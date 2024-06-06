Помощник Путина Медынский и ректор института МИД РФ Торкунов извещены о подозрении, - СБУ

Двум российским чиновникам, распространяющим рашизм на оккупированных территориях, сообщено о подозрении. Речь идет о помощнике Путина - Владимире Медынском, и ректоре Института международных отношений МИД РФ Анатолии Торкунове.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Они являются соавторами российского "учебника по истории для учащихся 11-х классов".

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"Издание - обязательный элемент учебной программы в школах рф и на временно оккупированной территории нашего государства. В книге полностью сфальсифицированы исторические события по становлению Украинской Государственности. Кроме того, на страницах этого издания авторы оправдывают войну России против Украины и военные преступления рашистов", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что Медынский и Торкунов являются частыми гостями в эфирах росСМИ, где выступают в поддержку полномасштабного вторжения РФ.

Им заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

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