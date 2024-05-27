Посадовець Одеського ТЦК через систему "Оберіг" зробив "непридатними" 138 ухилянтів. Викрито багатомільйонну схему, - ДБР. ФОТОрепортаж

Посадовець Приморського РТЦК та СП Одеси організував масштабний механізм заробітку на чоловіках, які хочуть уникнути мобілізації. Відомо про 138 військовозобов’язаних, яких він фіктивно зробив непридатними для військової служби.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, протиправна схема діяла в Одеському центрі комплектування з липня 2023 року. Тоді начальник відділу несанкціоновано почав втручатися в роботу електронної бази реєстру військовозобов'язаних "Оберіг" та загалом "відкоригував" дані щодо 138 військовозобов’язаних, фіктивно зробивши їх непридатними для військової служби.

За таку послугу ухилянти платили від 4,5 до 7 тис. доларів, що надало змогу фігуранту заробити щонайменше мільйон доларів.

У ДБР повідомили, що вдалося встановити всіх осіб, які встигли скористалися схемою. Однак частина з них встигла виїхати за кордон. Ухилянтів, які залишилися на території України, доставили до центру комплектування для оновлення даних та подальшої мобілізації до лав ЗСУ.

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Посадовцю повідомлено про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 5 ст. 361 КК України), вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

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Повідомляється, що санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудки.

Наразі проведено 14 обшуків за місцем роботи та проживання фігуранта та учасників схеми. Процесуальні дії тривають.







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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нацполіція отримала від ТЦК та СП інформацію про 94,5 тис. осіб, які ухиляються від явки до військкоматів. Понад 20 тис. осіб було знайдено поліцією та доставлено до ТЦК.