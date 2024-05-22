Задержали лидеров и участников банд, деятельность которых координировали "воры в законе" из трех криминальных кланов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

"Криминальный авторитет", лидеры и участники преступных групп проводили "сходки", на которых обсуждали перераспределение сфер преступного влияния и контроль над группами, осуществлявших переправку уклонистов через границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию Украины.

По данным правоохранителей, между группировками были распределены сферы влияния в преступной среде и определен порядок финансовых поступлений. Незаконно добытые деньги использовали для наполнения "воровского общака" и обеспечения различными благами осужденных приспешников в местах лишения свободы.

Лидеры группировки распространяли свое преступное влияние на территорию Сумской, Черниговской, Киевской областей и города Киев.













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"Сходки" преступников

Для перераспределения сфер влияния они организовали проведение нескольких таких "сходок". На преступные собрания, кроме заинтересованных сторон, пригласили в качестве "третейских судей" лидера еще одной преступной группировки - доверенное лицо"вора в законе" по прозвищу Куцу, "криминального авторитета", а также в режиме онлайн присоединился "вор в законе" по прозвищу Лавас-оглы Батумский.

При его участии приняли решение о контроле группировками нелегальных схем переправки граждан через государственную границу. Также, определили процент от общей суммы полученных средств, который лидеры преступных групп должны вносить в "общак".

В ходе проведения процессуальных мероприятий полицейские задокументировали проведение пяти преступных собраний на территории Киева с участием представителей трех криминальных кланов, и собрали доказательства их причастности к противоправной деятельности.

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Спецоперация правоохранителей

С целью нейтрализации преступных группировок правоохранители провели спецоперацию на территории Киева, Сумской, Черниговской и Киевской областей.

По ее результатам оперативники управления стратегических расследований в городе Киеве и следователи следственного управления ГУНП в городе Киеве, при силовой поддержке полиции особого назначения задержали "криминального авторитета", двух лидеров преступных групп и двух их участников в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Фигурантам при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры следователи сообщили подозрение. В зависимости от участия в преступной деятельности, их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 255-2 (организация, содействие в проведении или участие в преступном собрании (сходке) Уголовного кодекса Украины. Еще одному участнику преступной группы по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Во время обысков полицейские изъяли 70 000 долларов, оружие и патроны, удостоверения различных правоохранительных органов, органов государственной власти и медиа с признаками подделки, мобильные телефоны, банковские карты, наборы отмычек, автомобили и тому подобное.

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Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям, которое может грозить фигурантам, - до 12 лет лишения свободы.