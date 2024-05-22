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Россия стоит за организацией незаконной переправки тысяч мигрантов в Европу, - Туск

туск,дональд

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил Россию в попытках незаконно переправить тысячи мигрантов из Африки в Европу. Кроме того, в Польше возобновила работу комиссия по изучению неправомерного влияния России в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

Польша планирует укрепить свою восточную границу на фоне информации о том, что, начиная с лета 2021 года, тысячи мигрантов и беженцев, преимущественно - с Ближнего Востока, пересекли или пытались пересечь ее.

Он упомянул Сомали, Эритрею, Йемен и Эфиопию как страны, в которых РФ пытается вербовать мигрантов, чтобы отправить их к польской границе, предварительно переправляя их через "одну из арабских стран" в Москву.

"Сейчас в России обнаружено несколько мест, где сосредоточены большие группы мигрантов, собранных таким образом. Более 90% тех, кто нелегально пересекает польскую границу, - люди с российскими визами", - заявил Туск.

Выступая перед журналистами, польский премьер-министр заявил, что разведывательные данные, которыми располагают спецслужбы страны, указывают на то, что в этих усилиях виновато "российское государство". Туск также объявил о возобновлении работы комиссии по изучению неправомерного влияния России в стране.

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Кстати, Польша - не первая страна, которая заявляет о так называемой "гибридной войне с Россией". Финляндия еще осенью 2023 года закрыла свою сухопутную границу с Россией. А потом, уже в 2024 году, и морскую границу.

Напомним, накануне Туск сообщил, что в Польше задержали девять человек по подозрению в совершении диверсий по заказу российских спецслужб, в частности - избиений, поджогов и попыток поджога. Премьер назвал ситуацию достаточно серьезной, напомнив, что аналогичные диверсии происходят в Литве, Латвии и Швеции.

Автор: 

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Ого, якє вчасне прозріння!
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22.05.2024 13:04 Ответить
Наверно цель путлера это нагнать побольше мигрантов в европу чтобы у европейцев выросла ненавить к мигрантами.И на этой волне там пришли к власти нацисты вроде фицо или орбана-друзья путлера.
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22.05.2024 13:08 Ответить
Росія робить це вже 20 плюс років. Якщо пошкрябати систему перевозки нелегалів по Середземному морю із Африки-Азії до південної Європи, то там завжди знаходиться якийсь кацап у штатському у ролі організатора.
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22.05.2024 13:10 Ответить
Тільки побачив? - вони ж і віину в Сиріі підігрівали - шоб араби ломанулись в Європу
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22.05.2024 13:15 Ответить
Польша снова отказалась брать мигрантов в рамках Пакта о миграции ЕС. Туск сказал что в Польше и так много мигрантов из Украины и Беларуси.
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22.05.2024 13:20 Ответить
Потужно, блд!
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22.05.2024 13:28 Ответить
А почти 4 млн. сирийских мигрантов в османии, которыми Эдик пугает ЕС , не забыли?
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22.05.2024 18:07 Ответить
 
 