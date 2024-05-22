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Затримали лідерів і учасників банд, діяльність яких координували "вори в законі" з трьох кримінальних кланів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Нацполіція затримала лідерів та учасників кількох банд

"Кримінальний авторитет", лідери та учасники злочинних груп проводили "сходки", на яких обговорювали перерозподіл сфер злочинного впливу і контроль над групами, які здійснювали переправлення ухилянтів через кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України.

За даними правоохоронців, між угрупованнями були розподілені сфери впливу у злочинному середовищі та визначений порядок фінансових надходжень. Незаконно здобуті гроші використовували для наповнення "злодійського общаку" і забезпечення різними благами засуджених поплічників у місцях позбавлення волі.

Лідери угруповання поширювали свій злочинний вплив на територію Сумської, Чернігівської, Київської областей та міста Київ.

Нацполіція затримала лідерів та учасників кількох банд
Нацполіція затримала лідерів та учасників кількох банд
Нацполіція затримала лідерів та учасників кількох банд
Нацполіція затримала лідерів та учасників кількох банд
Нацполіція затримала лідерів та учасників кількох банд
Нацполіція затримала лідерів та учасників кількох банд

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"Сходки" злочинців

Для перерозподілу сфер впливу вони організували проведення кількох таких "сходок". На злочинні зібрання, окрім зацікавлених сторін, запросили як "третейських суддів" лідера ще одного злочинного угруповання – довірену особу "вора в законі" на прізвисько Куцу, "кримінального авторитета", а також в режимі онлайн доєднався "вор в законі" на прізвисько Лавас-огли Батумський.

За його участі ухвалили рішення щодо контролю угрупованнями нелегальних схем переправлення громадян через державний кордон. Також, визначили відсоток від загальної суми отриманих коштів, який лідери злочинних груп повинні вносити до "общаку".

У ході проведення процесуальних заходів поліцейські задокументували проведення п’ятьох злочинних зібрань на території Києва за участю представників трьох кримінальних кланів, та зібрали докази їхньої причетності до протиправної діяльності.

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Спецоперація правоохоронців

З метою нейтралізації злочинних угруповань правоохоронці провели спецоперацію на території Києва, Сумської, Чернігівської та Київської областей.

За її результатами оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві та слідчі слідчого управління ГУНП в місті Києві за силової підтримки поліції особливого призначення затримали "кримінального авторитета", двох лідерів злочинних груп та двох їх учасників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

Фігурантам за процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчі повідомили підозру. Залежно від участі у злочинній діяльності, їхні дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 255-2 (організація, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні (сходці) Кримінального кодексу України. Ще одному учаснику злочинної групи за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Під час обшуків поліцейські вилучили 70 000 доларів, зброю та набої, посвідчення різних правоохоронних органів, органів державної влади та медіа з ознаками підробки, мобільні телефони, банківські картки, набори відмичок, автомобілі тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одним з елементів дестабілізації ситуації, які планувала використати РФ на початку вторгнення, мали бути "вори в законі", - глава Нацполіції Вигівський

Нацполіція затримала лідерів та учасників кількох банд
Нацполіція затримала лідерів та учасників кількох банд
Нацполіція затримала лідерів та учасників кількох банд

Дивіться: В Одесі затримали двох "смотрящих" і повідомили про підозру вору в законі Лавасогли-Батумському та п’яти його ставленикам. ВIДЕО


Нацполіція затримала лідерів та учасників кількох банд
Нацполіція затримала лідерів та учасників кількох банд
Нацполіція затримала лідерів та учасників кількох банд

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання за інкримінованими статтями, яке може загрожувати фігурантам, — до 12 років позбавлення волі.

Автор: 

вор у законі (241) затримання (4339) Київ (19466) Нацполіція (15168)


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Топ коментарі
+9
Блін. Я вже подумав що ОПу накрили.
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22.05.2024 16:28
+7
Трьох кримінальних кланів? А "ефективних менеджерів" п'ять,недопрацювали значить.Татаровські і Єрмаківські під роздачу не попали?
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22.05.2024 16:30
+5
джіпсі? їхній стайл
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22.05.2024 16:34
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Блін. Я вже подумав що ОПу накрили.
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22.05.2024 16:28 Відповісти
Трьох кримінальних кланів? А "ефективних менеджерів" п'ять,недопрацювали значить.Татаровські і Єрмаківські під роздачу не попали?
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22.05.2024 16:30 Відповісти
джіпсі? їхній стайл
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22.05.2024 16:34 Відповісти
Це ті особи, що невстигли придбати ксіву від Зеленського+Разумкова у ВРУ ?? Пішли б помічниками, хоть у ОПУ, і ніхто до них не прийшов би! Там таких, як грязі… Ледачі, от і отримали за лінь…
По хатам видно …
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22.05.2024 16:40 Відповісти
Трьох кримінальних банд ворів у законі?

ОП, СН, а третя хто?
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22.05.2024 16:50 Відповісти
МВС
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22.05.2024 19:44 Відповісти
СБУ та МВС - шути горохові на підтанцьовках Татарова.
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22.05.2024 19:46 Відповісти
ТЦК таких не ловлять?
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22.05.2024 16:50 Відповісти
Ні. Судді, депутати, криміналітет, прокурори, клоуни та інші, хто становить основу нашої економіки - заброньовані
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22.05.2024 18:21 Відповісти
А я наївний вважав, що то злочинці. Ан нєт! "Вори в законі", "кримінальні авторитети", хоч би "так звані" добавили перед. "Панятія" країни-агресора рулять.
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22.05.2024 16:51 Відповісти
Интересная география: Черниговская, Сумская, Киевская обл. Это там они "ухилянтов" переправляли за кордон? Граница на замке?
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22.05.2024 16:54 Відповісти
Звичайно на замку - без грошей хер виїдеш
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22.05.2024 18:23 Відповісти
Це мабутт переслідування опозиції. Ну зараз вони почнуть.... і знову до блокування турбіни ВР дійдуть.
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22.05.2024 16:55 Відповісти
ЗАВТРА АБО СЬОГОДНІ І ПІД ЗАСТАВУ...ЯК ТОГО БАНДЮКА ,ЩО В БРОВАРАХ ГРАНАТУ КИНУВ У КОПА... БЕЗ НИХ ...БАНДЮКІВ ВАЖКО ВІДЖАТИ ПІДПРИЄМСТВО АБО ЗЕМЕЛЬКУ...А ВОНИ СТІЛЬКИ ВЖЕ ВІДЖАЛИ. ВБИЛИ ТА ПОКАЛІЧИЛИ ,ЩО ЯКЩО ОПРИЛЮДНЯТЬ ВСІ СВОЇ ЗАСЛУГИ, ТО БІДА БУДЕ В ПРОКРАТУРАХ ТА СУДАХ...
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22.05.2024 17:52 Відповісти
Антураж хатинок, прикид баб і ареал обшуків вказує, що це циганська спільнота і саме з них вимагали плату в общак. Де сіли там і злізли. Любітєлі солнца і костров платити не будуть.
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22.05.2024 18:56 Відповісти
Для кого ця мулька? Які "вори в законі"? Реальні вори в законі сидять в офісі президента!!!
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22.05.2024 19:28 Відповісти
Врядли это помогает---но во время любой войны всегда и везде и во все времена матёрый криминалитет банально отстреливают, без суда и прочей канители. так лучше, удобней надежней для общества. Мы же играем в какую то игру по любому поводу. Было 30 лет построить государство---не строили, создать новую армию---нет, службу безопасности с ноля---нет, второй гос-язык английский---нет, и вот война! И опять оперета. Какие воры в законе??? в каком законе? Джипы, кабаки, мешки денег, золота, наркота ведрами, купленные менты, сбу, прокуратура итд! А за что тогда воюем? Как быть с теми сотнями тысяч что уже полягли в землю? За что полягли? 5 колона, шваль, урки, иноверцы, инородцы и прочая шваль биомусор должны были быть перестреляны с вечера 24 февраля 22 г по 28 февраля сразу первыми! Так побеждают! И любая борьба война за свободу и независимость народа и страны всегда начинается с раздачи оружия населению массово, просто под подпись. Тогда победа ближе. А у нас она победа всё дальше!
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22.05.2024 19:54 Відповісти
Зверніть увагу - як приходять на фірму : в броніках, в касках, з автоматами, всіх мордай в пол, потім ой, ашибачка вишла, нє тот адрес і пішли собі без вибачень через виламані ними ж двері ! Що ми бачимо тут - прийшло кілька "па гражданкє" з папочками-блокнотами і культурно пагаварілі, знаючи що у підозрюваних є зброя ! Одне стоїть спершись на Крузак і яйця чухає, інше живота виперло з барсеткою (а може там пістолет ), баба на м"якому дивані сидить перед ними !!!!!!!! Ви б їй ще тапочки запропонуйте, бо ще застудиться !!!!!
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22.05.2024 19:59 Відповісти
Сумно і страшно. Беззаконня, бездіяльність правосуддя...
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22.05.2024 21:32 Відповісти
"вори в законі" але "злодійського общаку"
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23.05.2024 09:15 Відповісти
 
 