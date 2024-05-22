Затримали лідерів і учасників банд, діяльність яких координували "вори в законі" з трьох кримінальних кланів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

"Кримінальний авторитет", лідери та учасники злочинних груп проводили "сходки", на яких обговорювали перерозподіл сфер злочинного впливу і контроль над групами, які здійснювали переправлення ухилянтів через кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України.

За даними правоохоронців, між угрупованнями були розподілені сфери впливу у злочинному середовищі та визначений порядок фінансових надходжень. Незаконно здобуті гроші використовували для наповнення "злодійського общаку" і забезпечення різними благами засуджених поплічників у місцях позбавлення волі.

Лідери угруповання поширювали свій злочинний вплив на територію Сумської, Чернігівської, Київської областей та міста Київ.













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"Сходки" злочинців

Для перерозподілу сфер впливу вони організували проведення кількох таких "сходок". На злочинні зібрання, окрім зацікавлених сторін, запросили як "третейських суддів" лідера ще одного злочинного угруповання – довірену особу "вора в законі" на прізвисько Куцу, "кримінального авторитета", а також в режимі онлайн доєднався "вор в законі" на прізвисько Лавас-огли Батумський.

За його участі ухвалили рішення щодо контролю угрупованнями нелегальних схем переправлення громадян через державний кордон. Також, визначили відсоток від загальної суми отриманих коштів, який лідери злочинних груп повинні вносити до "общаку".

У ході проведення процесуальних заходів поліцейські задокументували проведення п’ятьох злочинних зібрань на території Києва за участю представників трьох кримінальних кланів, та зібрали докази їхньої причетності до протиправної діяльності.

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Спецоперація правоохоронців

З метою нейтралізації злочинних угруповань правоохоронці провели спецоперацію на території Києва, Сумської, Чернігівської та Київської областей.

За її результатами оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві та слідчі слідчого управління ГУНП в місті Києві за силової підтримки поліції особливого призначення затримали "кримінального авторитета", двох лідерів злочинних груп та двох їх учасників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

Фігурантам за процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчі повідомили підозру. Залежно від участі у злочинній діяльності, їхні дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 255-2 (організація, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні (сходці) Кримінального кодексу України. Ще одному учаснику злочинної групи за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Під час обшуків поліцейські вилучили 70 000 доларів, зброю та набої, посвідчення різних правоохоронних органів, органів державної влади та медіа з ознаками підробки, мобільні телефони, банківські картки, набори відмичок, автомобілі тощо.

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Вирішується питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання за інкримінованими статтями, яке може загрожувати фігурантам, — до 12 років позбавлення волі.