Через значні втрати війська РФ підтягують до кордону з Харківщиною нові підрозділи, - Нацгвардія

Наразі російські окупаційні війська на Харківському напрямку зазнають втрат, через що змушені підтягувати на кордон з Україною нові підрозділи, зокрема, мотострілецькі.

Про це повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

За його словами, ворог намагається продовжувати наступ в напрямку Липців, щоб витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Веде наступальні дії з напрямків населених пунктів Глибоке та Лукянці.

"Втрати противника протягом цих тижнів змушують його переміщувати до цієї ділянки підрозділи для поповнення втрат та підтримання спроб наступальних дій і для утримання займаних ділянок", - розповів він.

Для підтримки штурмів російські війська переміщують у районі кордону з Україною підрозділи, зокрема мотострілецькі. Водночас Сили оборони не дають ворогу просуватися, ведуть ефективну оборону, подекуди контратакують.

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Також він зазначив, що для розвідки місцевості у Харківській області окупанти використовують безпілотники ZALA, "Орлан" та поєднують з БпЛА типу "Ланцет". За добу нацгвардійці збили 39 ворожих дронів, за тиждень - понад 100.