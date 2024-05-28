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Білорусь (7836) Держприкордонслужба (5681) Демченко Андрій (319)

На кордоні з Білоруссю і з її території не зафіксовано будь-яких дій стосовно України, - Держприкордонслужба

Навчання в Білорусі

Підрозділи розвідки Міноборони і Держприкордонслужби стежать за навчаннями на території Білорусі з метою з’ясувати, чи існує загроза для України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"За останній час на кордоні з Білоруссю і будь-які дії по відношенню до України з цієї території не фіксувалися, і на щастя у РФ немає там підрозділів сухопутної складової, які б могли на даний момент нести загрозу нашій країні", - сказав він.

Він розповів, що підрозділи розвідки Міноборони і ДПСУ стежать за тим, що відбувається на території Білорусі, зокрема і за проведенням будь-яких навчань.

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Демченко розповів, що зараз там проводяться спільні навчання, і розвідники стежать за цим, "щоб розуміти наскільки вони можуть нести загрозу Україні".

"Але на даний момент якоїсь зміни ситуації ми не відмічаємо", - додав Демченко.

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Нагадаємо, у понеділок, 27 травня, у Білорусі розпочалися спільні з Росією військові навчання, які триватимуть до 31 травня.

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вірити бульборусії все одно, що їй давати ще один патрон, для вистрілу по території України для вбивства українців
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28.05.2024 16:04 Відповісти
Вже були такі повідомлення і стосовно Харкова. То що, "знов за рибу гроші", так? Сергій! Наведи вже лад у прикордонній "конторі""! Якщі, бай?
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28.05.2024 16:18 Відповісти
А для ракет і не треба сухопутної складової
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28.05.2024 16:22 Відповісти
Та скрізь тиша. І лукашенко - уова, если с террии белораши нападут, я тебе за несколько часов сообщу до нападения. Тварини.
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28.05.2024 16:24 Відповісти
 
 