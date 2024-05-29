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Беларусь (7771) Лукашенко (3542)

Беларусь приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе: Лукашенко подписал закон

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о прекращении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский"Интерфакс".

"Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года", - говорится в документе за подписью Лукашенко.

Как отмечается, в августе 2022 года Чехия сообщила о приостановлении обязательств по договору в отношении Беларуси. В марте 2023 года аналогичное решение приняли в Польше.

В Беларуси в октябре 2023 года был принят закон "О приостановлении действия договора об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Республики Польша и Чешской Республики".

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Цель Договора

Договор предусматривает ограничение суммарных уровней обычных вооружений и техники по пяти основным категориям:

  • танки;
  • боевые бронированные машины;
  • артиллерия;
  • ударные вертолеты;
  • боевые самолеты.

Кроме того, документ также регулирует механизмы проверки соблюдения обязательств, включая обмен информацией и проведение инспекций.

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С целью проверки соблюдения положений Договора государства-участники были обязаны сообщать и обмениваться информацией о состоянии своего вооружения.

Ратификация Договора

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан 19 ноября 1990 года в Париже 16 государствами НАТО и шестью государствами организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия) и вступил в силу 9 ноября 1992 года.

ДОВСЕ был ратифицирован Беларусью и вступил в силу в 1992 году.

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Дозвиздиться цей Бульбофюрер що втоплять цього таракана в колгоспному сортирі в лайні.
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29.05.2024 09:35 Ответить
Мусолінні повішали з коханкою в Римі за лаби а цей таракан в лайні здохне.
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29.05.2024 09:37 Ответить
Рано чи пізно а бульбу прийдеться смажити.
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29.05.2024 09:56 Ответить
Якось "похрєн" Кацапи своїм "батракам" та "споловинили" запаси бронетехніки та *********** що їм їх до довоєнного рівня ще відновлювать і відновлювать! Адже основна маса ракет і снарядів що летіли на голови захисників Києва та Чернігова у перший місяць нападу - були білоруськими! Та й пізніше Лука передавав зброю та ********** - тільки вже на Донбас!
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29.05.2024 09:57 Ответить
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29.05.2024 10:01 Ответить
***@н на розтяжці...
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29.05.2024 10:06 Ответить
Пюррера несло. Великий комбинатор чувствовал вдохновение, упоительное состояние перед вышесредним шантажом.
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29.05.2024 10:29 Ответить
ні про що
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29.05.2024 10:55 Ответить
 
 