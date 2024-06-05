Из-за значительных потерь войска РФ подтягивают к границе с Харьковщиной новые подразделения, - Нацгвардия

Сейчас российские оккупационные войска на Харьковском направлении несут потери, из-за чего вынуждены подтягивать на границу с Украиной новые подразделения, в частности, мотострелковые.

Об этом сообщил представитель Национальной гвардии Руслан Музычук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

По его словам, враг пытается продолжать наступление в направлении Липцев, чтобы вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Ведет наступательные действия из направлений населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы.

"Потери противника в течение этих недель заставляют его перемещать к этому участку подразделения для пополнения потерь и поддержания попыток наступательных действий и для удержания занимаемых участков", - рассказал он.

Для поддержки штурмов российские войска перемещают в районе границы с Украиной подразделения, в частности мотострелковые. В то же время Силы обороны не дают врагу продвигаться, ведут эффективную оборону, иногда контратакуют.

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Также он отметил, что для разведки местности в Харьковской области оккупанты используют беспилотники ZALA, "Орлан" и сочетают с БпЛА типа "Ланцет". За сутки нацгвардейцы сбили 39 вражеских дронов, за неделю - более 100.