РФ планирует в ближайшие недели провести военные учения в Карибском море. Это первые за 5 лет, - СМИ

Россия в ближайшие недели начнет воздушные и военно-морские учения в Карибском бассейне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS News.

Как отмечается, учения с привлечением российских военных кораблей и дальних бомбардировщиков станут первыми одновременными военно-воздушными и военно-морскими маневрами России в Карибском бассейне с 2019 года.

США рассматривают их как ответ на американскую поддержку Украины и активизацию учений с союзниками по НАТО.

По словам американского чиновника, эти российские учения планировались уже некоторое время.

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По мнению официальных лиц США, военные учения России вряд ли являются ответом на недавнюю частичную отмену президентом США Джо Байденом запрета на использование Украиной американского оружия против целей на территории России.

Российские учения не считаются прямой угрозой для США, отмечает CBS News.

Ожидается, что военные корабли РФ зайдут в порты Кубы и, возможно, Венесуэлы.

Учения продлятся в течение лета и завершатся масштабными военно-морскими маневрами осенью.

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