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Новини
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Польща може відкрити один з пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю

Кордон Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск не відкидає можливості відкриття одного з пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю. Йдеться про пункт у Бобровниках.

Про це повідомляє RMF24, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Польща закрила більшість пунктів пропуску з Білоруссю через міграційну кризу.

Під час відкритої зустрічі в Білостоці у п'ятницю Туск заявив, що відкриття пункту в Бобровниках нібито розблокує значну частину польського малого та середнього бізнесу, пов'язаного з прямою торгівлею між білорусами та поляками.

"Відразу обумовлю, я не ухвалю цього рішення, якщо військове і прикордонне командування матиме однозначно негативну думку, що це може мати масовий негативний вплив на нашу безпеку", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія стоїть за організацією незаконного переправлення тисяч мігрантів до Європи, - Туск

Туск зазначив, що рішення може бути ухвалене протягом кількох днів. Також він наголосив, що він максимально далекий від жестів у бік білоруського режиму, і можливе відкриття кордону не варто трактувати таким чином.

Повідомляється, що раніше з ініціативою відкрити пункт пропуску з Білоруссю виступили, зокрема, підприємці, пов'язані з угодою "Єдиний Схід". Вони стверджували, що закритий кордон означає дедалі складнішу ситуацію для їхніх компаній. Вони хочуть подальшої компенсації та програми допомоги.

"Перед зустріччю з воєводою я обговорив, як допомогти підприємцям, які втратили від закриття кордону", – сказав прем'єр-міністр.

Читайте: Польща може затопити деякі ділянки кордону з Росією та Білоруссю

Як зазначається, між Польщею та Білоруссю існує дев'ять прикордонних переходів різних типів (автомобільні, залізничні, пішохідні, велосипедні та річкові). Нині для пасажирських перевезень відкрито лише один пункт: Тересполь-Брест. Вантажні перевезення здійснюються через сусідній переїзд Корощин (Кукурики)-Козловичі.

Раніше повідомлялося, що Польща витратить $2,6 млрд на зміцнення кордону з Росією та Білоруссю.

Автор: 

Білорусь (7927) Польща (8491) Туск Дональд (514) пункт пропуску (800)


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Топ коментарі
+11
Непереборна тяга в них до рашки - через бульбашів
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25.05.2024 11:05
+10
може полегшити їм роботу, домовитися з кацапами, та надати їм коридор до Польського кордону. Хай тоді торгують, падли.
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25.05.2024 11:06
+9
дуже дивують.., щось аж гидкувато
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25.05.2024 11:11
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Непереборна тяга в них до рашки - через бульбашів
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25.05.2024 11:05 Відповісти
Браво, Туск!
Усі країни зачинять кордони з парашею, а Польща відчиняє ?

«Дякуемо «за солідарність з Україною.
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25.05.2024 16:43 Відповісти
може полегшити їм роботу, домовитися з кацапами, та надати їм коридор до Польського кордону. Хай тоді торгують, падли.
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25.05.2024 11:06 Відповісти
У ляхів з підрами і так є спільний сухопутний кордон у районі даньцига-кенінгсберга.
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25.05.2024 11:53 Відповісти
їм мало.
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25.05.2024 11:59 Відповісти
дуже дивують.., щось аж гидкувато
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25.05.2024 11:11 Відповісти
Туску нужны белорусы, чтобы Польша и дальше отказывалась принимать негров и арабов. Нужна статистика задыхающейся от мигрантов Польши. Да и бульбаши не макаки. Пополнение белого населения.
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25.05.2024 11:13 Відповісти
Якась дивна політика у Польщі.
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25.05.2024 11:32 Відповісти
Ага, заблокувати кордон з Україною яка стікає кров'ю аби вимагати від ЄС 23 млрд на дотації для фермерів - мені також здається це якось по-дебільному
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25.05.2024 11:50 Відповісти
А шо тут дивного продажні ляхи.
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25.05.2024 12:30 Відповісти
Це буде в новому пакеті санкцій)))
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25.05.2024 11:41 Відповісти
Литва закриває- Польща відкриває. Польща теж спонсор тероризму?
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25.05.2024 11:42 Відповісти
Українські холопи більше не їдуть на плантації до польських панів, тому поляки відкривають кордон для чорноробочих із Білорусі. Бо війна - не перешкода для польського бізнесу.
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25.05.2024 11:48 Відповісти
Саме тоді коли ***** прилетіло,навчання, ядерна дубина.
Продажні задьноприводні
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25.05.2024 13:44 Відповісти
20 долярів завжди 20 долярів (містер Сміт)

20 злотих завжди 20 злотих
(пан ****)
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25.05.2024 14:00 Відповісти
Как только ***** посетил кортофельного идиота , тут же курвы решили открыть пропуск, ну не ******** ?
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25.05.2024 14:18 Відповісти
Висновки для України та її майбутнего.

1. « Підтрумуй добрі стосунки з цівілізованними світом, але
Разраховуй тільки на себе».

2. «Годуй свою армію, тоді не будешь годувати армію ворога».

3. «Хочешь миру- готуйся до війни».
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25.05.2024 17:19 Відповісти
 
 