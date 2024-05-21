Спецслужби Польщі заарештували 9 осіб, яких підозрюють у диверсіях на користь РФ, - Туск
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польські спецслужби затримали та заарештували дев’ять осіб, яких підозрюють у безпосередній участі в диверсійній діяльності на користь Росії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TVN24 та Gazetaprawna.pl.
"Наразі у нас є дев'ять підозрюваних, заарештованих і звинувачених у безпосередній участі в актах саботажу в Польщі на запит російських служб", - сказав Туск.
Відповідаючи на запитання журналістів про диверсії в Польщі, прем'єр наголосив, що справа "дуже серйозна".
Туск зазначив, що ситуація стосується кількох європейських країн - йдеться, зокрема, про саму Польщу, а також Литву та Латвію.
Крім того, зауважив глава польского уряду, подібні сигнали надходять і зі Швеції.
Туск уточнив, що заарештовані підозрювані у диверсіях звинувачується у "побиттях, підпалах та спробах влаштувати підпали".
Він також розповів про регіональну співпрацю та ефективність служб у боротьбі з диверсіями на території країни.
Польський прем'єр наголосив, що його країна у цій справі тісно співпрацює із союзниками та сусідніми країнами, і він задоволений ефективною роботою спецслужб.
Туск також розповів, що у вівторок, 21 травня, під час засідання уряду він повідомить про деталі створення комісії з розслідування російських впливів на польський політикум останніми роками. Прем'єр Польщі додав, що комісія не буде публічною, а працюватиме інтенсивно у закритому режимі.
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