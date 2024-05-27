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Одесса (7739) ГБР (2812) уклонисты (645) ТЦК (387)

Разоблачена многомиллионная схема заработка на уклонистах в Одесском центре комплектования, - ГБР. ФОТОрепортаж

Чиновник Приморского РТЦК и СП Одессы организовал масштабный механизм заработка на мужчинах, которые хотят избежать мобилизации. Известно о 138 военнообязанных, которых он фиктивно сделал непригодными для военной службы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, противоправная схема действовала в Одесском центре комплектования с июля 2023 года. Тогда начальник отдела несанкционированно начал вмешиваться в работу электронной базы реестра военнообязанных "Оберег" и в целом "откорректировал" данные по 138 военнообязанных, фиктивно сделав их непригодными для военной службы.

Викрито схему для ухилянтів

За такую услугу уклонисты платили от 4,5 до 7 тыс. долларов, что позволило фигуранту заработать как минимум миллион долларов.

В ГБР сообщили, что удалось установить всех лиц, которые успели воспользовались схемой. Однако часть из них успела выехать за границу. Уклонистов, которые остались на территории Украины, доставили в центр комплектования для обновления данных и дальнейшей мобилизации в ряды ВСУ.

Также смотрите: Двое мужчин призывного возраста пытались подкупить пограничников, чтобы попасть в Польшу. ФОТОрепортаж

Викрито схему для ухилянтів

Чиновнику сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 5 ст. 361 УК Украины), решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.

Также читайте: К трем годам тюрьмы приговорили двух мужчин на Харьковщине за уклонение от мобилизации

Викрито схему для ухилянтів

Сообщается, что санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к сделке.

Сейчас проведено 14 обысков по месту работы и жительства фигуранта и участников схемы. Процессуальные действия продолжаются.

Викрито схему для ухилянтів
Викрито схему для ухилянтів
Викрито схему для ухилянтів

Смотрите: Харьковчанин заплатил 6 тыс. долл. за попытку переплыть Тису с резиновой камерой, - ГПСУ. ФОТО

Напомним, ранее сообщалось, что Нацполиция получила от ТЦК и СП информацию о 94,5 тыс. человек, которые уклоняются от явки в военкоматы. Более 20 тыс. человек были найдены полицией и доставлены в ТЦК.
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Топ комментарии
+21
Даю гарантію, що всі, хто заробляв на "ухилятах", ще тиждень тому з багатозначними мордами розповідали в інтерв'ю про обов'язок перед Батьківщиною і як погано бути ухилянтом...
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27.05.2024 14:16
+18
Всі ТЦК як відрижка ЗСУ повинні бути ліквідовані і у повному складі відправлені на фронт воювати з ворогом, а не з народом України
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27.05.2024 14:07
+10
Дійсно ЖЄМЧУЖІНА У МОРЯ! Почистили усіх воєнкомів в Україні , дякуючи історії з воєнкомом з жемчужіни , ЗЕублдки, учєнікі Ківалова та Портнова , підірвали повністю систему мобілізації... А самі прекрасно прітворяют в жізнь дєло воєнкома засудженого
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27.05.2024 13:49
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Правила форума Совет форумчан
Пройшов вишкіл в успішного начальника?
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27.05.2024 13:47 Ответить
Курси підерства...
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27.05.2024 13:51 Ответить
Даю гарантію, що всі, хто заробляв на "ухилятах", ще тиждень тому з багатозначними мордами розповідали в інтерв'ю про обов'язок перед Батьківщиною і як погано бути ухилянтом...
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27.05.2024 14:16 Ответить
Ще й боти на цьому сайті, тай самі ухилянти, тобто ТЦКшники))))
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27.05.2024 22:33 Ответить
Все згідно законів фізики: на місця вибувших зі списку "інвалідів" наловлять по маршруткам бідноти в трьохкратному розмірі!
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27.05.2024 14:59 Ответить
А ти до якого типу себе відносиш, " бідняка", чи просто поболтать вийшов ?
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27.05.2024 19:45 Ответить
Дійсно ЖЄМЧУЖІНА У МОРЯ! Почистили усіх воєнкомів в Україні , дякуючи історії з воєнкомом з жемчужіни , ЗЕублдки, учєнікі Ківалова та Портнова , підірвали повністю систему мобілізації... А самі прекрасно прітворяют в жізнь дєло воєнкома засудженого
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27.05.2024 13:49 Ответить
Жодного з розкритих мародерів немає окремо від сплати данини в ОПЗЖОПу !!!
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27.05.2024 14:37 Ответить
"ШО .. опять "
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27.05.2024 13:54 Ответить
Тобто, теперь на цьому будуть заробляти не якісь гімнюки, а "красиві та успішні"?
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27.05.2024 13:55 Ответить
Всі ТЦК як відрижка ЗСУ повинні бути ліквідовані і у повному складі відправлені на фронт воювати з ворогом, а не з народом України
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27.05.2024 14:07 Ответить
Росіянин, а чому твій " глибокий" вис....р лакають тільки російські тролі із твоєї ферми?
Нє, таке фуфло ви ведмедчуку не продасте, взнає, всім по 25 гарячих випеше .
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27.05.2024 19:49 Ответить
Ти новину читав? Вони виїхали офіційно бо мали документи якихось кривих косих горбатих у базі даних.
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27.05.2024 14:16 Ответить
Факт. Видалив
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27.05.2024 14:25 Ответить
Список Шиндлера по-українськи, кінець весни 2024 року.
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27.05.2024 14:23 Ответить
ну дурне говорите! знайшли порівняння, це навіть не іронічно!
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27.05.2024 20:29 Ответить
Не чіпайте вагітного чоловіка! Бачте ж, який у нього симпатичний пузячОк. Десь 8-ий місяць.
Йому потрібно добре харчуватися.
Але що він потім висере? 100-кілограмову гавняру на голови пересічних.
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27.05.2024 14:25 Ответить
але питання хто його огуляв перед тим
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27.05.2024 14:44 Ответить
Там поліціянт на третьому фото, виглядає вже на 11 місяці вагітності
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27.05.2024 18:50 Ответить
мабуть ви батько, що переживаєте, що переносить..
знайшли відмазку від теми!..
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27.05.2024 20:30 Ответить
І зараз багато таких же ТЦКашників проводять мобілізацію. Досі. Я взагалі не бачу сенсу в існуванні цього непорозуміння. Мобілізацію можна організувати і з допомогою цивільних органів
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27.05.2024 14:27 Ответить
Нажаль Міністерство Оборони це цивільний орган хоч і підпорядковується Сухопутним силам ЗСУ.
Те що вони піксель носять то вимушена міра, без цього їх би вже стріляли по всій Україні.
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27.05.2024 14:31 Ответить
"Міністерство Оборони це цивільний орган хоч і підпорядковується Сухопутним силам ЗСУ."

Ви самі зрозуміли, що написали ??
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27.05.2024 15:59 Ответить
Це два російські тролі дуплєтом працють. Перший робить вкид, другий, під ним, якусь галіматью тулить, головне, щоб ніхто першого троля не послав.безпосередньо.
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27.05.2024 19:52 Ответить
а ви Подоляковський Троль? Самі де служите, служили?..
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27.05.2024 20:33 Ответить
А ти що, у тих двох тролів молодшим Санчо- Пансою підробляєш?
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27.05.2024 20:56 Ответить
цих "коментаторів" кілька років спостерігаю, не завжди з ними згоден, але вважаю поміркованими..
А от щодо вас -- ви так і не відповіли на мої запитання, ваш під%об, звісно, кумедний, але повернемось до суті, бо вже 95 квартал в печінках сидить...
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27.05.2024 21:12 Ответить
Ти не відповів на просте питання, ти у тих двох тролів на підхваті Санчо- Пансою, чи так поболтать вийшов ?
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27.05.2024 21:19 Ответить
ти вже все довів, що навіть доводити не потрібно було...
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27.05.2024 21:26 Ответить
Все эти "ДБР вявило ..." - это как гангрену зеленкой мазать. Законодательство Украины не позволяет эффективно бороться с коррупцией. Т.к. законы пишут и принимают народные депутаты (под чутким руководством серых кардиналов из АП). А как всем известно, пчелы против меда не бывают.
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27.05.2024 14:27 Ответить
а тут вы правы, дбр та же контора, что и тцк , защищают своих и создают шумные расследования
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27.05.2024 14:43 Ответить
За таку послугу ухилянти платили від 4,5 до 7 тис. доларів. Ухилянтів, які залишилися на території України, доставили до центру комплектування для оновлення даних та подальшої мобілізації до лав ЗСУ.
=====

Хоч би моральну компенсацію б дали...
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27.05.2024 14:28 Ответить
Не тільки моральну, 190 к на нулі - за місяць- другий вийдуть в нуль, якщо звісно не обнуляться
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27.05.2024 15:00 Ответить
Тільки для початку треба за 2 місяці не загинути, а потім через суд вибивати бойові
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27.05.2024 15:05 Ответить
Коли в країні тотальна корупція чиновник не бачить моральних перепон самому не красти, бо буде почувати себе повним бовдуром. Тим паче такий чиновник не знає заповідей Бога і вони йому до лампочки.
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27.05.2024 14:29 Ответить
Мало того, чиновники відстібають чималі суми, щоб потрапити на посаду і протягують своїх людей на нижні посади, щоб ті їм відстібали відсоток від заробленого...

Вони живуть у своєму паралельному всесвіті і дивляться вниз як по телевізору, дивуючись відсутності патріотизму та ентузіазму внизу
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27.05.2024 15:11 Ответить
Тупая и жадная зелёная шобла не догоняет, что их драконские законы создадут только ещё большую коррупцию и больше ничего. Идиоты. Надо менять подходы к мобилизации. Мобилизированный должен быть финансово обеспечен, знать, что его семья экономически надёжно защищена этой страной пока он на войне, его дети без проблем могут получить любое образование в этой стране, ветераны всегда будут в почёте и уважении со стороны государства.
Но для надо дружбанов зелёных оторвать от потоков и кражи бюджетных денег и максимально направить на улучшение статуса мобилизированных и их семей.
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27.05.2024 14:36 Ответить
Какие драконовские законы? Я не представляю каким клиническим идиотом надо быть, что бы за 3 секунды не обновить данные. Это не люди, это конченые на голову дегенераты. В утиль их.
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28.05.2024 00:37 Ответить
Хм. Так що тоді, це може і будь-який посередній хакер учудити?
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27.05.2024 14:40 Ответить
Нє. Цей кент мав доступ і ключ, як працівник ТЦК. Система фіксує, хто з них і що робить. Він або погано слухав лекції, або погано інструкцію читав, як працює їх БД.
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27.05.2024 16:02 Ответить
ключ не ключ скільки нотаріусів повносили неправдивих відомостей до майнових реєстрів!!!
вся ця цифровізація сама по собі корупцію не зупиняє, прописана відповідальність, але вся оця швидка цифровізація упирається в законодавство, що не передбачає подібних злочинів -- бо нема паперів, нема доказів...
це два! кроки вперед, три назад! такий цифровий-правовий прогрес (регрес)
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27.05.2024 21:23 Ответить
Ще раз. Якщо реєстри нормально адмініструються і штатно працюють, то система реєструє усі дії персоналізовано.

Тобто, чорного нотаріуса можна вивести на чисту воду і це вже робили не раз. Інша справа, що жертва може певний час не перевіряти статуси і просто не знати.
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29.05.2024 13:48 Ответить
Вже багато років не купую нічого з Одеси. Навіть через інтернет. Спеціально звертаю увагу. Одеса це унікальне явище в Україні - з раннього дитинства кожний одесит орієнтований на аферу. Всю свою історію Одеса займалася контрабандою і, схоже, саме там народися вислів "нє обманєшь нє продаш". Жидів Одеси вже можна перерахувати по пальцям, але "жирні аферисти" яким заздрять, у яких вчаться, які безкарні і нахабні ще лишились. Їм можна все - від підробки будь яких товарів до будівництва замків... Це останнє місце в Україні для життя. Ну от як жити коли кругом злодії (культ Мішки Япончика", бандита Котовского і аферистки "Сонька золотая ручка"), сімбіоз Ківалова з Трухановим і купа альпєріних, гольдбергів і т.п жидобільшовиків у яких "всьо схвачєно, за всьо заплачєно". Зверніть увагу - про Одесу ми завжди чуємо як про жертву злочинів все одно чиїх - кацапських, місцевих, політичних. Одесити настільки звикли до "крисятничєства", хитрунства і пристосування що навіть не уявляють собі життя без "гешефта". І весь час цинічно шуткують - "без лоха і жізнь плоха" та "бабло побєждает зло". З точки зору нормальної людини Одеса це "веблюд" у якого "два горба патаму что жізнь барьба"...
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27.05.2024 14:41 Ответить
P.S. Оцініть красу гри як Стерненко "ідьот к успєху" через волонтерську "панаму"?
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27.05.2024 14:46 Ответить
А ты где сам обитаешь,дружище?На какой такой земле обетованной?
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27.05.2024 15:23 Ответить
З 2008 я у "внутрішній еміграції" і жодних стосунків з корумпованою державою не маю.
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27.05.2024 15:34 Ответить
Якщо живете у суч. суспільстві "жодних стосунків з ... державою" бути не може. Це міт, або морок.
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27.05.2024 16:04 Ответить
Мені вдається завдяки чіткому розмежуванню між суспільством і державними інститутами які з 1918 року живуть в іншому вимірі де джерелом багатства і добробуту є не чесна праця, як в усьому цивілізованому світі, а державна посада. Я плачу 20% ПДВ на всі товари та послуги, але нічого зовсім від держави не вимагаю і не отримую. Всі свої зобов'язання корумпована держава не виконує тому розраховувати на неї в обмін на драконівські податки та мізерну зарплатню може тільки дуже запаморочена особа. Наприклад, за 28 років я не був жодного дня на лікарняному і чесно платив податки з усіх видів прибутку, а коли знадобилася мені медична допомога держава висунула такий цінник, що довелось полишити університет, повісити докторський диплом на стіну і зайнятися спершу власним здоров'ям і потім своїми справами. Тепер в мене немає банківських рахунків і будь-яких офіційних посад. Отримуючи не 20% заробленого, а 80% я можу менше працювати (вік) і планувати свій власний соціальний захист. Чого і вам бажаю.
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27.05.2024 16:55 Ответить
1. Усі 100 % громадян можуть собі таке влаштувати ?
2. Ви живете на Марсі ?
3. Родичі у Вас є ?
4. Монітарною системою країни користуєтесь ?
5. По дорогах країни пересуваєтесь ?
6. У школі навчалися ? Чи одразу народились фінансовим генієм ?
7. Кордони вашої країни хто охороняє ?
8. А Ви не бре ?
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27.05.2024 20:09 Ответить
1) Ті хто не має власної нерухомості не може.
2) Киянин в пятому поколінні.
3) Дружина, дві дочки, три кота і песик + теща яку потрібно лікувати бо за 44 роки викладацького стажу заробила 4000 гривень пенсії, чого їй навіть на комуналку не вистачає...
4) Ні. Банківські рахунки в Україні закрив ще в 2008.
5) Вже ні. До війни їздив на дачу ловити рибу.
6) Змінив декілька шкіл. Всюди вчили погано. Але є велика бібліотека, батьки займались і наймали репетиторів (іноземна мова). Не треба бути фінансовим генієм щоб здавати успадковану нерухомість в столиці в оренду.
7) Моєї ... мій старий пес.
8) Питання риторичне.
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27.05.2024 23:23 Ответить
Так і я про це. Більшість пунктів свідчать про те, що Ви і ваші родичі нормально співіснують з ******** суспільством і активно користуються можливостями монітарної, медичної, освітньої, інфраструктурної, юридичної та інших державних систем.

Тобто. Ви просто напускаєте туману і бравуєте. І ще - обманюєте себе іта інших. Або заблукали між трьох сосен, чи берез. Вибачайте. Нічого особистого.
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29.05.2024 13:55 Ответить
Сенека свого часу писав "Зневажаю мудрого який не мудрий для себе". Я віддав служінню суспільству 28 років - багато працював, викладав, досліджував, боровся за права засуджених, писав книжки... і врешті зрозумів що якщо не потурбуюся про себе, то суспільство нічим мені не допоможе. Свою боротьбу з системою я програв і зараз раціонально використовую те що маю і те чим сам керую. Не оформлюю інвалідність, не отримую пенсії і будь яких виплат, але справно продовжую сплачувати ПДВ. Після збільшення військового збору та самого ПДВ, це вже буде 24%, що більше ніж оподаткування в США - там 22%. Необхідні медичні послуги я отримую виключно в приватному секторі і ніяких субсидій на комуналку теж не отримую. Тож я не "блукаю між трьох сосен", а свідомо перебуваю у внутрішній еміграції і навіть з дому не виходжу.
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29.05.2024 14:47 Ответить
Пенсія, держ. мед. послуги, субсидії, пільги це і є турбота суспільства. В ідеалі, звичайно. Далі варіанти.

Далося Вам те ПДВ. Ми його 20 разів сплачуємо.

У США прогресивна шкала, до речі, а не 22 %.

Якщо Ви і ваша сім"я отримуєте мед. послуги "виключно у приватному секторі" - ми за вас раді. Але я у це не вірю.

З дому виходьте. Рухайтесь. Якщо це не гипербола.
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29.05.2024 19:49 Ответить
ПДВ мене просто бісить. Вдумайтесь в слова "податок на додану вартість" в країні яка не має "доданої вартості" як такої. . В Україні частка переробної промисловості в ВВП лише мізерні 10% (2023). Ми тупо торгуємо сировиною за копійки і платимо 135 видів податків, за що країна зайняла почесне 4 місце в світі в рейтингу країн з найбільш токсичними податковими системами... Якщо грати з злодіями за їх правилами то програш гарантовано...
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29.05.2024 20:18 Ответить
Для оцінки явища ПДВ Ви узяли зі старту високу планку. Додана вартість створюється, практично, на кожному наступному кроці. Єдине що до мене ще не дійшло, чому нам у чеках з маркету рахують ПДВ. Але ж це массове явище скрізь у Світі, значить є обгрунтування.
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30.05.2024 12:39 Ответить
Повернення ПДВ гарантувалося лише виробникам які експортували свою продукцію за кордон. Іншими словами введення ПДВ мало на менті боротьбу з перевиробництвом і затоваренням внутрішніх ринків. Нашим "зернотрейдерам" і "металургам" ПДВ повертають. На цьому було розроблено величезну кількість схем з грабунку бюджету. Наприклад, вивозились упаковки в яких товару не було. Або взагалі нічого не вивозилось в натурі, але офрмлялось документально. Митниця - найвище досягнення корупціонерів України - з неї жили, живуть і бо зна скільки ще будуть жити до Суду Лінча керівнки України...
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30.05.2024 15:03 Ответить
Це точно. Будь яка держава "імєєт" кожного, хто опинився на її (держави) території та/або в її (держави) юрисдикції.
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27.05.2024 18:10 Ответить
Поталанило ж пінгвінам. Але ніт, не зовсім. У морі на них тюлені полюють.
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27.05.2024 20:15 Ответить
За останні 10 років витратив на військо більше ніж дехто заробив за все життя. Сам вирішую кому і в яких розмірах допомагати. Останнім часом не допомагаю нікому. Насолоджуюсь хворобою.
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27.05.2024 23:30 Ответить
Навіть отих ВАГІТНИХ залучали до ПОРУШЕННЯ законодавства! Тепер воно, оте вагітне, на жіночій половині тюрми, буде відсиджуватися…
Там і розводиться ….

Скільки ж лайна ,ОТАКОГО, по ТЦК розсовано, реформаторами, з часів кучми-кузьмука-гриценка-єнаХурова…?!
Суд Лінча, сприятиме покращенню справ в Україні, бо суддівські та прокурорські, тільки ГАДЯТЬ в Україні!!
Останнє ЗАКРИТТЯ справ, по катам МАЙДАНУ, цьому пиклад та підтвердження за Суд Лінча! Усі інші пустопорожні теревені, про доцільно-недоцільно, то лише забалакування, ОЧЕВИДНОЇ недолугості існуючої системи ПРАВОСУДДЯ!

Портнов-лукаш-підрахуй, отримали свій РЕЗУЛЬТАТ!! Система, УБИТА з часів кучми…
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27.05.2024 14:45 Ответить
А всього то треба - перестати зеленскому красти та за гроші наймати найманців з усьго світу. Бо, як виявилось патріотизм українців - то десь 25-28% - а вони вже скінчились, бо саме зеленский зробив усе шоб їх вбити - а інші то їм байдуже на Україну, шо з нею буде - головне побільше накрасти при війні. Після капітуляції, чи у момент її підпису - дриснути за кордон, з грошима, дійсно. Така країна. Цікава. Так обрали свій шлях у 19 році - на знищення.
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27.05.2024 14:46 Ответить
Прес служба ТКЦ заявляє ,що це кремлівське іПСО та провокація ФСБ.

Працівники служби не мають ніякого до цього відношення - це "ухилянти " зламали систему "Оберіг.

Для психічної реабілітації працівників ТЦК прийняте рішення про преміювання працівників та відпустку на Ібіцу для психологічно " відновлення ...
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27.05.2024 14:53 Ответить
навідміну від "ухилянтів" морду героя замазали - ну да що той "ухилянт" ніщеброд зі своїма 7к баксів, а тут поважний ху@ суспільсятва - мільйонер і вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади, тому ми вам його - не покажемо, бо завтра йому скоріш за все на волю
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27.05.2024 15:08 Ответить
Ахахахахаахахаахахаах шоу для зЕвиборців, просто не поділився з ким треба. Люди добрі, в Одесі в ТЦК це - золота штольня, офіціальний бандитизм, трійки бугаїв на бусах, пакують людей де і як завгодно, всі знают таксу. Патрульні зупиняють і можуть відпустити за 500 у.е. запросто без вручення. Я і ще троє зі мною, бачили БІГУНКА в ТЦК, про що може йти мова. Там реально працюють тільки жінки, чоловіча частина або викрадає людей, або регоче і пье каву цілий день з перекурами.
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27.05.2024 15:10 Ответить
Що за "бігунок" ??

У великих установах, на підприємствах, коли людина звільняється, вона теж повинна обійти колег і зібрати підписи, що нікому, нічого не винна.
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27.05.2024 16:09 Ответить
У нас так називають "рішал" в державних установах, особливо в МРЕО, а ось тепер я їх в ТЦК побачив.
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27.05.2024 16:14 Ответить
То не тільки в Одесі , по всій Україні щось подібне .
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27.05.2024 17:17 Ответить
Вікіпедія нагадує, що доступ до системи "Оберіг" мають також СБУ й СЗРУ . Де їхня реакція на злочини ? Ци всі " в темі " ?
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27.05.2024 15:35 Ответить
Доступ може і мають, але не адмініструють. А провести виборку і провести аналіз чи звіряння, може тільки адмін по завданню керівництва.

Якось так.
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27.05.2024 16:07 Ответить
ТЦК - в більшості (не всі) - це бувші "мусора" системи часів Кучми і Януковича і антимайданівці.
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27.05.2024 16:42 Ответить
Аяяйй...как некорошо получилась....Когда твари в судейском одяге в Кропивницком в ручном режиме гакнули електронную систему, продлили уже просроченый захид держания Романа Червинского под вартою и ничего...ни один волосок с голов тварей не упал, а тут сразу взяли волосатой и мазолистой рукой правосудия за Фаберже... это какой то позор, товарищи....( если что обясняню на пальцах смысл того слова: товар ищи...)двойные стандарты...И про знаменитого военкома Одессы что то не слышно ( хотя может я что то пропустил?) Скорей всего его принудительно отправили в ссылку в Испанию, к жене, чтобы **** знал своё место и на вилле у Средиземного моря, мог обмозговать что натворил и покаятся...Почему то мне кажется вся история заключается в том что об этом "бизнесе" узнали на Банковой....Арахамить и комуниздить можно...но не надо забывать делиться...Я тут в коментах прочитал предложение, что все ТЦК надо распускать и отправить на передовую....Вы серьёзно? А кто же тогда будет кошмарить одесситов, кто будет их обилечивать? Если будет некому заниматься таким важным делом во время военного стана, каким сейчас занимается ТЦК, то одесситы вообще раслабятся, пойдут загорать на пляжы и откроют сезон шашлыков...кому ето надо и вообще бизнес тут где?
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27.05.2024 16:55 Ответить
Це щодо "***...ть-кап...ть" мєга захищеність даних в "Оберіг". Тобто, якщо ти просто не сподабався опричнуку з тцк, твій статус в цій електронній системі змінюється на "розшукується". І тебе пакують в якомусь місті чи селі. Везуть в найближчий тцк. Ти за 4 хв. 43 сек. проходиш ВЛК, а через пару годин вже прямуєш на якийсь полігон. А потім пів року доводиш, увага, в судовому порядку що ти не панда. При цьому в найкращому випадку ставлення командирів до тебе вже у в/ч плюс-мінус нормальне. Хоча, при бажанні опричники можуть і тут підісрати банально попросивши умовного нач. штабу чмирити такого мобілізованого. І чим все це закінчиться для такої людини хз. А в цей час опричники рубаю баблішко і створюють собі гареми як в рівненському тцк. А потім виходить там хтось напищений із зеленоплєснявих і починає розповідати про те як треба любити Батьківщину.
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27.05.2024 17:10 Ответить
Може вже пора давати серйозі сроки з повною конфіскацією всієї сім'ї , діди баби , тати мами , діти , брати сестри , всі включно .Бо ці х@ї зовсім пустилися берега , в принципі як і майже вся влада на чолі з просроченим .
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27.05.2024 17:14 Ответить
до сьомого коліна!!!
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27.05.2024 20:38 Ответить
це і показує що система оберіг - вздроч кацапська.
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27.05.2024 17:15 Ответить


Розкішне життя начальника Лозівського РТЦК та СП на Харківщині.

Десятки звернень https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%82%D1%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R пишуть мешканці Лозівської громади щодо вибіркової мобілізації на її території.

Є гроші і зв'язки - тебе не мобілізують. У разі відсутності - ласкаво просимо до військ.

При цьому, кожного вечора начальник ТЦК разом із підлеглими відвідують ресторани міста https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Лозова , розпивають спиртні напої, не бояться сідати на підпитку за кермо службових автомобілів. Яскравий приклад - ситуація із начальником відділення Близнюківського РТЦК, на якого, між іншим, було складено адміністративний протокол про керування на підпитку.

З чого заробляють начальник Лозівського https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D1%82%D1%86%D0%BA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R РТЦК ні для кого не є секретом. Прайс відомий кожному: «списатись» військовозобовʼязоному «за станом здоров'я коштує 5000 $, зняти з військового обліку автомобільну техніку - 1500 $, заплющити очі та не внести до бази «https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Оберіг » призовників - 1000$.

«Керівників підприємств та установ Лозівської громади полковник Артем https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Требесов обклав даниною, за те щоб їх працівники не пішли воювати за нашу державу.»

Відповідальності ніхто не боїться - в місті кожен знає один одного, хабарі можна сміливо брати.
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27.05.2024 18:01 Ответить


За один рік став майором, бувший "рішала" в ДАІ коли розігнали, пішов "рішало" до МРЕО, коли розігнали МРЕО пішов в ТЦК та СП. Прийшов рядовий СОЛДАТ-КУХАР став МАЙОРОМ начальником відділення ТЦК та СП вже має лексуса за 24000$. Звертатись "для переймання досвідом" до м. Первомайський, Харківська область.
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27.05.2024 18:02 Ответить
в цій історії сумно не те, шо ТЦК-ашники поголовно корупціонери. Вони такі були завжди і тут нічого нового. Тут сумно те, шо Генштаб звертає увагу і карає їх тільки за те, шо вони несанкціоновано гребуть бабки. А вот за кримінал які ті чинять, щодо громадян порушуючи Присягу - Командуванню начхати
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27.05.2024 18:20 Ответить
Мобілізацією мають займатися виключно ветерани ВСУ непридатні для служби, а не вагітні ублюдки які лише набивають свої кишені.
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27.05.2024 19:34 Ответить
https://youtu.be/7iGf3kOq8nc?t=133 https://youtu.be/7iGf3kOq8nc?t=133

"Він там должен буть вмісто мене" говорить рагуль в пікселі
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27.05.2024 22:25 Ответить
Праведник миру, що сприяв припиненню війни. Нагородити орденом від папи римського терміново.
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27.05.2024 21:18 Ответить
 
 