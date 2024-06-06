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россия (92990) СБУ (19456)

Помощник Путина Медынский и ректор института МИД РФ Торкунов извещены о подозрении, - СБУ

СБУ повідомила Мединському та Торкунову про підозру

Двум российским чиновникам, распространяющим рашизм на оккупированных территориях, сообщено о подозрении. Речь идет о помощнике Путина - Владимире Медынском, и ректоре Института международных отношений МИД РФ Анатолии Торкунове.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Они являются соавторами российского "учебника по истории для учащихся 11-х классов".

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"Издание - обязательный элемент учебной программы в школах рф и на временно оккупированной территории нашего государства. В книге полностью сфальсифицированы исторические события по становлению Украинской Государственности. Кроме того, на страницах этого издания авторы оправдывают войну России против Украины и военные преступления рашистов", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что Медынский и Торкунов являются частыми гостями в эфирах росСМИ, где выступают в поддержку полномасштабного вторжения РФ.

Им заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

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🤡🤢🎪 КЛОУНАРІЙ, їм чхати на ваші підозри!Досить сцяти людям в очі! Що ви їм зробити по факту? А ***** , ПАТРУШЕВУ , ще не оголосили?
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06.06.2024 23:47 Ответить
Оу гопнікі,а Арахаміі,Подоляку,Умерову і скотам,які побігли в Стамбул "договарюваться о капітуляціі.
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06.06.2024 13:26 Ответить
Чому не дають підозри нашим зрадникам, злодіям, корупціонерам, вони гірші чим москалі. Москаля ти знаєш, що він вбивця
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06.06.2024 14:14 Ответить
Тому , що вони і є ті зрадники ! У ЗЕІУДИ всі і в темі їв долі , так заявляв Гетьманцев
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06.06.2024 23:50 Ответить
Це не той з ким зелені пі..си обнімалися, ручкалися, цілувалися, коли здавали українські АЕС та підписували капітуляцію України?
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06.06.2024 23:41 Ответить
 
 