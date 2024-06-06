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Шпигував за позиціями українських військ у Вовчанську: СБУ затримала інформатора спецслужб РФ. ФОТО

Служба безпеки затримала інформатора РФ, який шпигував за локаціями українських військ, що обороняють Вовчанськ. Він відслідковував точний час та напрямки польотів ударних гелікоптерів ЗСУ, які з повітря прикривають сухопутні підрозділи Сил оборони.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворога також цікавили бойові позиції української аеророзвідки та важкої артилерії, які тримають під вогневим контролем штурмові групи окупантів.

Розвіддані потрібні були рашистам для нових спроб захоплення міста та подальшого просування на Харківському напрямку.

Російський інформатор затриманий на Харківщині

Для виконання ворожого завдання інформатор обходив територію Вовчанська та прилеглих селищ, де фіксував геолокації українських оборонців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шпигував за підрозділами ЗСУ, що обороняють Харків: СБУ затримала російського інформатора. ФОТОрепортаж

Крім того, зрадник "в темну" випитував потрібну йому інформацію у місцевих жителів під час розмов на побутові теми. Потім він телефоном "доповідав" отримані відомості російській спецслужбі.

СБУ поетапно документувала злочинні дії фігуранта, провела комплексні заходи для убезпечення українських військ, а на завершальному етапі затримала його у власному помешканні.

За даними контррозвідки Служби безпеки, затриманим є ідеологічний прихильник рашизму, якого у 2023 році дистанційно завербувала воєнна розвідка РФ.

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До активної розвідувально-підривної діяльності він приступив під час повторного ворожого наступу на Харківщину.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Також читайте: Затримано інформатора РФ, який шпигував за підрозділами ЗСУ на Покровському та Краматорському напрямках, - СБУ. ФОТО

Автор: 

СБУ (12829) Харківщина (6054) шпигунство (994) Вовчанськ (417)


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Топ коментарі
+9
Через постійний вогонь HIMARS, наприклад, Росія не може зараз запускати перероблені під балістичний варіант ракети С-300 по Харкову. Ці ракети величезну кількість лиха принесли Харкову. Вони летять буквально одну хвилину з Бєлгородської області. Навіть сховатися не встигнеш, вибухом може півбудинку знести. І росіяни ось цими С-300 постійно стріляли по Харкову. Зараз уже перестали. Тому що щойно така ракета злітає звідки-небудь за місцем запуску цієї ракети, одразу ж прилітає ракета від HIMARS і там усіх убиває. Тому все, ця історія закінчилася.
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06.06.2024 10:19
+7
Як на мене, то про таку падлу і писати було не потрібно, щоб хтось знав, що воно потрапило до рук СБУ - просто загинуло під мінами чи вибухами снарядів. Війна все-таки.
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06.06.2024 10:27
+5
Таких покидьків не треба затримувати- розстріляти і прикопати, щоб ніхто не знав де то палло лежить. По загально-відомим законам війни!
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06.06.2024 10:33
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Через постійний вогонь HIMARS, наприклад, Росія не може зараз запускати перероблені під балістичний варіант ракети С-300 по Харкову. Ці ракети величезну кількість лиха принесли Харкову. Вони летять буквально одну хвилину з Бєлгородської області. Навіть сховатися не встигнеш, вибухом може півбудинку знести. І росіяни ось цими С-300 постійно стріляли по Харкову. Зараз уже перестали. Тому що щойно така ракета злітає звідки-небудь за місцем запуску цієї ракети, одразу ж прилітає ракета від HIMARS і там усіх убиває. Тому все, ця історія закінчилася.
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06.06.2024 10:19 Відповісти
Іван Яковина?
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06.06.2024 11:49 Відповісти
Саме так.
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06.06.2024 13:27 Відповісти
Як на мене, то про таку падлу і писати було не потрібно, щоб хтось знав, що воно потрапило до рук СБУ - просто загинуло під мінами чи вибухами снарядів. Війна все-таки.
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06.06.2024 10:27 Відповісти
А як не написати чи відзвітувати? Кацапи повинні знати, що його викрито і нічого вестись на брехливі вкиди від СБУ, в замін від цього щура.
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06.06.2024 10:34 Відповісти
Як на мене, то краще знищити, щоб ніхто не знав, бо цю падлу обміняють і воно знову буде гадити Україні. А так, кому потрібно, то будуть знати, що коли став поліцаєм - тебе чекає смерть.
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06.06.2024 11:42 Відповісти
Таких покидьків не треба затримувати- розстріляти і прикопати, щоб ніхто не знав де то палло лежить. По загально-відомим законам війни!
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06.06.2024 10:33 Відповісти
Я так розумію, що 8 років це покарання за те, що він спалився та не впорався із завданням. Тож треба прокурора на допит, щоб уточнити з якого боку він чинить правосуддям
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06.06.2024 10:49 Відповісти
А що там з д'єрмаком, який він в черзі? Скільки ще можна чекати!
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06.06.2024 10:49 Відповісти
На палю гниду.
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06.06.2024 11:19 Відповісти
Одним словом-урожденний кацафейкін.
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06.06.2024 11:49 Відповісти
 
 