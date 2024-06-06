Помічнику Путіна Мединському та ректору інституту МЗС РФ Торкунову повідомлено про підозру, - СБУ

Двом російським високопосадовцям, які поширюють рашизм на окупованих територіях, повідомлено про підозру. Йдеться про помічника Путіна - Володимира Мединського та ректора Інституту міжнародних відносин МЗС РФ Анатолія Торкунова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Вони є співавторами російського "підручника з історії для учнів 11 класів".

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"Видання - обов’язковий елемент навчальної програми в школах рф і на тимчасово окупованій території нашої держави. У книзі повністю сфальсифіковані історичні події щодо становлення Української Державності. Крім того, на сторінках цього видання автори виправдовують війну росії проти України та воєнні злочини рашистів", - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що Мединський та Торкунов є частими гостями в ефірах росЗМІ, де виступають на підтримку повномасштабного вторгнення РФ.

Їм заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

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