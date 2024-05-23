До трьох років тюрми засудили двох чоловіків на Харківщині за ухилення від мобілізації
На Харківщині двох чоловіків засудили до 3 років позбавлення волі за ухилення від мобілізації.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.
Так, у суді прокурори довели, що у травні 2023 року 40-річний жжитель селища Печеніги, бувши придатним за станом здоров’я для проходження військової служби згідно з довідкою військово-лікарської комісії, та не маючи правових підстав на відстрочку від призову, не явився за викликом згідно з повісткою для відправки у команду за призовом по мобілізації.
"Другий ухилянт - 39-річний мешканець м. Харкова. Будучи придатним до проходження до військової служби, що підтверджує відповідний висновок ВЛК, чоловік, у грудні минулого року, отримавши повістку для прибуття до Київського РТЦК та СП м. Харкова, не прибув без поважних причин", - йдеться в повідомленні.
У судових засіданнях чоловіки повністю визнали свою вину.
Суди визнали винними двох чоловіків в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період (ст. 336 КК України). Їм призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі.
Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироків.
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Так ось для чого вони всі заброньовані...
3-5 років відсидіти це взагалі квіточки як на мене
І головне, - їм повідомили, скільки точно вони будуть на казьонних харчах. Повна, як то кажуть, "увєрєнность в завтрашнєм днє".