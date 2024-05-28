РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10232 посетителя онлайн
Новости Фото
4 358 46

Предлагала мужчинам заключить фиктивный брак с многодетными женщинами и женщинами с инвалидностью: задержан организатор схемы для уклонистов. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали организатора схемы, которая предлагала мужчинам получить отсрочку от мобилизации и пересечь границу путем заключения фиктивных браков с многодетными женщинами и женщинами с инвалидностью.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

""Бизнесвумен" предлагала мужчинам получить отсрочку от мобилизации и пересечь границу, прикрываясь фиктивными браками с многодетными барышнями и женщинами с инвалидностью I или II группы. Также в перечень услуг "свахи" входили советы общения с пограничниками в пункте пропуска", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновник Одесского ТЦК через систему "Оберіг" сделал "непригодными" 138 уклонистов. Разоблачена многомиллионная схема, - ГБР. ФОТОрепортаж

Схеми для ухилянтів

Сообщается, что фигурантку схемы разоблачили пограничники с полицейскими во время получения ею $4000 от "жениха". Ей вручили уведомление о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Схеми для ухилянтів
Схеми для ухилянтів

Также читайте: К трем годам тюрьмы приговорили двух мужчин на Харьковщине за уклонение от мобилизации

Схеми для ухилянтів

Напомним, ранее сообщалось, что Нацполиция получила от ТЦК и СП информацию о 94,5 тыс. человек, которые уклоняются от явки в военкоматы. Более 20 тыс. человек были найдены полицией и доставлены в ТЦК.

Автор: 

Госпогранслужба (6463) граница (5273) уклонисты (854)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
Дивно, шлюбні агентства і сайти знайомств ще ніхто не забороняв. Тобто, у нас уже переслідується законом зв'язки з жінками-інвалідами та багатодітними?

Тоді логічним буде і кримінально переслідувати за спробу сексуального акту тих у кого вже двоє дітей, бо так вони можуть навмисне зробити третього і хитро перешкодити мобілізаційним планам
показать весь комментарий
28.05.2024 15:22
+10
Одні ховаються за бронею інші як можуть ...аое тільки заброньовані повчають патріотизму
показать весь комментарий
28.05.2024 15:07
+10
А где ты видел помощь инвалидам? Они всего навсего укладали фиктивный брак и выезжали за бугор оставляя инвалида в Украине на шее у государства тоесть на шее тех кто не выехал в трудную минуту из страны.
показать весь комментарий
28.05.2024 15:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
які прекрасні схеми.
показать весь комментарий
28.05.2024 15:06 Ответить
За допомогу інвалідам, зараз саджають???
показать весь комментарий
28.05.2024 15:06 Ответить
А где ты видел помощь инвалидам? Они всего навсего укладали фиктивный брак и выезжали за бугор оставляя инвалида в Украине на шее у государства тоесть на шее тех кто не выехал в трудную минуту из страны.
показать весь комментарий
28.05.2024 15:17 Ответить
Ну так судят тех кто этого еще не сделал. Теоретически, человек может купить колесо от машины и на автомобильной камере переплыть Тису. На каком этапе будем его ловить и штрафовать, на этапе покупки или на этапе когда он пробьет себе колесо на дороге, явно замышляя что-то преступное?
показать весь комментарий
28.05.2024 15:26 Ответить
так вже є чимало випадків затримання людей просто по факту пересування за 20 км від держкордону бо комусь здалося, що це потенційний порушник.
показать весь комментарий
28.05.2024 16:16 Ответить
Факт, але там простіше - там одразу пробивають за базою, з'ясовують, чи стоїть на військовому обліку, і відправляють у ТЦК. Або відразу в ТЦК.

А тут за фактом усе легально, документи на виїзд згідно із законом, а на митному контролі - ось ні, ні хріна, я не вірю, що ви збираєтеся жити довго і щасливо з бабою-інвалідом, повертайте взад...
показать весь комментарий
28.05.2024 16:25 Ответить
Так інваліди ,мають ,малую долю, бо інакше вона не розпишеться. Я так це уявляю.
показать весь комментарий
28.05.2024 15:35 Ответить
Що і інвалідів саджають ?
показать весь комментарий
28.05.2024 15:42 Ответить
Одні ховаються за бронею інші як можуть ...аое тільки заброньовані повчають патріотизму
показать весь комментарий
28.05.2024 15:07 Ответить
Ну власть сама пошла на преступление выпустив из страны миллионы здоровых мужиков под разными предлогами. Неужели мужики имея троих детей или ухаживающие за инвалидом не могли быть полезные если не на фронте то хотя бы на заводе или даже для уплаты налогов? Даже знаю ситуации когда мужик с тремя детьми половина которых даже не его, пересекал границу и ехал в ЕС а дети сразу же пешком возвращались в Украину к своей матери. Ето типо законно?
показать весь комментарий
28.05.2024 15:14 Ответить
Неужели мужики имея троих детей или ухаживающие за инвалидом не могли быть полезные если не на фронте то хотя бы на заводе или даже для уплаты налогов?
======
Сомневаюсь, что мужик с тремя детьми где-то не работает и соответственно не платит налоги
показать весь комментарий
28.05.2024 15:28 Ответить
Работает только уже не в Украине. Да и как я писал выше, дети не его а приписанные байстрюки которых он пособирал по всем шлюхам с которыми куралесил по молодости.
показать весь комментарий
28.05.2024 16:02 Ответить
Сейчас для этого проверяется исправно ли алименты платит. Если у него три ребенка от бывших и всем исправно алименты платят, то ему еще грамоту почетную можно дать
показать весь комментарий
28.05.2024 16:06 Ответить
Якщо шлюб оформлений офіційно то як його можна вважати фіктивним? Документи ж не підроблені!
показать весь комментарий
28.05.2024 15:16 Ответить
Рішенням суду шлюб визнається фіктивним. Рішення суду теж буде офіційно оформлене.
показать весь комментарий
28.05.2024 16:07 Ответить
За фіктивні гроші - фіктивний шлюб. Уже було таке, - на таку саму одеську сваху завели справу за фантіки, які їй подарував претендент у "наречені".
Навіть на сайті Держприкордонслужби досі красується фото з фальшивими доларами, які начебто були платою за "злочинну схему ухилення". Зверніть увагу на номери на купюрах. Вони однакові.
Тут на прикордонників потрібно заводити справу за фальшивомонетництво.
https://dpsu.gov.ua/ua/news/*********-agent-za-4500-prikordonniki-vikrili-zlochinnu-shemu-viizdu-za-kordon/%3C/span

показать весь комментарий
28.05.2024 16:48 Ответить
При хорошому адвокату поліції важко буде довести, що укладання шлюбу мало собі на меті ухилення від мобілізації, а тим більше що "сваха" це робила з таким умислом. Може вона мякосердечна людина і вона жаліла багатодітних і жінок з івалідністі та допомагала їм влаштувати своє життя. А гроші брала за надання консалтингових послуг. Тут хіба що несплата податків.
показать весь комментарий
28.05.2024 15:16 Ответить
У наших реаліях поки адвокат вивчить справу і сяде в машину, то підзахисний уже вивчатиме будову АКМ на полігоні
показать весь комментарий
28.05.2024 15:24 Ответить
Не так, спочатку все ж потрібно, щоб суд таки визнав шлюб недійсним. Без суду розірвати такий шлюб неможливо. І от тут уже грає роль фах адвоката...
показать весь комментарий
28.05.2024 15:28 Ответить
Я більше описував дії "свахи", а по хлопцях - ви праві. По моєму трійки при сталіні мали менше прав ніж наше ТЦК
показать весь комментарий
28.05.2024 15:33 Ответить
А ви прямо смакуєте, що в української влади ,,нєт мєтодов протів Кості Саприкіна,, То хто ви?
показать весь комментарий
28.05.2024 15:52 Ответить
ті очередное недоразумение. Из под амстердамских окопов пишешьдядтелтупой?
показать весь комментарий
28.05.2024 15:55 Ответить
Ні. Не з окопів. Моє завдання читати коментарі та напрявляти звіт до СБУ про особливо упоротих. Так зрозуміло?
показать весь комментарий
28.05.2024 16:34 Ответить
а то б ти мало того що поц так ти ще й крисадурна. Ну тоді пзйнакй
показать весь комментарий
28.05.2024 16:57 Ответить
Кацап детектед. Там, тих хто злочинців здає поліції називають крисою. Бо країна воровських звичаїв. Маю надію, що Україна вже відійшла від подібного. А ти називай мене як хочеш. Ти вже в списку. А незабаром і камерну клікуху одержиш.
показать весь комментарий
28.05.2024 17:02 Ответить
Да а еще я имею две руки и две ноги **** - ты русский! Мало того шо ты поц и крыса так ты еще и олигофрен. Как ты вообще дожил до Нидерландов?
показать весь комментарий
29.05.2024 10:45 Ответить
Ти не повіриш. Я дожив ще й до багатьох інших країн. Хочеш продемострую, тупень ти козлорилий?
показать весь комментарий
29.05.2024 14:18 Ответить
Дивно, шлюбні агентства і сайти знайомств ще ніхто не забороняв. Тобто, у нас уже переслідується законом зв'язки з жінками-інвалідами та багатодітними?

Тоді логічним буде і кримінально переслідувати за спробу сексуального акту тих у кого вже двоє дітей, бо так вони можуть навмисне зробити третього і хитро перешкодити мобілізаційним планам
показать весь комментарий
28.05.2024 15:22 Ответить
Обережно, а то вас заберуть у законотворці. Дуже гарні ідеї генеруєте
показать весь комментарий
28.05.2024 15:29 Ответить
Тоді тих, у кого дитбудинки сімейного типу треба відразу саджати.
показать весь комментарий
28.05.2024 15:53 Ответить
Ну-ну... дуже цікаво:
Яку статтю їй інкримінують?
І як визначають "фіктивний шлюб" або "НЕ фіктивний"?
Де у нас в УК таки статті прописані?
Чи просто ПО БЕСПРЕДЕЛУ САДЖАЮТЬ?
показать весь комментарий
28.05.2024 15:23 Ответить
Очікуємо нові зекони
Погодження державою кандидатів на шлюб.
А ще можна було б заборонити мати більше двох дітей
показать весь комментарий
28.05.2024 15:27 Ответить
В чем по факту заключается преступление? В том что тетка знакомила мужчину с женщиной и помогала им создать семью по обоюдному желанию двоих взрослых людей? С каких пор, это стало запрещено ? Неужели многодетная мать или женщина с инвалидностью 1-2 группы в Украине не имеет права выходить замуж? Думаю даже в Северной Корее подобных запретов нет, у нашей страны есть чему "поучиться" диктаторам из Сомали, КНР, Талибана и т.д......
показать весь комментарий
28.05.2024 15:28 Ответить
аферистка отримує бабло, мізерну частину з яких отримує жінка-інвалід, яка швидше за все, будує для себе, і свого так би мовити майбутнього подружнього життя-повітряні замки, отой, що заплатив, має законні права на відмазку!,(, Це шахрайство, під час війни!, про так би мовити чОловіка, взагалі промовчу. і яке в писту сомалі??( Щось ще не зрозуміло ?? , або ви зовсім тупий?? (,
показать весь комментарий
28.05.2024 15:48 Ответить
І як ви відрізните це від реального випадку, коли хтось одружується з багатодітною або інвалідом і виїжджає з нею за кордон для довгого і щасливого спільного життя?
показать весь комментарий
28.05.2024 15:53 Ответить
її взяли на місці злочину, бабло ітд, Повідомляється, що фігурантку схеми викрили прикордонники з поліцейськими під час отримання нею $4000 від "нареченого", чи ви до всього читиати не вмієте??(
показать весь комментарий
28.05.2024 15:56 Ответить
показать весь комментарий
28.05.2024 16:01 Ответить
Блін, якого злочину, під яку статтю потрапляє посередництво при знайомстві? Це коли весь інтернет сайтами про ескорт-послуги обвішаний, вибирай будь-яку, були б гроші

Максимум, це якщо баба податки не платить (а може ще й платить), але це вже зовсім інше питання і питання точно не до мужика, якого законно після шлюбу повинні пропустити

Якщо не хочете пускати, то тоді видавайте закон - наприклад, з 24 лютого 2022 року заборонено вступати в шлюб із жінками-інвалідами та багатодітними-матерями.
показать весь комментарий
28.05.2024 16:12 Ответить
Треба хоч трошки знати Карний кодекс країни в якій мешкаєш.
показать весь комментарий
28.05.2024 16:29 Ответить
Ось вам така сама історія. Одеська сваха, затримали під час отримання грошей. Викладено на сайті Держприкордонслужби. Все начебто правильно.
От тільки "долари від прикордонників" виявилися фальшивими. Подивіться на їхні номери. Вони однакові. І за це дике намахалово від держоргану хочуть судити людину.
https://dpsu.gov.ua/ua/news/*********-agent-za-4500-prikordonniki-vikrili-zlochinnu-shemu-viizdu-za-kordon/%3C/span

показать весь комментарий
28.05.2024 16:59 Ответить
Ну це ще треба довести. Подумайте логічно! Яке рішення винесе суд? Заборонить чоловікові і жінці-інваліду одружуватись? Справа розвалиться у суді.......
показать весь комментарий
28.05.2024 15:55 Ответить
Жека, не тупи,)
показать весь комментарий
28.05.2024 15:57 Ответить
Набігло "експертів" по фіктивним шлюбам.
показать весь комментарий
28.05.2024 15:58 Ответить
значить працювали на "живця" . була десь стаття про закупівлю секс послуг поліцейськими для "глибокого занурення" у справу)
показать весь комментарий
28.05.2024 16:24 Ответить
 
 