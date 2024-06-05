Заблокированы три схемы для уклонистов на Виннитчине и Закарпатье, - СБУ

СБУ нейтрализовала еще 3 схемы уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста в Винницкой и Закарпатской областях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

За суммы от 6,5 до 9 тыс. американских долларов организаторы схем помогали уклонистам сбежать за границу в обход контрольно-пропускных пунктов. Стоимость таких "услуг" зависела от срочности побега и его способа.

В Винницкой области задержан чиновник местного подразделения Государственной пограничной службы. За деньги он помогал уклонистам нелегально попасть в соседнюю страну вне пунктов пропуска. Для конспирации фигурант использовал криптокошелек, куда принимал оплату от своих клиентов.

В Закарпатской области ликвидированы два канала незаконной миграции в Евросоюз.

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Один из "трафиков" организовали двое местных жителей, которые переправляли уклонистов в ЕС через пограничную реку. Для транспортировки клиентов использовали надувную лодку.

Другую "схему" организовала жительница Хустского района. Привлекая к "делу" двух сообщников, женщина выводила потенциальных призывников через малоизвестные тропы.

"Задержанным организаторам преступных схем грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - отмечают в СБУ.