Росія та Білорусь готують двосторонню угоду про гарантії безпеки

Секретар Ради Безпеки Росії Сергій Шойгу провів робочу зустріч із білоруським колегою Олександром Вольфовичем. Вони обговорювали підготовку до договору щодо гарантії безпеки між РФ та Білоруссю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російська служба "Інтерфакс".

Як зазначається, посадовці обмінялися думками щодо актуальних питань двостороннього співробітництва та міжнародного порядку денного.

"Обговорено підготовку Концепції безпеки Союзної держави, а також проєкту російсько-білоруського договору про гарантії безпеки", - йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон про припинення дії Договору про звичайні збройні сили в Європі.