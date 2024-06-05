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Новини Війна
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Через значні втрати війська РФ підтягують до кордону з Харківщиною нові підрозділи, - Нацгвардія

Російські військові

Наразі російські окупаційні війська на Харківському напрямку зазнають втрат, через що змушені підтягувати на кордон з Україною нові підрозділи, зокрема, мотострілецькі.

Про це повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

За його словами, ворог намагається продовжувати наступ в напрямку Липців, щоб витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Веде наступальні дії з напрямків населених пунктів Глибоке та Лукянці.

"Втрати противника протягом цих тижнів змушують його переміщувати до цієї ділянки підрозділи для поповнення втрат та підтримання спроб наступальних дій і для утримання займаних ділянок", - розповів він.

Для підтримки штурмів російські війська переміщують у районі кордону з Україною підрозділи, зокрема мотострілецькі. Водночас Сили оборони не дають ворогу просуватися, ведуть ефективну оборону, подекуди контратакують.

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Також він зазначив, що для розвідки місцевості у Харківській області окупанти використовують безпілотники ZALA, "Орлан" та поєднують з БпЛА типу "Ланцет". За добу нацгвардійці збили 39 ворожих дронів, за тиждень - понад 100.

Автор: 

армія рф (17399) ліквідація (3926) Харківщина (6054) Національна гвардія (1532)


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они там и с купянского немного направления и с сумского поснимали еще пару дней назад инфа была,видно быстро об вовчанск сточились)вообщем ничего нового жидко обдрыстались но как обычно ртом убогие захватывают марс и берлин за 2 дня)
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05.06.2024 11:37 Відповісти
Україна теж підтягує. У Цюрих. Всіх бажаючих попити БАржомі за рахунок українця. Посміятись, побалагурити, і розїхатись з відчуттям виконанної важливої міссії - підтримали якогось громадянина з України та його заклики з папірця. Зараз це називається у ОПісі - потужний тиск на агресора. А завтра як буде називатись? Кому відомо ?
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05.06.2024 11:38 Відповісти
Можна гордо мовчати в самоусвідомленні своєї правоти.
І отримати те, що отримав Ізраїль.
Через який США ввели санкції проти МКС.
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05.06.2024 11:45 Відповісти
Де там далекобійна зброя шоб ще на кордоні ту орду шинкувати?
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05.06.2024 11:40 Відповісти
Тихенький пук
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05.06.2024 11:41 Відповісти
 
 