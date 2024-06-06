Шпигував за позиціями українських військ у Вовчанську: СБУ затримала інформатора спецслужб РФ. ФОТО

Служба безпеки затримала інформатора РФ, який шпигував за локаціями українських військ, що обороняють Вовчанськ. Він відслідковував точний час та напрямки польотів ударних гелікоптерів ЗСУ, які з повітря прикривають сухопутні підрозділи Сил оборони.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворога також цікавили бойові позиції української аеророзвідки та важкої артилерії, які тримають під вогневим контролем штурмові групи окупантів.

Розвіддані потрібні були рашистам для нових спроб захоплення міста та подальшого просування на Харківському напрямку.

Для виконання ворожого завдання інформатор обходив територію Вовчанська та прилеглих селищ, де фіксував геолокації українських оборонців.

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Крім того, зрадник "в темну" випитував потрібну йому інформацію у місцевих жителів під час розмов на побутові теми. Потім він телефоном "доповідав" отримані відомості російській спецслужбі.

СБУ поетапно документувала злочинні дії фігуранта, провела комплексні заходи для убезпечення українських військ, а на завершальному етапі затримала його у власному помешканні.

За даними контррозвідки Служби безпеки, затриманим є ідеологічний прихильник рашизму, якого у 2023 році дистанційно завербувала воєнна розвідка РФ.

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До активної розвідувально-підривної діяльності він приступив під час повторного ворожого наступу на Харківщину.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

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