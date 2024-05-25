Польша может открыть один из пунктов пропуска на границе с Беларусью
Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключает возможности открытия одного из пунктов пропуска на границе с Беларусью. Речь идет о пункте в Бобровниках.
Об этом сообщает RMF24, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Польша закрыла большинство пунктов пропуска с Беларусью из-за миграционного кризиса.
Во время открытой встречи в Белостоке в пятницу Туск заявил, что открытие пункта в Бобровниках якобы разблокирует значительную часть польского малого и среднего бизнеса, связанного с прямой торговлей между белорусами и поляками.
"Сразу оговорю, я не приму этого решения, если военное и пограничное командование будет иметь однозначно негативное мнение, что это может иметь массовое негативное влияние на нашу безопасность", - добавил он.
Туск отметил, что решение может быть принято в течение нескольких дней. Также он подчеркнул, что он максимально далек от жестов в сторону белорусского режима, и возможное открытие границы не стоит трактовать таким образом.
Сообщается, что ранее с инициативой открыть пункт пропуска с Беларусью выступили, в частности, предприниматели, связанные с соглашением "Единый Восток". Они утверждали, что закрытая граница означает все более сложную ситуацию для их компаний. Они хотят дальнейшей компенсации и программы помощи.
"Перед встречей с воеводой я обсудил, как помочь предпринимателям, которые потеряли от закрытия границы", - сказал премьер-министр.
Как отмечается, между Польшей и Беларусью существует девять пограничных переходов различных типов (автомобильные, железнодорожные, пешеходные, велосипедные и речные). Сейчас для пассажирских перевозок открыт только один пункт: Тересполь-Брест. Грузовые перевозки осуществляются через соседний переезд Корощин (Кукурики)-Козловичи.
Ранее сообщалось, что Польша потратит $2,6 млрд на укрепление границы с Россией и Беларусью.
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