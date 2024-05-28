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На границе с Беларусью и с ее территории не зафиксировано каких-либо действий в отношении Украины, - Госпогранслужба

Навчання в Білорусі

Подразделения разведки Минобороны и Госпогранслужбы следят за учениями на территории Беларуси с целью выяснить, существует ли угроза для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"За последнее время на границе с Беларусью и любые действия по отношению к Украине с этой территории не фиксировались, и к счастью у РФ нет там подразделений сухопутной составляющей, которые бы могли на данный момент нести угрозу нашей стране", - сказал он.

Он рассказал, что подразделения разведки Минобороны и ГПСУ следят за тем, что происходит на территории Беларуси, в том числе и за проведением каких-либо учений.

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Демченко рассказал, что сейчас там проводятся совместные учения, и разведчики следят за этим, "чтобы понимать насколько они могут нести угрозу Украине".

"Но на данный момент какого-то изменения ситуации мы не отмечаем", - добавил Демченко.

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Напомним, в понедельник, 27 мая, в Беларуси начались совместные с Россией военные учения, которые продлятся до 31 мая.
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вірити бульборусії все одно, що їй давати ще один патрон, для вистрілу по території України для вбивства українців
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28.05.2024 16:04 Ответить
Вже були такі повідомлення і стосовно Харкова. То що, "знов за рибу гроші", так? Сергій! Наведи вже лад у прикордонній "конторі""! Якщі, бай?
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28.05.2024 16:18 Ответить
А для ракет і не треба сухопутної складової
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28.05.2024 16:22 Ответить
Та скрізь тиша. І лукашенко - уова, если с террии белораши нападут, я тебе за несколько часов сообщу до нападения. Тварини.
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28.05.2024 16:24 Ответить
 
 