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Новости мобилизации
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Заблокированы три схемы для уклонистов на Виннитчине и Закарпатье, - СБУ

сбу

СБУ нейтрализовала еще 3 схемы уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста в Винницкой и Закарпатской областях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

За суммы от 6,5 до 9 тыс. американских долларов организаторы схем помогали уклонистам сбежать за границу в обход контрольно-пропускных пунктов. Стоимость таких "услуг" зависела от срочности побега и его способа.

В Винницкой области задержан чиновник местного подразделения Государственной пограничной службы. За деньги он помогал уклонистам нелегально попасть в соседнюю страну вне пунктов пропуска. Для конспирации фигурант использовал криптокошелек, куда принимал оплату от своих клиентов.

В Закарпатской области ликвидированы два канала незаконной миграции в Евросоюз.

Смотрите также: Предлагала мужчинам заключить фиктивный брак с многодетными женщинами и женщинами с инвалидностью: задержан организатор схемы для уклонистов. ФОТОрепортаж

Один из "трафиков" организовали двое местных жителей, которые переправляли уклонистов в ЕС через пограничную реку. Для транспортировки клиентов использовали надувную лодку.

Другую "схему" организовала жительница Хустского района. Привлекая к "делу" двух сообщников, женщина выводила потенциальных призывников через малоизвестные тропы.

"Задержанным организаторам преступных схем грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - отмечают в СБУ.

Автор: 

Винницкая область (1035) СБУ (19898) мобилизация (2762) уклонисты (836) Закарпатская область (2585)


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Топ комментарии
+8
Тіки й чути ухилянти, ухилянти.. Хто знає чому діти, родичі чиновників вільно виїхали за кордон
і їх ніхто не розшукує і не кричить, ухилянти ?
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05.06.2024 18:47
+7
Самі організовують ...шукають лохів які віддають свої кревні рішалам а потім ловлять і собі медальки ...думаю все саме так
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05.06.2024 18:08
+5
Ухилянти не люди , це істоти пристосуванці . Думаєш що там буде безпечно ? Третя світова уже на тихому ходу , не сховаєшся , вона тебе наздожене .
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05.06.2024 19:24
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Самі організовують ...шукають лохів які віддають свої кревні рішалам а потім ловлять і собі медальки ...думаю все саме так
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05.06.2024 18:08 Ответить
Четверта то зеля, чотирижди ухилянт?
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05.06.2024 18:53 Ответить
Найкращі схеми придумані урядом,а це так,під ногами вештаються .Потрібно ділитися хотяби
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05.06.2024 18:11 Ответить
Залучивши до "справи" двох спільників, жінка виводила потенційних призовників через маловідомі тропи. Джерело:
**********
Та їм треба премію дати. Літературознавчу. За виявлення маловідомих тропів.
Скільки талантів в Україні! А їм тюрмою погрожують...

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05.06.2024 18:16 Ответить
Тіки й чути ухилянти, ухилянти.. Хто знає чому діти, родичі чиновників вільно виїхали за кордон
і їх ніхто не розшукує і не кричить, ухилянти ?
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05.06.2024 18:47 Ответить
Бидло такого боїться...можна схлопотать по мордасам
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05.06.2024 19:45 Ответить
А є рішення суду що вони ухилянти?
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05.06.2024 19:03 Ответить
Може досi знущатися над людьми ? Вiдрийте кордони !!!
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05.06.2024 19:15 Ответить
Ухилянти не люди , це істоти пристосуванці . Думаєш що там буде безпечно ? Третя світова уже на тихому ходу , не сховаєшся , вона тебе наздожене .
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05.06.2024 19:24 Ответить
Тут не можна гнати на ухилянтів. Одержите бан.Тут їх адвокатське гніздо.
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05.06.2024 19:38 Ответить
О , ну посиджу три дні в бані , не перший раз ))
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05.06.2024 19:50 Ответить
З окопа як завжди ?
Це життя людини, i не державi вирiшувати як людинi робити зi cвоIм життям.

Як би далi час - до прикладу мicяць, щоб звалити, а тодi вже закрили кордони - то справа iнша.
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05.06.2024 21:46 Ответить
Місяць ? Пішки , чи що ? Може хоч ровером ? Дивні ви ухилянти
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05.06.2024 22:20 Ответить
Давай біжи за русскім кораблем.
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05.06.2024 19:43 Ответить
Как паготка в масвє?
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05.06.2024 21:01 Ответить
А як же прості українські контрабандисти будуть свої 5-ти поверхові палаци добудовувать, якщо десь на стежці підірвуться?
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05.06.2024 19:40 Ответить
СБУ викрило ще 3 схеми....
От як би вони так потужно займались би безпекою України то може і ухилянтів би не було, бо до війни були би готові!
А так піймали , ну хай 10 ухилянтів і що? Вони СБУ тим забезпечили безпеку?
Цілі підрозділи здорових відгодованих лбів на добрих зарплатах навчених володіти зброєю ловлять водіїв, трактористів, інженерів щоб відправити тих в окопи. Замість себе розуміється.
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05.06.2024 21:10 Ответить
а може легше заблокувати схему для ухилянтів яку придумала ОПа та ВР????
яка називається бронь!!!!
бо по цій схемі 1мільйон+ не служать,
не те що не воюють.. а не служать в ЗСУ, зовсім
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05.06.2024 23:17 Ответить
 
 