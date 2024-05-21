Спецслужбы Польши арестовали 9 человек, подозреваемых в диверсиях в пользу РФ, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские спецслужбы задержали и арестовали девять человек, которых подозревают в непосредственном участии в диверсионной деятельности в пользу России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TVN24 и Gazetaprawna.pl.

"Сейчас у нас есть девять подозреваемых, арестованных и обвиняемых в непосредственном участии в актах саботажа в Польше по запросу российских служб", - сказал Туск.

Отвечая на вопрос журналистов о диверсиях в Польше, премьер подчеркнул, что дело "очень серьезное".

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Туск отметил, что ситуация касается нескольких европейских стран - речь идет, в частности, о самой Польше, а также Литве и Латвии.

Кроме того, отметил глава польского правительства, подобные сигналы поступают и из Швеции.

Туск уточнил, что арестованные подозреваемые в диверсиях обвиняется в "избиениях, поджогах и попытках устроить поджоги".

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Он также рассказал о региональном сотрудничестве и эффективности служб в борьбе с диверсиями на территории страны.

Польский премьер подчеркнул, что его страна в этом деле тесно сотрудничает с союзниками и соседними странами, и он доволен эффективной работой спецслужб.

Туск также рассказал, что во вторник, 21 мая, во время заседания правительства он сообщит о деталях создания комиссии по расследованию российских влияний на польский политикум в последние годы. Премьер Польши добавил, что комиссия не будет публичной, а будет работать интенсивно в закрытом режиме.

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