Спецслужби Польщі заарештували 9 осіб, яких підозрюють у диверсіях на користь РФ, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польські спецслужби затримали та заарештували дев’ять осіб, яких підозрюють у безпосередній участі в диверсійній діяльності на користь Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TVN24 та Gazetaprawna.pl.

"Наразі у нас є дев'ять підозрюваних, заарештованих і звинувачених у безпосередній участі в актах саботажу в Польщі на запит російських служб", - сказав Туск.

Відповідаючи на запитання журналістів про диверсії в Польщі, прем'єр наголосив, що справа "дуже серйозна".

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Туск зазначив, що ситуація стосується кількох європейських країн - йдеться, зокрема, про саму Польщу, а також Литву та Латвію.

Крім того, зауважив глава польского уряду, подібні сигнали надходять і зі Швеції.

Туск уточнив, що заарештовані підозрювані у диверсіях звинувачується у "побиттях, підпалах та спробах влаштувати підпали".

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Він також розповів про регіональну співпрацю та ефективність служб у боротьбі з диверсіями на території країни.

Польський прем'єр наголосив, що його країна у цій справі тісно співпрацює із союзниками та сусідніми країнами, і він задоволений ефективною роботою спецслужб.

Туск також розповів, що у вівторок, 21 травня, під час засідання уряду він повідомить про деталі створення комісії з розслідування російських впливів на польський політикум останніми роками. Прем'єр Польщі додав, що комісія не буде публічною, а працюватиме інтенсивно у закритому режимі.

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