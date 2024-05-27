Посадовець Одеського ТЦК через систему "Оберіг" зробив "непридатними" 138 ухилянтів. Викрито багатомільйонну схему, - ДБР. ФОТОрепортаж
Посадовець Приморського РТЦК та СП Одеси організував масштабний механізм заробітку на чоловіках, які хочуть уникнути мобілізації. Відомо про 138 військовозобов’язаних, яких він фіктивно зробив непридатними для військової служби.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, протиправна схема діяла в Одеському центрі комплектування з липня 2023 року. Тоді начальник відділу несанкціоновано почав втручатися в роботу електронної бази реєстру військовозобов'язаних "Оберіг" та загалом "відкоригував" дані щодо 138 військовозобов’язаних, фіктивно зробивши їх непридатними для військової служби.
За таку послугу ухилянти платили від 4,5 до 7 тис. доларів, що надало змогу фігуранту заробити щонайменше мільйон доларів.
У ДБР повідомили, що вдалося встановити всіх осіб, які встигли скористалися схемою. Однак частина з них встигла виїхати за кордон. Ухилянтів, які залишилися на території України, доставили до центру комплектування для оновлення даних та подальшої мобілізації до лав ЗСУ.
Посадовцю повідомлено про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 5 ст. 361 КК України), вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Повідомляється, що санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудки.
Наразі проведено 14 обшуків за місцем роботи та проживання фігуранта та учасників схеми. Процесуальні дії тривають.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нацполіція отримала від ТЦК та СП інформацію про 94,5 тис. осіб, які ухиляються від явки до військкоматів. Понад 20 тис. осіб було знайдено поліцією та доставлено до ТЦК.
Будь ласка, зачекайте...
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Нє, таке фуфло ви ведмедчуку не продасте, взнає, всім по 25 гарячих випеше .
Йому потрібно добре харчуватися.
Але що він потім висере? 100-кілограмову гавняру на голови пересічних.
знайшли відмазку від теми!..
Те що вони піксель носять то вимушена міра, без цього їх би вже стріляли по всій Україні.
Ви самі зрозуміли, що написали ??
А от щодо вас -- ви так і не відповіли на мої запитання, ваш під%об, звісно, кумедний, але повернемось до суті, бо вже 95 квартал в печінках сидить...
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Хоч би моральну компенсацію б дали...
Вони живуть у своєму паралельному всесвіті і дивляться вниз як по телевізору, дивуючись відсутності патріотизму та ентузіазму внизу
Но для надо дружбанов зелёных оторвать от потоков и кражи бюджетных денег и максимально направить на улучшение статуса мобилизированных и их семей.
вся ця цифровізація сама по собі корупцію не зупиняє, прописана відповідальність, але вся оця швидка цифровізація упирається в законодавство, що не передбачає подібних злочинів -- бо нема паперів, нема доказів...
це два! кроки вперед, три назад! такий цифровий-правовий прогрес (регрес)
Тобто, чорного нотаріуса можна вивести на чисту воду і це вже робили не раз. Інша справа, що жертва може певний час не перевіряти статуси і просто не знати.
2. Ви живете на Марсі ?
3. Родичі у Вас є ?
4. Монітарною системою країни користуєтесь ?
5. По дорогах країни пересуваєтесь ?
6. У школі навчалися ? Чи одразу народились фінансовим генієм ?
7. Кордони вашої країни хто охороняє ?
8. А Ви не бре ?
2) Киянин в пятому поколінні.
3) Дружина, дві дочки, три кота і песик + теща яку потрібно лікувати бо за 44 роки викладацького стажу заробила 4000 гривень пенсії, чого їй навіть на комуналку не вистачає...
4) Ні. Банківські рахунки в Україні закрив ще в 2008.
5) Вже ні. До війни їздив на дачу ловити рибу.
6) Змінив декілька шкіл. Всюди вчили погано. Але є велика бібліотека, батьки займались і наймали репетиторів (іноземна мова). Не треба бути фінансовим генієм щоб здавати успадковану нерухомість в столиці в оренду.
7) Моєї ... мій старий пес.
8) Питання риторичне.
Тобто. Ви просто напускаєте туману і бравуєте. І ще - обманюєте себе іта інших. Або заблукали між трьох сосен, чи берез. Вибачайте. Нічого особистого.
Далося Вам те ПДВ. Ми його 20 разів сплачуємо.
У США прогресивна шкала, до речі, а не 22 %.
Якщо Ви і ваша сім"я отримуєте мед. послуги "виключно у приватному секторі" - ми за вас раді. Але я у це не вірю.
З дому виходьте. Рухайтесь. Якщо це не гипербола.
Там і розводиться ….
Скільки ж лайна ,ОТАКОГО, по ТЦК розсовано, реформаторами, з часів кучми-кузьмука-гриценка-єнаХурова…?!
Суд Лінча, сприятиме покращенню справ в Україні, бо суддівські та прокурорські, тільки ГАДЯТЬ в Україні!!
Останнє ЗАКРИТТЯ справ, по катам МАЙДАНУ, цьому пиклад та підтвердження за Суд Лінча! Усі інші пустопорожні теревені, про доцільно-недоцільно, то лише забалакування, ОЧЕВИДНОЇ недолугості існуючої системи ПРАВОСУДДЯ!
Портнов-лукаш-підрахуй, отримали свій РЕЗУЛЬТАТ!! Система, УБИТА з часів кучми…
Працівники служби не мають ніякого до цього відношення - це "ухилянти " зламали систему "Оберіг.
Для психічної реабілітації працівників ТЦК прийняте рішення про преміювання працівників та відпустку на Ібіцу для психологічно " відновлення ...
У великих установах, на підприємствах, коли людина звільняється, вона теж повинна обійти колег і зібрати підписи, що нікому, нічого не винна.
Якось так.
Розкішне життя начальника Лозівського РТЦК та СП на Харківщині.
Десятки звернень https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%82%D1%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R пишуть мешканці Лозівської громади щодо вибіркової мобілізації на її території.
Є гроші і зв'язки - тебе не мобілізують. У разі відсутності - ласкаво просимо до військ.
При цьому, кожного вечора начальник ТЦК разом із підлеглими відвідують ресторани міста https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Лозова , розпивають спиртні напої, не бояться сідати на підпитку за кермо службових автомобілів. Яскравий приклад - ситуація із начальником відділення Близнюківського РТЦК, на якого, між іншим, було складено адміністративний протокол про керування на підпитку.
З чого заробляють начальник Лозівського https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D1%82%D1%86%D0%BA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R РТЦК ні для кого не є секретом. Прайс відомий кожному: «списатись» військовозобовʼязоному «за станом здоров'я коштує 5000 $, зняти з військового обліку автомобільну техніку - 1500 $, заплющити очі та не внести до бази «https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Оберіг » призовників - 1000$.
«Керівників підприємств та установ Лозівської громади полковник Артем https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Требесов обклав даниною, за те щоб їх працівники не пішли воювати за нашу державу.»
Відповідальності ніхто не боїться - в місті кожен знає один одного, хабарі можна сміливо брати.
За один рік став майором, бувший "рішала" в ДАІ коли розігнали, пішов "рішало" до МРЕО, коли розігнали МРЕО пішов в ТЦК та СП. Прийшов рядовий СОЛДАТ-КУХАР став МАЙОРОМ начальником відділення ТЦК та СП вже має лексуса за 24000$. Звертатись "для переймання досвідом" до м. Первомайський, Харківська область.
"Він там должен буть вмісто мене" говорить рагуль в пікселі