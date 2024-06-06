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Помічнику Путіна Мединському та ректору інституту МЗС РФ Торкунову повідомлено про підозру, - СБУ

СБУ повідомила Мединському та Торкунову про підозру

Двом російським високопосадовцям, які поширюють рашизм на окупованих територіях, повідомлено про підозру. Йдеться про помічника Путіна - Володимира Мединського та ректора Інституту міжнародних відносин МЗС РФ Анатолія Торкунова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Вони є співавторами російського "підручника з історії для учнів 11 класів". 

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"Видання - обов’язковий елемент навчальної програми в школах рф і на тимчасово окупованій території нашої держави. У книзі повністю сфальсифіковані історичні події щодо становлення Української Державності. Крім того, на сторінках цього видання автори виправдовують війну росії проти України та воєнні злочини рашистів", - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що Мединський та Торкунов є частими гостями в ефірах росЗМІ, де виступають на підтримку повномасштабного вторгнення РФ.

Їм заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

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Автор: 

росія (65223) СБУ (12826)


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🤡🤢🎪 КЛОУНАРІЙ, їм чхати на ваші підозри!Досить сцяти людям в очі! Що ви їм зробити по факту? А ***** , ПАТРУШЕВУ , ще не оголосили?
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06.06.2024 23:47 Відповісти
Оу гопнікі,а Арахаміі,Подоляку,Умерову і скотам,які побігли в Стамбул "договарюваться о капітуляціі.
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06.06.2024 13:26 Відповісти
Чому не дають підозри нашим зрадникам, злодіям, корупціонерам, вони гірші чим москалі. Москаля ти знаєш, що він вбивця
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06.06.2024 14:14 Відповісти
Тому , що вони і є ті зрадники ! У ЗЕІУДИ всі і в темі їв долі , так заявляв Гетьманцев
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06.06.2024 23:50 Відповісти
Це не той з ким зелені пі..си обнімалися, ручкалися, цілувалися, коли здавали українські АЕС та підписували капітуляцію України?
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06.06.2024 23:41 Відповісти
 
 