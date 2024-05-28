На границе с Беларусью и с ее территории не зафиксировано каких-либо действий в отношении Украины, - Госпогранслужба

Подразделения разведки Минобороны и Госпогранслужбы следят за учениями на территории Беларуси с целью выяснить, существует ли угроза для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"За последнее время на границе с Беларусью и любые действия по отношению к Украине с этой территории не фиксировались, и к счастью у РФ нет там подразделений сухопутной составляющей, которые бы могли на данный момент нести угрозу нашей стране", - сказал он.

Он рассказал, что подразделения разведки Минобороны и ГПСУ следят за тем, что происходит на территории Беларуси, в том числе и за проведением каких-либо учений.

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Демченко рассказал, что сейчас там проводятся совместные учения, и разведчики следят за этим, "чтобы понимать насколько они могут нести угрозу Украине".

"Но на данный момент какого-то изменения ситуации мы не отмечаем", - добавил Демченко.

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Напомним, в понедельник, 27 мая, в Беларуси начались совместные с Россией военные учения, которые продлятся до 31 мая.