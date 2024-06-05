Заблокированы три схемы для уклонистов на Виннитчине и Закарпатье, - СБУ
СБУ нейтрализовала еще 3 схемы уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста в Винницкой и Закарпатской областях.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
За суммы от 6,5 до 9 тыс. американских долларов организаторы схем помогали уклонистам сбежать за границу в обход контрольно-пропускных пунктов. Стоимость таких "услуг" зависела от срочности побега и его способа.
В Винницкой области задержан чиновник местного подразделения Государственной пограничной службы. За деньги он помогал уклонистам нелегально попасть в соседнюю страну вне пунктов пропуска. Для конспирации фигурант использовал криптокошелек, куда принимал оплату от своих клиентов.
В Закарпатской области ликвидированы два канала незаконной миграции в Евросоюз.
Один из "трафиков" организовали двое местных жителей, которые переправляли уклонистов в ЕС через пограничную реку. Для транспортировки клиентов использовали надувную лодку.
Другую "схему" организовала жительница Хустского района. Привлекая к "делу" двух сообщников, женщина выводила потенциальных призывников через малоизвестные тропы.
"Задержанным организаторам преступных схем грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - отмечают в СБУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
**********
Та їм треба премію дати. Літературознавчу. За виявлення маловідомих тропів.
Скільки талантів в Україні! А їм тюрмою погрожують...
і їх ніхто не розшукує і не кричить, ухилянти ?
Це життя людини, i не державi вирiшувати як людинi робити зi cвоIм життям.
Як би далi час - до прикладу мicяць, щоб звалити, а тодi вже закрили кордони - то справа iнша.
От як би вони так потужно займались би безпекою України то може і ухилянтів би не було, бо до війни були би готові!
А так піймали , ну хай 10 ухилянтів і що? Вони СБУ тим забезпечили безпеку?
Цілі підрозділи здорових відгодованих лбів на добрих зарплатах навчених володіти зброєю ловлять водіїв, трактористів, інженерів щоб відправити тих в окопи. Замість себе розуміється.
яка називається бронь!!!!
бо по цій схемі 1мільйон+ не служать,
не те що не воюють.. а не служать в ЗСУ, зовсім