Россия и Беларусь готовят двустороннее соглашение о гарантиях безопасности

Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу провел рабочую встречу с белорусским коллегой Александром Вольфовичем. Они обсуждали подготовку к договору о гарантиях безопасности между РФ и Беларусью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российская служба "Интерфакс".

Как отмечается, чиновники обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.

"Обсужден ход подготовки Концепции безопасности Союзного государства, а также проекта российско-белорусского договора о гарантиях безопасности", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о прекращении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе.