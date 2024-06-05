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Новини Мобілізація
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Заблоковано три схеми для ухилянтів на Вінниччині та Закарпатті, - СБУ

сбу

СБУ нейтралізувала ще 3 схеми ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку у Вінницькій та Закарпатській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За суми від 6,5 до 9 тис. американських доларів організатори схем допомагали ухилянтам втекти за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких "послуг" залежала від терміновості втечі та її способу.

На Вінниччині затримано посадовця місцевого підрозділу Державної прикордонної служби. За гроші він допомагав ухилянтам нелегально потрапити до сусідньої країни поза пунктами пропуску. Для конспірації фігурант використовував криптогаманець, куди приймав оплату від своїх клієнтів.

У Закарпатській області ліквідовано два канали незаконної міграції до Євросоюзу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропонувала чоловікам укласти фіктивний шлюб з багатодітними жінками та жінками з інвалідністю: затримано організаторку схеми для ухилянтів. ФОТОрепортаж

Один з "трафіків" організували двоє місцевих жителів, які переправляли ухилянтів до ЄС через прикордонну річку. Для транспортування клієнтів використовували надувний човен.

Іншу "схему" організувала мешканка Хустського району. Залучивши до "справи" двох спільників, жінка виводила потенційних призовників через маловідомі тропи.

"Затриманим організаторам злочинних схем загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна", - зазначають в СБУ.

Автор: 

Вінницька область (1016) СБУ (12826) мобілізація (3059) ухилянти (906) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+8
Тіки й чути ухилянти, ухилянти.. Хто знає чому діти, родичі чиновників вільно виїхали за кордон
і їх ніхто не розшукує і не кричить, ухилянти ?
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05.06.2024 18:47
+7
Самі організовують ...шукають лохів які віддають свої кревні рішалам а потім ловлять і собі медальки ...думаю все саме так
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05.06.2024 18:08
+5
Ухилянти не люди , це істоти пристосуванці . Думаєш що там буде безпечно ? Третя світова уже на тихому ходу , не сховаєшся , вона тебе наздожене .
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05.06.2024 19:24
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Самі організовують ...шукають лохів які віддають свої кревні рішалам а потім ловлять і собі медальки ...думаю все саме так
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05.06.2024 18:08 Відповісти
Четверта то зеля, чотирижди ухилянт?
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05.06.2024 18:53 Відповісти
Найкращі схеми придумані урядом,а це так,під ногами вештаються .Потрібно ділитися хотяби
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05.06.2024 18:11 Відповісти
Залучивши до "справи" двох спільників, жінка виводила потенційних призовників через маловідомі тропи. Джерело:
**********
Та їм треба премію дати. Літературознавчу. За виявлення маловідомих тропів.
Скільки талантів в Україні! А їм тюрмою погрожують...

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05.06.2024 18:16 Відповісти
Тіки й чути ухилянти, ухилянти.. Хто знає чому діти, родичі чиновників вільно виїхали за кордон
і їх ніхто не розшукує і не кричить, ухилянти ?
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05.06.2024 18:47 Відповісти
Бидло такого боїться...можна схлопотать по мордасам
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05.06.2024 19:45 Відповісти
А є рішення суду що вони ухилянти?
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05.06.2024 19:03 Відповісти
Може досi знущатися над людьми ? Вiдрийте кордони !!!
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05.06.2024 19:15 Відповісти
Ухилянти не люди , це істоти пристосуванці . Думаєш що там буде безпечно ? Третя світова уже на тихому ходу , не сховаєшся , вона тебе наздожене .
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05.06.2024 19:24 Відповісти
Тут не можна гнати на ухилянтів. Одержите бан.Тут їх адвокатське гніздо.
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05.06.2024 19:38 Відповісти
О , ну посиджу три дні в бані , не перший раз ))
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05.06.2024 19:50 Відповісти
З окопа як завжди ?
Це життя людини, i не державi вирiшувати як людинi робити зi cвоIм життям.

Як би далi час - до прикладу мicяць, щоб звалити, а тодi вже закрили кордони - то справа iнша.
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05.06.2024 21:46 Відповісти
Місяць ? Пішки , чи що ? Може хоч ровером ? Дивні ви ухилянти
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05.06.2024 22:20 Відповісти
Давай біжи за русскім кораблем.
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05.06.2024 19:43 Відповісти
Как паготка в масвє?
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05.06.2024 21:01 Відповісти
А як же прості українські контрабандисти будуть свої 5-ти поверхові палаци добудовувать, якщо десь на стежці підірвуться?
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05.06.2024 19:40 Відповісти
СБУ викрило ще 3 схеми....
От як би вони так потужно займались би безпекою України то може і ухилянтів би не було, бо до війни були би готові!
А так піймали , ну хай 10 ухилянтів і що? Вони СБУ тим забезпечили безпеку?
Цілі підрозділи здорових відгодованих лбів на добрих зарплатах навчених володіти зброєю ловлять водіїв, трактористів, інженерів щоб відправити тих в окопи. Замість себе розуміється.
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05.06.2024 21:10 Відповісти
а може легше заблокувати схему для ухилянтів яку придумала ОПа та ВР????
яка називається бронь!!!!
бо по цій схемі 1мільйон+ не служать,
не те що не воюють.. а не служать в ЗСУ, зовсім
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05.06.2024 23:17 Відповісти
 
 