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Спецслужбы Польши арестовали 9 человек, подозреваемых в диверсиях в пользу РФ, - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские спецслужбы задержали и арестовали девять человек, которых подозревают в непосредственном участии в диверсионной деятельности в пользу России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TVN24 и Gazetaprawna.pl.

"Сейчас у нас есть девять подозреваемых, арестованных и обвиняемых в непосредственном участии в актах саботажа в Польше по запросу российских служб", - сказал Туск.

Отвечая на вопрос журналистов о диверсиях в Польше, премьер подчеркнул, что дело "очень серьезное".

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Туск отметил, что ситуация касается нескольких европейских стран - речь идет, в частности, о самой Польше, а также Литве и Латвии.

Кроме того, отметил глава польского правительства, подобные сигналы поступают и из Швеции.

Туск уточнил, что арестованные подозреваемые в диверсиях обвиняется в "избиениях, поджогах и попытках устроить поджоги".

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Он также рассказал о региональном сотрудничестве и эффективности служб в борьбе с диверсиями на территории страны.

Польский премьер подчеркнул, что его страна в этом деле тесно сотрудничает с союзниками и соседними странами, и он доволен эффективной работой спецслужб.

Туск также рассказал, что во вторник, 21 мая, во время заседания правительства он сообщит о деталях создания комиссии по расследованию российских влияний на польский политикум в последние годы. Премьер Польши добавил, что комиссия не будет публичной, а будет работать интенсивно в закрытом режиме.

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Автор: 

Польша (8405) Туск Дональд (732) диверсия (295)


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Вартувало-б всю москальню депортувати з Польщі , незалежно від статусу . Я не стверджую що на 100% ви собі забеспечете спокій ,
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21.05.2024 08:23 Ответить
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21.05.2024 08:24 Ответить
Невже затримали організаторів блокування кордонів з Україною ? (сарказм, звісно).
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21.05.2024 08:28 Ответить
В Україні не будуть ловити агентів Кремля? Коли з України вислати усіх агентів Кремля, Верховна рада, суди, ОП залишаться пустими.
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21.05.2024 08:50 Ответить
Якби спецслужби придивилися до "протестувальників" на кордоні, офігели б, скільки там агентів тварюк
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21.05.2024 09:04 Ответить
"Фермери"?
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21.05.2024 09:53 Ответить
 
 