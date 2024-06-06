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Беларусь (7764) россия (92990) Шойгу (708)

Россия и Беларусь готовят двустороннее соглашение о гарантиях безопасности

Росія та Білорусь готують договір про гарантії безпеки

Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу провел рабочую встречу с белорусским коллегой Александром Вольфовичем. Они обсуждали подготовку к договору о гарантиях безопасности между РФ и Беларусью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российская служба "Интерфакс".

Как отмечается, чиновники обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.

"Обсужден ход подготовки Концепции безопасности Союзного государства, а также проекта российско-белорусского договора о гарантиях безопасности", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о прекращении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе.
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людожер готує з їжею безпекову угоду...
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06.06.2024 09:48 Ответить
Там не було Зімбабве. Незачот.
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06.06.2024 09:48 Ответить
"Не дрейфь, Казладоев! Сядем усе!"
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06.06.2024 09:54 Ответить
а шо одекабе всьо? як несподівано...
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06.06.2024 09:58 Ответить
Два папуги.
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06.06.2024 10:17 Ответить
Пашинян смотрит на Луку широко открытыми от недоумения глазами.
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06.06.2024 10:19 Ответить
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06.06.2024 10:44 Ответить
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06.06.2024 10:45 Ответить
якщо двохсторонній, то хто ж друга сторона? щось не сходиться ніяк.
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06.06.2024 10:48 Ответить
 
 