Польша может открыть один из пунктов пропуска на границе с Беларусью

Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключает возможности открытия одного из пунктов пропуска на границе с Беларусью. Речь идет о пункте в Бобровниках.

Об этом сообщает RMF24, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Польша закрыла большинство пунктов пропуска с Беларусью из-за миграционного кризиса.

Во время открытой встречи в Белостоке в пятницу Туск заявил, что открытие пункта в Бобровниках якобы разблокирует значительную часть польского малого и среднего бизнеса, связанного с прямой торговлей между белорусами и поляками.

"Сразу оговорю, я не приму этого решения, если военное и пограничное командование будет иметь однозначно негативное мнение, что это может иметь массовое негативное влияние на нашу безопасность", - добавил он.

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Туск отметил, что решение может быть принято в течение нескольких дней. Также он подчеркнул, что он максимально далек от жестов в сторону белорусского режима, и возможное открытие границы не стоит трактовать таким образом.

Сообщается, что ранее с инициативой открыть пункт пропуска с Беларусью выступили, в частности, предприниматели, связанные с соглашением "Единый Восток". Они утверждали, что закрытая граница означает все более сложную ситуацию для их компаний. Они хотят дальнейшей компенсации и программы помощи.

"Перед встречей с воеводой я обсудил, как помочь предпринимателям, которые потеряли от закрытия границы", - сказал премьер-министр.

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Как отмечается, между Польшей и Беларусью существует девять пограничных переходов различных типов (автомобильные, железнодорожные, пешеходные, велосипедные и речные). Сейчас для пассажирских перевозок открыт только один пункт: Тересполь-Брест. Грузовые перевозки осуществляются через соседний переезд Корощин (Кукурики)-Козловичи.

Ранее сообщалось, что Польша потратит $2,6 млрд на укрепление границы с Россией и Беларусью.