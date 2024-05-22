Росія стоїть за організацією незаконного переправлення тисяч мігрантів до Європи, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив Росію у спробах незаконно переправити тисячі мігрантів з Африки до Європи. Крім того, у Польщі відновила роботу комісія з вивчення неправомірного впливу Росії у країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

Польща планує зміцнити свій східний кордон на тлі інформації про те, що, розпочинаючи з літа 2021 року, тисячі мігрантів і біженців, переважно з Близького Сходу, перетнули або намагалися перетнути його.

Він згадав Сомалі, Еритрею, Ємен та Ефіопію як країни, в яких РФ намагається вербувати мігрантів, щоб відправити їх до польського кордону, попередньо переправляючи їх через "одну з арабських країн" до Москви.

"Наразі в Росії виявлено кілька місць, де зосереджені великі групи мігрантів, зібраних таким чином. Понад 90% тих, хто нелегально перетинає польський кордон, - люди з російськими візами", - заявив Туск.

Виступаючи перед журналістами, польський прем'єр-міністр заявив, що розвідувальні дані, які мають спецслужби країни, вказують на те, що в цих зусиллях винна "російська держава". Туск також оголосив про відновлення роботи комісії з вивчення неправомірного впливу Росії у країні.

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До речі, Польща не перша країна, яка заявляє про так звану "гібридну війну з Росією". Фінляндія ще восени 2023 року закрила свій сухопутний кордон із Росією. А згодом, вже у 2024 році, й морський кордон.

Нагадаємо, напередодні Туск повідомив, що у Польщі затримали дев'ятьох осіб за підозрою у скоєнні диверсій на замовлення російських спецслужб, зокрема побиттів, підпалів і спроб підпалу. Прем'єр назвав ситуацію досить серйозною, нагадавши, що аналогічні диверсії відбуваються в Литві, Латвії та Швеції.