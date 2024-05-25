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Новости
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Польша может открыть один из пунктов пропуска на границе с Беларусью

Кордон Польщі

Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключает возможности открытия одного из пунктов пропуска на границе с Беларусью. Речь идет о пункте в Бобровниках.

Об этом сообщает RMF24, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Польша закрыла большинство пунктов пропуска с Беларусью из-за миграционного кризиса.

Во время открытой встречи в Белостоке в пятницу Туск заявил, что открытие пункта в Бобровниках якобы разблокирует значительную часть польского малого и среднего бизнеса, связанного с прямой торговлей между белорусами и поляками.

"Сразу оговорю, я не приму этого решения, если военное и пограничное командование будет иметь однозначно негативное мнение, что это может иметь массовое негативное влияние на нашу безопасность", - добавил он.

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Туск отметил, что решение может быть принято в течение нескольких дней. Также он подчеркнул, что он максимально далек от жестов в сторону белорусского режима, и возможное открытие границы не стоит трактовать таким образом.

Сообщается, что ранее с инициативой открыть пункт пропуска с Беларусью выступили, в частности, предприниматели, связанные с соглашением "Единый Восток". Они утверждали, что закрытая граница означает все более сложную ситуацию для их компаний. Они хотят дальнейшей компенсации и программы помощи.

"Перед встречей с воеводой я обсудил, как помочь предпринимателям, которые потеряли от закрытия границы", - сказал премьер-министр.

Также читайте: Польша начала строить фортификационные укрепления на границе с Беларусью, - Туск

Как отмечается, между Польшей и Беларусью существует девять пограничных переходов различных типов (автомобильные, железнодорожные, пешеходные, велосипедные и речные). Сейчас для пассажирских перевозок открыт только один пункт: Тересполь-Брест. Грузовые перевозки осуществляются через соседний переезд Корощин (Кукурики)-Козловичи.

Ранее сообщалось, что Польша потратит $2,6 млрд на укрепление границы с Россией и Беларусью.

Автор: 

Беларусь (7889) Польша (8407) Туск Дональд (733) пункт пропуска (676)


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Топ комментарии
+11
Непереборна тяга в них до рашки - через бульбашів
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25.05.2024 11:05
+10
може полегшити їм роботу, домовитися з кацапами, та надати їм коридор до Польського кордону. Хай тоді торгують, падли.
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25.05.2024 11:06
+9
дуже дивують.., щось аж гидкувато
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25.05.2024 11:11
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Непереборна тяга в них до рашки - через бульбашів
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25.05.2024 11:05 Ответить
Браво, Туск!
Усі країни зачинять кордони з парашею, а Польща відчиняє ?

«Дякуемо «за солідарність з Україною.
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25.05.2024 16:43 Ответить
може полегшити їм роботу, домовитися з кацапами, та надати їм коридор до Польського кордону. Хай тоді торгують, падли.
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25.05.2024 11:06 Ответить
У ляхів з підрами і так є спільний сухопутний кордон у районі даньцига-кенінгсберга.
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25.05.2024 11:53 Ответить
їм мало.
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25.05.2024 11:59 Ответить
дуже дивують.., щось аж гидкувато
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25.05.2024 11:11 Ответить
Туску нужны белорусы, чтобы Польша и дальше отказывалась принимать негров и арабов. Нужна статистика задыхающейся от мигрантов Польши. Да и бульбаши не макаки. Пополнение белого населения.
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25.05.2024 11:13 Ответить
Якась дивна політика у Польщі.
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25.05.2024 11:32 Ответить
Ага, заблокувати кордон з Україною яка стікає кров'ю аби вимагати від ЄС 23 млрд на дотації для фермерів - мені також здається це якось по-дебільному
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25.05.2024 11:50 Ответить
А шо тут дивного продажні ляхи.
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25.05.2024 12:30 Ответить
Це буде в новому пакеті санкцій)))
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25.05.2024 11:41 Ответить
Литва закриває- Польща відкриває. Польща теж спонсор тероризму?
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25.05.2024 11:42 Ответить
Українські холопи більше не їдуть на плантації до польських панів, тому поляки відкривають кордон для чорноробочих із Білорусі. Бо війна - не перешкода для польського бізнесу.
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25.05.2024 11:48 Ответить
Саме тоді коли ***** прилетіло,навчання, ядерна дубина.
Продажні задьноприводні
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25.05.2024 13:44 Ответить
20 долярів завжди 20 долярів (містер Сміт)

20 злотих завжди 20 злотих
(пан ****)
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25.05.2024 14:00 Ответить
Как только ***** посетил кортофельного идиота , тут же курвы решили открыть пропуск, ну не ******** ?
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25.05.2024 14:18 Ответить
Висновки для України та її майбутнего.

1. « Підтрумуй добрі стосунки з цівілізованними світом, але
Разраховуй тільки на себе».

2. «Годуй свою армію, тоді не будешь годувати армію ворога».

3. «Хочешь миру- готуйся до війни».
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25.05.2024 17:19 Ответить
 
 