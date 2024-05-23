Росію та Білорусь планують виключити з Європейської торгової палати

Росію та Білорусь планують виключити з Асоціації європейських торгово-промислових палат, адже політика цих країн не відповідає принципам Європи.

Про це заявив президент Латвійської торгово-промислової палати, заступник президента Асоціації європейських торгово-промислових палат Айгарс Ростовскіс, передає Укрінформ.

"Росія та Білорусь є членами Європейської торгової палати (Асоціації європейських торгово-промислових палат, – ред.). Ми розпочинаємо процес виключення їх із цього складу. Сподіваюся, що на черговому засіданні ми досягнемо успіху в цьому питанні", – сказав він під час 10-го засідання Міжурядової українсько-латвійської комісії з економічного, промислового і науково-технічного співробітництва.

Водночас міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов наголосив, що виключення Росії та Білорусі з міжнародних організацій є позитивним явищем.

"Чи це показує позицію наших європейських партнерів у відбитті збройної агресії Російської Федерації, чи це стосується того, що Латвія разом з іншими країнами Балтії відмовляється від імпорту російського продовольства, заміщуючи його українським, чи це питання диверсифікації ринків Латвії загалом. Тобто цей крок є для нас важливим", – додав він.

Як повідомлялося, Європейський союз планує посилити санкції проти Білорусі. Головним їх напрямком буде обмеження потоку продажу елітних авто до Білорусі, які потім прямують до Росії.