Разоблачена многомиллионная схема заработка на уклонистах в Одесском центре комплектования, - ГБР. ФОТОрепортаж

Чиновник Приморского РТЦК и СП Одессы организовал масштабный механизм заработка на мужчинах, которые хотят избежать мобилизации. Известно о 138 военнообязанных, которых он фиктивно сделал непригодными для военной службы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, противоправная схема действовала в Одесском центре комплектования с июля 2023 года. Тогда начальник отдела несанкционированно начал вмешиваться в работу электронной базы реестра военнообязанных "Оберег" и в целом "откорректировал" данные по 138 военнообязанных, фиктивно сделав их непригодными для военной службы.

За такую услугу уклонисты платили от 4,5 до 7 тыс. долларов, что позволило фигуранту заработать как минимум миллион долларов.

В ГБР сообщили, что удалось установить всех лиц, которые успели воспользовались схемой. Однако часть из них успела выехать за границу. Уклонистов, которые остались на территории Украины, доставили в центр комплектования для обновления данных и дальнейшей мобилизации в ряды ВСУ.

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Чиновнику сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 5 ст. 361 УК Украины), решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.

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Сообщается, что санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к сделке.

Сейчас проведено 14 обысков по месту работы и жительства фигуранта и участников схемы. Процессуальные действия продолжаются.







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Напомним, ранее сообщалось, что Нацполиция получила от ТЦК и СП информацию о 94,5 тыс. человек, которые уклоняются от явки в военкоматы. Более 20 тыс. человек были найдены полицией и доставлены в ТЦК.