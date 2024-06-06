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Шпионил за позициями украинских войск в Волчанске: СБУ задержала информатора спецслужб РФ. ФОТО

Служба безопасности задержала информатора РФ, который шпионил за локациями украинских войск, обороняющих Волчанск. Он отслеживал точное время и направления полетов ударных вертолетов ВСУ, которые с воздуха прикрывают сухопутные подразделения Сил обороны.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, врага также интересовали боевые позиции украинской аэроразведки и тяжелой артиллерии, которые держат под огневым контролем штурмовые группы оккупантов.

Разведданные нужны были рашистам для новых попыток захвата города и дальнейшего продвижения на Харьковском направлении.

Російський інформатор затриманий на Харківщині

Для выполнения вражеского задания информатор обходил территорию Волчанска и близлежащих поселков, где фиксировал геолокации украинских защитников.

Также смотрите: Шпионил за подразделениями ВСУ, обороняющими Харьков: СБУ задержала российского информатора. ФОТОрепортаж

Кроме того, предатель "в темную" выспрашивал нужную ему информацию у местных жителей во время разговоров на бытовые темы. Затем он по телефону "докладывал" полученные сведения российской спецслужбе.

СБУ поэтапно документировала преступные действия фигуранта, провела комплексные меры для обеспечения безопасности украинских войск, а на завершающем этапе задержала его в собственном доме.

По данным контрразведки Службы безопасности, задержанным является идеологический сторонник рашизма, которого в 2023 году дистанционно завербовала военная разведка РФ.

Читайте: Из-за значительных потерь войска РФ подтягивают к границе с Харьковщиной новые подразделения, - Нацгвардия

К активной разведывательно-подрывной деятельности он приступил во время повторного вражеского наступления на Харьковщину.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Смотрите: Задержана российская информатор, помогавшая рашистам захватить Авдеевку, - СБУ. ФОТО

Автор: 

СБУ (19920) Харьковщина (5577) шпионаж (1391) Волчанск (392)


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Топ комментарии
+9
Через постійний вогонь HIMARS, наприклад, Росія не може зараз запускати перероблені під балістичний варіант ракети С-300 по Харкову. Ці ракети величезну кількість лиха принесли Харкову. Вони летять буквально одну хвилину з Бєлгородської області. Навіть сховатися не встигнеш, вибухом може півбудинку знести. І росіяни ось цими С-300 постійно стріляли по Харкову. Зараз уже перестали. Тому що щойно така ракета злітає звідки-небудь за місцем запуску цієї ракети, одразу ж прилітає ракета від HIMARS і там усіх убиває. Тому все, ця історія закінчилася.
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06.06.2024 10:19
+7
Як на мене, то про таку падлу і писати було не потрібно, щоб хтось знав, що воно потрапило до рук СБУ - просто загинуло під мінами чи вибухами снарядів. Війна все-таки.
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06.06.2024 10:27
+5
Таких покидьків не треба затримувати- розстріляти і прикопати, щоб ніхто не знав де то палло лежить. По загально-відомим законам війни!
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06.06.2024 10:33
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Правила форума Совет форумчан
Через постійний вогонь HIMARS, наприклад, Росія не може зараз запускати перероблені під балістичний варіант ракети С-300 по Харкову. Ці ракети величезну кількість лиха принесли Харкову. Вони летять буквально одну хвилину з Бєлгородської області. Навіть сховатися не встигнеш, вибухом може півбудинку знести. І росіяни ось цими С-300 постійно стріляли по Харкову. Зараз уже перестали. Тому що щойно така ракета злітає звідки-небудь за місцем запуску цієї ракети, одразу ж прилітає ракета від HIMARS і там усіх убиває. Тому все, ця історія закінчилася.
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06.06.2024 10:19 Ответить
Іван Яковина?
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06.06.2024 11:49 Ответить
Саме так.
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06.06.2024 13:27 Ответить
Як на мене, то про таку падлу і писати було не потрібно, щоб хтось знав, що воно потрапило до рук СБУ - просто загинуло під мінами чи вибухами снарядів. Війна все-таки.
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06.06.2024 10:27 Ответить
А як не написати чи відзвітувати? Кацапи повинні знати, що його викрито і нічого вестись на брехливі вкиди від СБУ, в замін від цього щура.
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06.06.2024 10:34 Ответить
Як на мене, то краще знищити, щоб ніхто не знав, бо цю падлу обміняють і воно знову буде гадити Україні. А так, кому потрібно, то будуть знати, що коли став поліцаєм - тебе чекає смерть.
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06.06.2024 11:42 Ответить
Таких покидьків не треба затримувати- розстріляти і прикопати, щоб ніхто не знав де то палло лежить. По загально-відомим законам війни!
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06.06.2024 10:33 Ответить
Я так розумію, що 8 років це покарання за те, що він спалився та не впорався із завданням. Тож треба прокурора на допит, щоб уточнити з якого боку він чинить правосуддям
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06.06.2024 10:49 Ответить
А що там з д'єрмаком, який він в черзі? Скільки ще можна чекати!
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06.06.2024 10:49 Ответить
На палю гниду.
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06.06.2024 11:19 Ответить
Одним словом-урожденний кацафейкін.
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06.06.2024 11:49 Ответить
 
 