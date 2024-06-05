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Новости Война
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Из-за значительных потерь войска РФ подтягивают к границе с Харьковщиной новые подразделения, - Нацгвардия

Російські військові

Сейчас российские оккупационные войска на Харьковском направлении несут потери, из-за чего вынуждены подтягивать на границу с Украиной новые подразделения, в частности, мотострелковые.

Об этом сообщил представитель Национальной гвардии Руслан Музычук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

По его словам, враг пытается продолжать наступление в направлении Липцев, чтобы вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Ведет наступательные действия из направлений населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы.

"Потери противника в течение этих недель заставляют его перемещать к этому участку подразделения для пополнения потерь и поддержания попыток наступательных действий и для удержания занимаемых участков", - рассказал он.

Для поддержки штурмов российские войска перемещают в районе границы с Украиной подразделения, в частности мотострелковые. В то же время Силы обороны не дают врагу продвигаться, ведут эффективную оборону, иногда контратакуют.

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Также он отметил, что для разведки местности в Харьковской области оккупанты используют беспилотники ZALA, "Орлан" и сочетают с БпЛА типа "Ланцет". За сутки нацгвардейцы сбили 39 вражеских дронов, за неделю - более 100.

Автор: 

армия РФ (19224) ликвидация (3538) Харьковщина (5577) Национальная гвардия (2119)


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они там и с купянского немного направления и с сумского поснимали еще пару дней назад инфа была,видно быстро об вовчанск сточились)вообщем ничего нового жидко обдрыстались но как обычно ртом убогие захватывают марс и берлин за 2 дня)
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05.06.2024 11:37 Ответить
Україна теж підтягує. У Цюрих. Всіх бажаючих попити БАржомі за рахунок українця. Посміятись, побалагурити, і розїхатись з відчуттям виконанної важливої міссії - підтримали якогось громадянина з України та його заклики з папірця. Зараз це називається у ОПісі - потужний тиск на агресора. А завтра як буде називатись? Кому відомо ?
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05.06.2024 11:38 Ответить
Можна гордо мовчати в самоусвідомленні своєї правоти.
І отримати те, що отримав Ізраїль.
Через який США ввели санкції проти МКС.
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05.06.2024 11:45 Ответить
Де там далекобійна зброя шоб ще на кордоні ту орду шинкувати?
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05.06.2024 11:40 Ответить
Тихенький пук
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05.06.2024 11:41 Ответить
 
 