Заблоковано три схеми для ухилянтів на Вінниччині та Закарпатті, - СБУ

СБУ нейтралізувала ще 3 схеми ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку у Вінницькій та Закарпатській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За суми від 6,5 до 9 тис. американських доларів організатори схем допомагали ухилянтам втекти за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких "послуг" залежала від терміновості втечі та її способу.

На Вінниччині затримано посадовця місцевого підрозділу Державної прикордонної служби. За гроші він допомагав ухилянтам нелегально потрапити до сусідньої країни поза пунктами пропуску. Для конспірації фігурант використовував криптогаманець, куди приймав оплату від своїх клієнтів.

У Закарпатській області ліквідовано два канали незаконної міграції до Євросоюзу.

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Один з "трафіків" організували двоє місцевих жителів, які переправляли ухилянтів до ЄС через прикордонну річку. Для транспортування клієнтів використовували надувний човен.

Іншу "схему" організувала мешканка Хустського району. Залучивши до "справи" двох спільників, жінка виводила потенційних призовників через маловідомі тропи.

"Затриманим організаторам злочинних схем загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна", - зазначають в СБУ.