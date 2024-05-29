Білорусь призупинила дію Договору про звичайні збройні сили в Європі: Лукашенко підписав закон

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон про припинення дії Договору про звичайні збройні сили в Європі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".

"Призупинити дію Договору про звичайні збройні сили в Європі від 19 листопада 1990 року", - йдеться в документі за підписом Лукашенка.

Як зазначається, у серпні 2022 року Чехія повідомила про призупинення зобов'язань за договором щодо Білорусії. У березні 2023 року аналогічне рішення ухвалили в Польщі.

У Білорусі в жовтні 2023 року було ухвалено закон "Про призупинення дії договору про звичайні збройні сили в Європі щодо Республіки Польща та Чеської Республіки".

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Мета Договору

Договір передбачає обмеження сумарних рівнів звичайних озброєнь і техніки за п'ятьма основними категоріями:

танки;

бойові броньовані машини;

артилерія;

ударні гелікоптери;

бойові літаки.

Крім того, документ також регулює механізми перевірки дотримання зобов'язань включно з обміном інформацією та проведенням інспекцій.

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З метою перевірки дотримання положень Договору держави-учасниці були зобов'язані повідомляти та обмінюватися інформацією про стан свого озброєння.

Ратифікація Договору

Договір про звичайні збройні сили в Європі був підписаний 19 листопада 1990 року в Парижі 16 державами НАТО та шістьма державами організації Варшавського договору (Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, СРСР та Чехословаччина) і набув чинності 9 листопада 1992 року.

ДЗЗСЄ був ратифікований Білоруссю і набув чинності 1992 року.

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