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Новини Мобілізація
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До трьох років тюрми засудили двох чоловіків на Харківщині за ухилення від мобілізації

На Харківщини двох чоловіків засудили за ухилення від мобілізації

На Харківщині двох чоловіків засудили до 3 років позбавлення волі за ухилення від мобілізації.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у суді прокурори довели, що у травні 2023 року 40-річний жжитель селища Печеніги, бувши придатним за станом здоров’я для проходження військової служби згідно з довідкою військово-лікарської комісії, та не маючи правових підстав на відстрочку від призову, не явився за викликом згідно з повісткою для відправки у команду за призовом по мобілізації.

"Другий ухилянт - 39-річний мешканець м. Харкова. Будучи придатним до проходження до військової служби, що підтверджує відповідний висновок ВЛК, чоловік, у грудні минулого року, отримавши повістку для прибуття до Київського РТЦК та СП м. Харкова, не прибув без поважних причин", - йдеться в повідомленні.

У судових засіданнях чоловіки повністю визнали свою вину.

Суди визнали винними двох чоловіків в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період (ст. 336 КК України). Їм призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироків.

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Автор: 

Харківщина (6054) мобілізація (3040) ухилянти (884)


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Топ коментарі
+9
А ''лисого'' з 95 кагалу коли? Він на весь світ заявив що не піде в армію.
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23.05.2024 15:17
+7
Краще живим у в"язниці ,ніж мертвим на фронті.
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23.05.2024 15:06
+7
Як казала пропагандистка зепідрського шапіто - мосійчук: "я не народжувала свого сина для війни", тому її синок в Німеччині, сидить на соціалі.
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23.05.2024 15:28
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Не потонуть в Тисі і не будуть вбитими на фронті. Що це за покарання?
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23.05.2024 15:00 Відповісти
просто будуть своїм анусом обслуговувати однокамерників.
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23.05.2024 15:38 Відповісти
ти б обрав смерть?
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23.05.2024 15:53 Відповісти
Зі свого досвіду знаєш? Співчуваю.
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23.05.2024 15:56 Відповісти
Він багато кого обслуговує
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23.05.2024 16:06 Відповісти
Не будуть.В тюрмі навпаки до таких нормально ставляться.І зараз тюрми вже не ті і годують норм.
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23.05.2024 19:07 Відповісти
зато теперь от передовой не ухилиться
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23.05.2024 16:00 Відповісти
Краще живим у в"язниці ,ніж мертвим на фронті.
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23.05.2024 15:06 Відповісти
Так, у суді прокурори довели (с)

Так ось для чого вони всі заброньовані...
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23.05.2024 15:08 Відповісти
зато живі будуть

3-5 років відсидіти це взагалі квіточки як на мене
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23.05.2024 15:13 Відповісти
Ну не факт, що живі будуть. Не факт.
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23.05.2024 15:30 Відповісти
Ну да. если торнадовцы рядом будут чалиться.
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23.05.2024 16:01 Відповісти
Їх і годувати будуть, і підйом-відбій по-розпорядку.
І головне, - їм повідомили, скільки точно вони будуть на казьонних харчах. Повна, як то кажуть, "увєрєнность в завтрашнєм днє".

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23.05.2024 15:16 Відповісти
А ''лисого'' з 95 кагалу коли? Він на весь світ заявив що не піде в армію.
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23.05.2024 15:17 Відповісти
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23.05.2024 15:27 Відповісти
Як казала пропагандистка зепідрського шапіто - мосійчук: "я не народжувала свого сина для війни", тому її синок в Німеччині, сидить на соціалі.
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23.05.2024 15:28 Відповісти
А с ней шо-та сногсшибательное творится. Она часом не забухивает? Губы як у Валуева стали, да и глаза - тоже среднеазиатские.
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23.05.2024 16:39 Відповісти
Тихою сапою собі відсидять та ціленькі вийдуть на волю с чістой совєстю.
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23.05.2024 15:36 Відповісти
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23.05.2024 16:01 Відповісти
Сьогодні зепідри вже дозволили вєртухаям на кордонах застосовувати собак для зупинки ухилянтів. Грандіозне свято наближається. Хоть паржом(с)
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23.05.2024 15:37 Відповісти
неделю назад знакомого под молдовой при переходе огнестрельнули. В реанимации лежит, может собаками и правильней
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23.05.2024 15:45 Відповісти
От мені цікаво, кількість населення значно скоротилась, а от кількість поліції та інших дармоїдів чомусь не скорочується
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23.05.2024 16:10 Відповісти
Таке покарання фуфло... люди вже два роки з окоп не вилазять і не знають коли вилізуть, а ці комфортно лише три роки відсидять...
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23.05.2024 15:42 Відповісти
За законом савченко через 1,5 роки вийдуть.
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23.05.2024 15:52 Відповісти
в апеляції умовно отримають. три роки не термін
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23.05.2024 15:55 Відповісти
Страна штрафов и уголовных сроков((
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23.05.2024 17:10 Відповісти
О, будущие ухилянты и кремле ботва подкатила Ща запоют песню для идиотов что "так хоть живыми остались" а на фронте их бы свои сослуживцы сьели бы, ну короче точно б померли б....
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23.05.2024 17:58 Відповісти
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23.05.2024 19:37 Відповісти
 
 