Помічнику Путіна Мединському та ректору інституту МЗС РФ Торкунову повідомлено про підозру, - СБУ
Двом російським високопосадовцям, які поширюють рашизм на окупованих територіях, повідомлено про підозру. Йдеться про помічника Путіна - Володимира Мединського та ректора Інституту міжнародних відносин МЗС РФ Анатолія Торкунова.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Вони є співавторами російського "підручника з історії для учнів 11 класів".
"Видання - обов’язковий елемент навчальної програми в школах рф і на тимчасово окупованій території нашої держави. У книзі повністю сфальсифіковані історичні події щодо становлення Української Державності. Крім того, на сторінках цього видання автори виправдовують війну росії проти України та воєнні злочини рашистів", - йдеться в повідомленні.
В СБУ зазначили, що Мединський та Торкунов є частими гостями в ефірах росЗМІ, де виступають на підтримку повномасштабного вторгнення РФ.
Їм заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
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