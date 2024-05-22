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Задержали лидеров и участников банд, деятельность которых координировали "воры в законе" из трех криминальных кланов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Нацполіція затримала лідерів та учасників кількох банд

"Криминальный авторитет", лидеры и участники преступных групп проводили "сходки", на которых обсуждали перераспределение сфер преступного влияния и контроль над группами, осуществлявших переправку уклонистов через границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию Украины.

По данным правоохранителей, между группировками были распределены сферы влияния в преступной среде и определен порядок финансовых поступлений. Незаконно добытые деньги использовали для наполнения "воровского общака" и обеспечения различными благами осужденных приспешников в местах лишения свободы.

Лидеры группировки распространяли свое преступное влияние на территорию Сумской, Черниговской, Киевской областей и города Киев.

Нацполіція затримала лідерів та учасників кількох банд
Нацполіція затримала лідерів та учасників кількох банд
Нацполіція затримала лідерів та учасників кількох банд
Нацполіція затримала лідерів та учасників кількох банд
Нацполіція затримала лідерів та учасників кількох банд
Нацполіція затримала лідерів та учасників кількох банд

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"Сходки" преступников

Для перераспределения сфер влияния они организовали проведение нескольких таких "сходок". На преступные собрания, кроме заинтересованных сторон, пригласили в качестве "третейских судей" лидера еще одной преступной группировки - доверенное лицо"вора в законе" по прозвищу Куцу, "криминального авторитета", а также в режиме онлайн присоединился "вор в законе" по прозвищу Лавас-оглы Батумский.

При его участии приняли решение о контроле группировками нелегальных схем переправки граждан через государственную границу. Также, определили процент от общей суммы полученных средств, который лидеры преступных групп должны вносить в "общак".

В ходе проведения процессуальных мероприятий полицейские задокументировали проведение пяти преступных собраний на территории Киева с участием представителей трех криминальных кланов, и собрали доказательства их причастности к противоправной деятельности.

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Спецоперация правоохранителей

С целью нейтрализации преступных группировок правоохранители провели спецоперацию на территории Киева, Сумской, Черниговской и Киевской областей.

По ее результатам оперативники управления стратегических расследований в городе Киеве и следователи следственного управления ГУНП в городе Киеве, при силовой поддержке полиции особого назначения задержали "криминального авторитета", двух лидеров преступных групп и двух их участников в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Фигурантам при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры следователи сообщили подозрение. В зависимости от участия в преступной деятельности, их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 255-2 (организация, содействие в проведении или участие в преступном собрании (сходке) Уголовного кодекса Украины. Еще одному участнику преступной группы по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Во время обысков полицейские изъяли 70 000 долларов, оружие и патроны, удостоверения различных правоохранительных органов, органов государственной власти и медиа с признаками подделки, мобильные телефоны, банковские карты, наборы отмычек, автомобили и тому подобное.

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Нацполіція затримала лідерів та учасників кількох банд
Нацполіція затримала лідерів та учасників кількох банд
Нацполіція затримала лідерів та учасників кількох банд

Смотрите: В Одессе задержали двух "смотрящих" и сообщили о подозрении вору в законе Лавасоглы-Батумскому и пяти его ставленникам. ВИДЕО


Нацполіція затримала лідерів та учасників кількох банд
Нацполіція затримала лідерів та учасників кількох банд
Нацполіція затримала лідерів та учасників кількох банд

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям, которое может грозить фигурантам, - до 12 лет лишения свободы.

Автор: 

вор в законе (314) задержание (6675) Нацполиция (16463) уклонисты (831)


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Топ комментарии
+9
Блін. Я вже подумав що ОПу накрили.
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22.05.2024 16:28
+7
Трьох кримінальних кланів? А "ефективних менеджерів" п'ять,недопрацювали значить.Татаровські і Єрмаківські під роздачу не попали?
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22.05.2024 16:30
+5
джіпсі? їхній стайл
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22.05.2024 16:34
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Блін. Я вже подумав що ОПу накрили.
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22.05.2024 16:28 Ответить
Трьох кримінальних кланів? А "ефективних менеджерів" п'ять,недопрацювали значить.Татаровські і Єрмаківські під роздачу не попали?
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22.05.2024 16:30 Ответить
джіпсі? їхній стайл
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22.05.2024 16:34 Ответить
Це ті особи, що невстигли придбати ксіву від Зеленського+Разумкова у ВРУ ?? Пішли б помічниками, хоть у ОПУ, і ніхто до них не прийшов би! Там таких, як грязі… Ледачі, от і отримали за лінь…
По хатам видно …
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22.05.2024 16:40 Ответить
Трьох кримінальних банд ворів у законі?

ОП, СН, а третя хто?
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22.05.2024 16:50 Ответить
МВС
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22.05.2024 19:44 Ответить
СБУ та МВС - шути горохові на підтанцьовках Татарова.
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22.05.2024 19:46 Ответить
ТЦК таких не ловлять?
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22.05.2024 16:50 Ответить
Ні. Судді, депутати, криміналітет, прокурори, клоуни та інші, хто становить основу нашої економіки - заброньовані
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22.05.2024 18:21 Ответить
А я наївний вважав, що то злочинці. Ан нєт! "Вори в законі", "кримінальні авторитети", хоч би "так звані" добавили перед. "Панятія" країни-агресора рулять.
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22.05.2024 16:51 Ответить
Интересная география: Черниговская, Сумская, Киевская обл. Это там они "ухилянтов" переправляли за кордон? Граница на замке?
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22.05.2024 16:54 Ответить
Звичайно на замку - без грошей хер виїдеш
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22.05.2024 18:23 Ответить
Це мабутт переслідування опозиції. Ну зараз вони почнуть.... і знову до блокування турбіни ВР дійдуть.
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22.05.2024 16:55 Ответить
ЗАВТРА АБО СЬОГОДНІ І ПІД ЗАСТАВУ...ЯК ТОГО БАНДЮКА ,ЩО В БРОВАРАХ ГРАНАТУ КИНУВ У КОПА... БЕЗ НИХ ...БАНДЮКІВ ВАЖКО ВІДЖАТИ ПІДПРИЄМСТВО АБО ЗЕМЕЛЬКУ...А ВОНИ СТІЛЬКИ ВЖЕ ВІДЖАЛИ. ВБИЛИ ТА ПОКАЛІЧИЛИ ,ЩО ЯКЩО ОПРИЛЮДНЯТЬ ВСІ СВОЇ ЗАСЛУГИ, ТО БІДА БУДЕ В ПРОКРАТУРАХ ТА СУДАХ...
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22.05.2024 17:52 Ответить
Антураж хатинок, прикид баб і ареал обшуків вказує, що це циганська спільнота і саме з них вимагали плату в общак. Де сіли там і злізли. Любітєлі солнца і костров платити не будуть.
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22.05.2024 18:56 Ответить
Для кого ця мулька? Які "вори в законі"? Реальні вори в законі сидять в офісі президента!!!
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22.05.2024 19:28 Ответить
Врядли это помогает---но во время любой войны всегда и везде и во все времена матёрый криминалитет банально отстреливают, без суда и прочей канители. так лучше, удобней надежней для общества. Мы же играем в какую то игру по любому поводу. Было 30 лет построить государство---не строили, создать новую армию---нет, службу безопасности с ноля---нет, второй гос-язык английский---нет, и вот война! И опять оперета. Какие воры в законе??? в каком законе? Джипы, кабаки, мешки денег, золота, наркота ведрами, купленные менты, сбу, прокуратура итд! А за что тогда воюем? Как быть с теми сотнями тысяч что уже полягли в землю? За что полягли? 5 колона, шваль, урки, иноверцы, инородцы и прочая шваль биомусор должны были быть перестреляны с вечера 24 февраля 22 г по 28 февраля сразу первыми! Так побеждают! И любая борьба война за свободу и независимость народа и страны всегда начинается с раздачи оружия населению массово, просто под подпись. Тогда победа ближе. А у нас она победа всё дальше!
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22.05.2024 19:54 Ответить
Зверніть увагу - як приходять на фірму : в броніках, в касках, з автоматами, всіх мордай в пол, потім ой, ашибачка вишла, нє тот адрес і пішли собі без вибачень через виламані ними ж двері ! Що ми бачимо тут - прийшло кілька "па гражданкє" з папочками-блокнотами і культурно пагаварілі, знаючи що у підозрюваних є зброя ! Одне стоїть спершись на Крузак і яйця чухає, інше живота виперло з барсеткою (а може там пістолет ), баба на м"якому дивані сидить перед ними !!!!!!!! Ви б їй ще тапочки запропонуйте, бо ще застудиться !!!!!
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22.05.2024 19:59 Ответить
Сумно і страшно. Беззаконня, бездіяльність правосуддя...
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22.05.2024 21:32 Ответить
"вори в законі" але "злодійського общаку"
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23.05.2024 09:15 Ответить
 
 