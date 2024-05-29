Білорусь призупинила дію Договору про звичайні збройні сили в Європі: Лукашенко підписав закон
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон про припинення дії Договору про звичайні збройні сили в Європі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".
"Призупинити дію Договору про звичайні збройні сили в Європі від 19 листопада 1990 року", - йдеться в документі за підписом Лукашенка.
Як зазначається, у серпні 2022 року Чехія повідомила про призупинення зобов'язань за договором щодо Білорусії. У березні 2023 року аналогічне рішення ухвалили в Польщі.
У Білорусі в жовтні 2023 року було ухвалено закон "Про призупинення дії договору про звичайні збройні сили в Європі щодо Республіки Польща та Чеської Республіки".
Мета Договору
Договір передбачає обмеження сумарних рівнів звичайних озброєнь і техніки за п'ятьма основними категоріями:
- танки;
- бойові броньовані машини;
- артилерія;
- ударні гелікоптери;
- бойові літаки.
Крім того, документ також регулює механізми перевірки дотримання зобов'язань включно з обміном інформацією та проведенням інспекцій.
З метою перевірки дотримання положень Договору держави-учасниці були зобов'язані повідомляти та обмінюватися інформацією про стан свого озброєння.
Ратифікація Договору
Договір про звичайні збройні сили в Європі був підписаний 19 листопада 1990 року в Парижі 16 державами НАТО та шістьма державами організації Варшавського договору (Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, СРСР та Чехословаччина) і набув чинності 9 листопада 1992 року.
ДЗЗСЄ був ратифікований Білоруссю і набув чинності 1992 року.
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