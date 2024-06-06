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россия (92990) военные учения (3434) Карибское море (3)

РФ планирует в ближайшие недели провести военные учения в Карибском море. Это первые за 5 лет, - СМИ

Військові навчання РФ у Карибському морі

Россия в ближайшие недели начнет воздушные и военно-морские учения в Карибском бассейне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS News.

Как отмечается, учения с привлечением российских военных кораблей и дальних бомбардировщиков станут первыми одновременными военно-воздушными и военно-морскими маневрами России в Карибском бассейне с 2019 года.

США рассматривают их как ответ на американскую поддержку Украины и активизацию учений с союзниками по НАТО.

По словам американского чиновника, эти российские учения планировались уже некоторое время.

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По мнению официальных лиц США, военные учения России вряд ли являются ответом на недавнюю частичную отмену президентом США Джо Байденом запрета на использование Украиной американского оружия против целей на территории России.

Российские учения не считаются прямой угрозой для США, отмечает CBS News.

Ожидается, что военные корабли РФ зайдут в порты Кубы и, возможно, Венесуэлы.

Учения продлятся в течение лета и завершатся масштабными военно-морскими маневрами осенью.

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Топ комментарии
+23
а Кузя, Кузя будет????

Как же без него? Ржаки же не будет!
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06.06.2024 13:57
+21
Буданов, відправляй Магури на Кариби. )
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06.06.2024 13:58
+21
пєрати карібскава моря
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06.06.2024 14:01
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Правила форума Совет форумчан
Ноу комент! 😁😇😅🤣😂
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06.06.2024 13:57 Ответить
Хотять посмикати Американського орлана за хвіст ?

Ну-ну! Можемо американським партнерам допомогти Нептунами та Магурами!
Це буде вже мінус третина рашиської ескадри, ну а решту хай самі добивають 😂👍
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06.06.2024 16:16 Ответить
а Кузя, Кузя будет????

Как же без него? Ржаки же не будет!
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06.06.2024 13:57 Ответить
Кузю з доку не випустять...
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06.06.2024 14:01 Ответить
На ньому Ше сварШШікі работают...
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06.06.2024 14:20 Ответить
І час від часу підпалюють його))
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06.06.2024 14:21 Ответить
эту инфу распространяют орки, официальной инфы нету.
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06.06.2024 16:13 Ответить
Команду снимают только с парашного унитаза, когда много киздят.
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06.06.2024 16:51 Ответить
Команду с авианосца не снимают даже после попадания...
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06.06.2024 17:09 Ответить
Буданов, відправляй Магури на Кариби. )
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06.06.2024 13:58 Ответить
Очікується, що військові кораблі РФ зайдуть у порти Куби та, можливо, Венесуели.
Моцні навчання!
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06.06.2024 13:59 Ответить
рашка хоче потрусити мудями біля амерів?
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06.06.2024 13:59 Ответить
пєрати карібскава моря
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06.06.2024 14:01 Ответить
І що, морські дрони і туди дістануть? Чекаємо на гарні новини.
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06.06.2024 14:01 Ответить
Береться яхта мертвечука, грузяться дрони, яхта під лєвим прапором і зміненою назвою дує на Кариби і на неї ніхто не зверта увагу (бо там таких яхт купа). Далі - справа техніки))
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06.06.2024 14:04 Ответить
о США бояться атакувати рф, то дайте нам всю зброю і рашка флот буде годувати карибських креветок "Karibik Garnelen" )
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06.06.2024 14:02 Ответить
Так тре зафрахтувати якийсь сухогруз під панамським прапором і дронів з нього позапускати. Ото кіпіш буде!
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06.06.2024 14:03 Ответить
шкода що ці операції не виходять далеко від наших кордонів, а ці рейди були б досить продуктивні, це був би просто нокаут для рашки..
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06.06.2024 14:10 Ответить
Можна було б ще корабликом обігнути Скандинавію і назапускати дронів по аеродрому олєнья...
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06.06.2024 14:12 Ответить
Оо, ще кацапських підводних крейсерів нема. Треба зробити
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06.06.2024 14:05 Ответить
Це наша законна воєнна ціль.
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06.06.2024 14:08 Ответить
флотом з чорного моря!
капець, піндосам!
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06.06.2024 14:08 Ответить
"Магури" вже прогріваються...
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06.06.2024 14:13 Ответить
А навчання в американських банках по блокуванню рахунків російських фірм і навчання по висилці громадян росії з США адміністрація Байдена не планує?
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06.06.2024 14:14 Ответить
Нагадайте, наші дрони вже топили авіаносці з кацапольотами, чи це буде вперше?
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06.06.2024 14:15 Ответить
Авіаносця і топити не треба, він і так в доку іржавіє і вже кілька разів горів там))
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06.06.2024 14:20 Ответить
Точно. А кацапольоти на Кубу, мабуть, доставлять суховантажні судна.
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06.06.2024 14:57 Ответить
Буряти карибского моря)
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06.06.2024 14:20 Ответить
Выпускайте кузю..................Евро-2 рулит
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06.06.2024 14:21 Ответить
А там пірати є? Якщо ні треба підтягнути піратів з дронами
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06.06.2024 14:23 Ответить
Чому не одразу у Мексиканській протоці?)

Кто їх туди взагалі збирається пускати?)

Ці навчання потрібно провести одночасно з навчаннями американського флоту у Азовському морі
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06.06.2024 14:30 Ответить
пару підлодок
затонуть..
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06.06.2024 14:32 Ответить
Яка чудова нагода показати американцям чи вони на щось здатні. Наприклад: теж провести навчання в тому регіоні авіаносною групою з імітацією завдання ядерного удару по росіянам.
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06.06.2024 14:36 Ответить
Краще у Чорному морі.
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06.06.2024 16:45 Ответить
А що, навчання українських морських дронів в Карибському морі заборонено? Буль, буль, буль...
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06.06.2024 14:37 Ответить
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06.06.2024 14:40 Ответить
Ка...рибському? В похід мабуть за "Москвою"... АРХ М
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06.06.2024 14:43 Ответить
кстати, законные цели для безэкипажных катеров. можно все пасудины учебно затопить.

особо одаренным не спрашивать как доплывут.
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06.06.2024 14:44 Ответить
Але Столтенберг каже що росія не загрожує НАТО. Тобто кацапи просто розважаються військовими навчаннями під воротами до США.
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06.06.2024 14:51 Ответить
Потопити пару корит океанського флоту.
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06.06.2024 14:54 Ответить
Головне щоб Кузя доплив і не потонув десь по дорозі
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06.06.2024 14:55 Ответить
Кузя навіть в свої найкращі часи до Карибів не факт що доплив би, а зараз тим більш (навіть якщо не брати до уваги той факт, що він вже у вічному ремонті).
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06.06.2024 16:03 Ответить
все..., пропало Карибское море - кацамы все засрут
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06.06.2024 14:57 Ответить
И садрагнётся Америка!


«Адмирал Кузнецов» во время сирийского похода. Фото: РИА Новости
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06.06.2024 14:58 Ответить
Напугали їжа голою сракою!!! На кубі є база США в Сан Фуегасі, там завжди на рейді флот американців, будуть грати в морській бій!!!
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06.06.2024 15:09 Ответить
На Кубі єдина база США в Гуантанамо , В Сан Фуегасі її нема,
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06.06.2024 15:48 Ответить
Моя помилка, дякую!!!
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06.06.2024 22:47 Ответить
Малюк! Це шанс!
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06.06.2024 16:46 Ответить
Льодокол Зєлінского з вантажем мін вже вирушив на блокування Карибських островів🤫
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06.06.2024 21:11 Ответить
 
 