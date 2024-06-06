Шпионил за позициями украинских войск в Волчанске: СБУ задержала информатора спецслужб РФ. ФОТО

Служба безопасности задержала информатора РФ, который шпионил за локациями украинских войск, обороняющих Волчанск. Он отслеживал точное время и направления полетов ударных вертолетов ВСУ, которые с воздуха прикрывают сухопутные подразделения Сил обороны.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, врага также интересовали боевые позиции украинской аэроразведки и тяжелой артиллерии, которые держат под огневым контролем штурмовые группы оккупантов.

Разведданные нужны были рашистам для новых попыток захвата города и дальнейшего продвижения на Харьковском направлении.

Для выполнения вражеского задания информатор обходил территорию Волчанска и близлежащих поселков, где фиксировал геолокации украинских защитников.

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Кроме того, предатель "в темную" выспрашивал нужную ему информацию у местных жителей во время разговоров на бытовые темы. Затем он по телефону "докладывал" полученные сведения российской спецслужбе.

СБУ поэтапно документировала преступные действия фигуранта, провела комплексные меры для обеспечения безопасности украинских войск, а на завершающем этапе задержала его в собственном доме.

По данным контрразведки Службы безопасности, задержанным является идеологический сторонник рашизма, которого в 2023 году дистанционно завербовала военная разведка РФ.

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К активной разведывательно-подрывной деятельности он приступил во время повторного вражеского наступления на Харьковщину.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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