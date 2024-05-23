До трьох років тюрми засудили двох чоловіків на Харківщині за ухилення від мобілізації

На Харківщині двох чоловіків засудили до 3 років позбавлення волі за ухилення від мобілізації.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у суді прокурори довели, що у травні 2023 року 40-річний жжитель селища Печеніги, бувши придатним за станом здоров’я для проходження військової служби згідно з довідкою військово-лікарської комісії, та не маючи правових підстав на відстрочку від призову, не явився за викликом згідно з повісткою для відправки у команду за призовом по мобілізації.

"Другий ухилянт - 39-річний мешканець м. Харкова. Будучи придатним до проходження до військової служби, що підтверджує відповідний висновок ВЛК, чоловік, у грудні минулого року, отримавши повістку для прибуття до Київського РТЦК та СП м. Харкова, не прибув без поважних причин", - йдеться в повідомленні.

У судових засіданнях чоловіки повністю визнали свою вину.

Суди визнали винними двох чоловіків в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період (ст. 336 КК України). Їм призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироків.

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