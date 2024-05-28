Предлагала мужчинам заключить фиктивный брак с многодетными женщинами и женщинами с инвалидностью: задержан организатор схемы для уклонистов. ФОТОрепортаж
Правоохранители задержали организатора схемы, которая предлагала мужчинам получить отсрочку от мобилизации и пересечь границу путем заключения фиктивных браков с многодетными женщинами и женщинами с инвалидностью.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
""Бизнесвумен" предлагала мужчинам получить отсрочку от мобилизации и пересечь границу, прикрываясь фиктивными браками с многодетными барышнями и женщинами с инвалидностью I или II группы. Также в перечень услуг "свахи" входили советы общения с пограничниками в пункте пропуска", - говорится в сообщении.
Сообщается, что фигурантку схемы разоблачили пограничники с полицейскими во время получения ею $4000 от "жениха". Ей вручили уведомление о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее сообщалось, что Нацполиция получила от ТЦК и СП информацию о 94,5 тыс. человек, которые уклоняются от явки в военкоматы. Более 20 тыс. человек были найдены полицией и доставлены в ТЦК.
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А тут за фактом усе легально, документи на виїзд згідно із законом, а на митному контролі - ось ні, ні хріна, я не вірю, що ви збираєтеся жити довго і щасливо з бабою-інвалідом, повертайте взад...
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Сомневаюсь, что мужик с тремя детьми где-то не работает и соответственно не платит налоги
Навіть на сайті Держприкордонслужби досі красується фото з фальшивими доларами, які начебто були платою за "злочинну схему ухилення". Зверніть увагу на номери на купюрах. Вони однакові.
Тут на прикордонників потрібно заводити справу за фальшивомонетництво.
https://dpsu.gov.ua/ua/news/*********-agent-za-4500-prikordonniki-vikrili-zlochinnu-shemu-viizdu-za-kordon/%3C/span
Тоді логічним буде і кримінально переслідувати за спробу сексуального акту тих у кого вже двоє дітей, бо так вони можуть навмисне зробити третього і хитро перешкодити мобілізаційним планам
Яку статтю їй інкримінують?
І як визначають "фіктивний шлюб" або "НЕ фіктивний"?
Де у нас в УК таки статті прописані?
Чи просто ПО БЕСПРЕДЕЛУ САДЖАЮТЬ?
Погодження державою кандидатів на шлюб.
А ще можна було б заборонити мати більше двох дітей
Максимум, це якщо баба податки не платить (а може ще й платить), але це вже зовсім інше питання і питання точно не до мужика, якого законно після шлюбу повинні пропустити
Якщо не хочете пускати, то тоді видавайте закон - наприклад, з 24 лютого 2022 року заборонено вступати в шлюб із жінками-інвалідами та багатодітними-матерями.
От тільки "долари від прикордонників" виявилися фальшивими. Подивіться на їхні номери. Вони однакові. І за це дике намахалово від держоргану хочуть судити людину.
https://dpsu.gov.ua/ua/news/*********-agent-za-4500-prikordonniki-vikrili-zlochinnu-shemu-viizdu-za-kordon/%3C/span