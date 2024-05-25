Польща може відкрити один з пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск не відкидає можливості відкриття одного з пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю. Йдеться про пункт у Бобровниках.

Про це повідомляє RMF24, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Польща закрила більшість пунктів пропуску з Білоруссю через міграційну кризу.

Під час відкритої зустрічі в Білостоці у п'ятницю Туск заявив, що відкриття пункту в Бобровниках нібито розблокує значну частину польського малого та середнього бізнесу, пов'язаного з прямою торгівлею між білорусами та поляками.

"Відразу обумовлю, я не ухвалю цього рішення, якщо військове і прикордонне командування матиме однозначно негативну думку, що це може мати масовий негативний вплив на нашу безпеку", – додав він.

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Туск зазначив, що рішення може бути ухвалене протягом кількох днів. Також він наголосив, що він максимально далекий від жестів у бік білоруського режиму, і можливе відкриття кордону не варто трактувати таким чином.

Повідомляється, що раніше з ініціативою відкрити пункт пропуску з Білоруссю виступили, зокрема, підприємці, пов'язані з угодою "Єдиний Схід". Вони стверджували, що закритий кордон означає дедалі складнішу ситуацію для їхніх компаній. Вони хочуть подальшої компенсації та програми допомоги.

"Перед зустріччю з воєводою я обговорив, як допомогти підприємцям, які втратили від закриття кордону", – сказав прем'єр-міністр.

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Як зазначається, між Польщею та Білоруссю існує дев'ять прикордонних переходів різних типів (автомобільні, залізничні, пішохідні, велосипедні та річкові). Нині для пасажирських перевезень відкрито лише один пункт: Тересполь-Брест. Вантажні перевезення здійснюються через сусідній переїзд Корощин (Кукурики)-Козловичі.

Раніше повідомлялося, що Польща витратить $2,6 млрд на зміцнення кордону з Росією та Білоруссю.