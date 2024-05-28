Предлагала мужчинам заключить фиктивный брак с многодетными женщинами и женщинами с инвалидностью: задержан организатор схемы для уклонистов. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали организатора схемы, которая предлагала мужчинам получить отсрочку от мобилизации и пересечь границу путем заключения фиктивных браков с многодетными женщинами и женщинами с инвалидностью.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

""Бизнесвумен" предлагала мужчинам получить отсрочку от мобилизации и пересечь границу, прикрываясь фиктивными браками с многодетными барышнями и женщинами с инвалидностью I или II группы. Также в перечень услуг "свахи" входили советы общения с пограничниками в пункте пропуска", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что фигурантку схемы разоблачили пограничники с полицейскими во время получения ею $4000 от "жениха". Ей вручили уведомление о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.





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Напомним, ранее сообщалось, что Нацполиция получила от ТЦК и СП информацию о 94,5 тыс. человек, которые уклоняются от явки в военкоматы. Более 20 тыс. человек были найдены полицией и доставлены в ТЦК.