14:10 Відповісти
Можна було б ще корабликом обігнути Скандинавію і назапускати дронів по аеродрому олєнья...
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06.06.2024 14:12 Відповісти
Оо, ще кацапських підводних крейсерів нема. Треба зробити
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06.06.2024 14:05 Відповісти
Це наша законна воєнна ціль.
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06.06.2024 14:08 Відповісти
флотом з чорного моря!
капець, піндосам!
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06.06.2024 14:08 Відповісти
"Магури" вже прогріваються...
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06.06.2024 14:13 Відповісти
А навчання в американських банках по блокуванню рахунків російських фірм і навчання по висилці громадян росії з США адміністрація Байдена не планує?
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06.06.2024 14:14 Відповісти
Нагадайте, наші дрони вже топили авіаносці з кацапольотами, чи це буде вперше?
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06.06.2024 14:15 Відповісти
Авіаносця і топити не треба, він і так в доку іржавіє і вже кілька разів горів там))
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06.06.2024 14:20 Відповісти
Точно. А кацапольоти на Кубу, мабуть, доставлять суховантажні судна.
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06.06.2024 14:57 Відповісти
Буряти карибского моря)
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06.06.2024 14:20 Відповісти
Выпускайте кузю..................Евро-2 рулит
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06.06.2024 14:21 Відповісти
А там пірати є? Якщо ні треба підтягнути піратів з дронами
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06.06.2024 14:23 Відповісти
Чому не одразу у Мексиканській протоці?)

Кто їх туди взагалі збирається пускати?)

Ці навчання потрібно провести одночасно з навчаннями американського флоту у Азовському морі
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06.06.2024 14:30 Відповісти
пару підлодок
затонуть..
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06.06.2024 14:32 Відповісти
Яка чудова нагода показати американцям чи вони на щось здатні. Наприклад: теж провести навчання в тому регіоні авіаносною групою з імітацією завдання ядерного удару по росіянам.
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06.06.2024 14:36 Відповісти
Краще у Чорному морі.
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06.06.2024 16:45 Відповісти
А що, навчання українських морських дронів в Карибському морі заборонено? Буль, буль, буль...
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06.06.2024 14:37 Відповісти
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06.06.2024 14:40 Відповісти
Ка...рибському? В похід мабуть за "Москвою"... АРХ М
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06.06.2024 14:43 Відповісти
кстати, законные цели для безэкипажных катеров. можно все пасудины учебно затопить.

особо одаренным не спрашивать как доплывут.
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06.06.2024 14:44 Відповісти
Але Столтенберг каже що росія не загрожує НАТО. Тобто кацапи просто розважаються військовими навчаннями під воротами до США.
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06.06.2024 14:51 Відповісти
Потопити пару корит океанського флоту.
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06.06.2024 14:54 Відповісти
Головне щоб Кузя доплив і не потонув десь по дорозі
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06.06.2024 14:55 Відповісти
Кузя навіть в свої найкращі часи до Карибів не факт що доплив би, а зараз тим більш (навіть якщо не брати до уваги той факт, що він вже у вічному ремонті).
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06.06.2024 16:03 Відповісти
все..., пропало Карибское море - кацамы все засрут
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06.06.2024 14:57 Відповісти
И садрагнётся Америка!


«Адмирал Кузнецов» во время сирийского похода. Фото: РИА Новости
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06.06.2024 14:58 Відповісти
Напугали їжа голою сракою!!! На кубі є база США в Сан Фуегасі, там завжди на рейді флот американців, будуть грати в морській бій!!!
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06.06.2024 15:09 Відповісти
На Кубі єдина база США в Гуантанамо , В Сан Фуегасі її нема,
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06.06.2024 15:48 Відповісти
Моя помилка, дякую!!!
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06.06.2024 22:47 Відповісти
Малюк! Це шанс!
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06.06.2024 16:46 Відповісти
Льодокол Зєлінского з вантажем мін вже вирушив на блокування Карибських островів🤫
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06.06.2024 21:11 Відповісти
 
 