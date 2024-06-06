УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8585 відвідувачів онлайн
Новини
2 362 9

Росія та Білорусь готують двосторонню угоду про гарантії безпеки

Росія та Білорусь готують договір про гарантії безпеки

Секретар Ради Безпеки Росії Сергій Шойгу провів робочу зустріч із білоруським колегою Олександром Вольфовичем. Вони обговорювали підготовку до договору щодо гарантії безпеки між РФ та Білоруссю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російська служба "Інтерфакс".

Як зазначається, посадовці обмінялися думками щодо актуальних питань двостороннього співробітництва та міжнародного порядку денного.

"Обговорено підготовку Концепції безпеки Союзної держави, а також проєкту російсько-білоруського договору про гарантії безпеки", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Білорусі розпочалися спільні з РФ навчання Військово-повітряних сил і ППО 

Раніше повідомлялося, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон про припинення дії Договору про звичайні збройні сили в Європі.

Автор: 

Білорусь (7931) росія (65223) Шойгу Сергій (626)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
людожер готує з їжею безпекову угоду...
показати весь коментар
06.06.2024 09:48 Відповісти
Там не було Зімбабве. Незачот.
показати весь коментар
06.06.2024 09:48 Відповісти
"Не дрейфь, Казладоев! Сядем усе!"
показати весь коментар
06.06.2024 09:54 Відповісти
а шо одекабе всьо? як несподівано...
показати весь коментар
06.06.2024 09:58 Відповісти
Два папуги.
показати весь коментар
06.06.2024 10:17 Відповісти
Пашинян смотрит на Луку широко открытыми от недоумения глазами.
показати весь коментар
06.06.2024 10:19 Відповісти
показати весь коментар
06.06.2024 10:44 Відповісти
показати весь коментар
06.06.2024 10:45 Відповісти
якщо двохсторонній, то хто ж друга сторона? щось не сходиться ніяк.
показати весь коментар
06.06.2024 10:48 Відповісти
 
 