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Новости мобилизации
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К трем годам тюрьмы приговорили двух мужчин в Харьковской области за уклонение от мобилизации

На Харківщини двох чоловіків засудили за ухилення від мобілізації

На Харьковщине двух мужчин приговорили к 3 годам лишения свободы за уклонение от мобилизации.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в суде прокуроры доказали, что в мае 2023 года 40-летний житель поселка Печенеги, будучи пригодным по состоянию здоровья для прохождения военной службы согласно справке военно-врачебной комиссии, и не имея правовых оснований на отсрочку от призыва, не явился по вызову согласно повестке для отправки в команду по призыву по мобилизации.

"Второй уклонист - 39-летний житель г. Харькова. Будучи пригодным к прохождению военной службы, что подтверждает соответствующее заключение ВВК, мужчина, в декабре прошлого года, получив повестку для прибытия в Киевский РТЦК и СП г. Харькова, не прибыл без уважительных причин", - говорится в сообщении.

В судебных заседаниях мужчины полностью признали свою вину.

Суды признали виновными двух мужчин в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации в особый период (ст. 336 УК Украины). Им назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

Сейчас идет срок на апелляционное обжалование приговоров.

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Автор: 

Харьковщина (5577) мобилизация (2749) уклонисты (816)


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Топ комментарии
+9
А ''лисого'' з 95 кагалу коли? Він на весь світ заявив що не піде в армію.
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23.05.2024 15:17
+7
Краще живим у в"язниці ,ніж мертвим на фронті.
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23.05.2024 15:06
+7
Як казала пропагандистка зепідрського шапіто - мосійчук: "я не народжувала свого сина для війни", тому її синок в Німеччині, сидить на соціалі.
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23.05.2024 15:28
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Не потонуть в Тисі і не будуть вбитими на фронті. Що це за покарання?
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23.05.2024 15:00 Ответить
просто будуть своїм анусом обслуговувати однокамерників.
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23.05.2024 15:38 Ответить
ти б обрав смерть?
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23.05.2024 15:53 Ответить
Зі свого досвіду знаєш? Співчуваю.
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23.05.2024 15:56 Ответить
Він багато кого обслуговує
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23.05.2024 16:06 Ответить
Не будуть.В тюрмі навпаки до таких нормально ставляться.І зараз тюрми вже не ті і годують норм.
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23.05.2024 19:07 Ответить
зато теперь от передовой не ухилиться
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23.05.2024 16:00 Ответить
Краще живим у в"язниці ,ніж мертвим на фронті.
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23.05.2024 15:06 Ответить
Так, у суді прокурори довели (с)

Так ось для чого вони всі заброньовані...
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23.05.2024 15:08 Ответить
зато живі будуть

3-5 років відсидіти це взагалі квіточки як на мене
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23.05.2024 15:13 Ответить
Ну не факт, що живі будуть. Не факт.
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23.05.2024 15:30 Ответить
Ну да. если торнадовцы рядом будут чалиться.
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23.05.2024 16:01 Ответить
Їх і годувати будуть, і підйом-відбій по-розпорядку.
І головне, - їм повідомили, скільки точно вони будуть на казьонних харчах. Повна, як то кажуть, "увєрєнность в завтрашнєм днє".

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23.05.2024 15:16 Ответить
А ''лисого'' з 95 кагалу коли? Він на весь світ заявив що не піде в армію.
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23.05.2024 15:17 Ответить
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23.05.2024 15:27 Ответить
Як казала пропагандистка зепідрського шапіто - мосійчук: "я не народжувала свого сина для війни", тому її синок в Німеччині, сидить на соціалі.
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23.05.2024 15:28 Ответить
А с ней шо-та сногсшибательное творится. Она часом не забухивает? Губы як у Валуева стали, да и глаза - тоже среднеазиатские.
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23.05.2024 16:39 Ответить
Тихою сапою собі відсидять та ціленькі вийдуть на волю с чістой совєстю.
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23.05.2024 15:36 Ответить
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23.05.2024 16:01 Ответить
Сьогодні зепідри вже дозволили вєртухаям на кордонах застосовувати собак для зупинки ухилянтів. Грандіозне свято наближається. Хоть паржом(с)
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23.05.2024 15:37 Ответить
неделю назад знакомого под молдовой при переходе огнестрельнули. В реанимации лежит, может собаками и правильней
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23.05.2024 15:45 Ответить
От мені цікаво, кількість населення значно скоротилась, а от кількість поліції та інших дармоїдів чомусь не скорочується
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23.05.2024 16:10 Ответить
Таке покарання фуфло... люди вже два роки з окоп не вилазять і не знають коли вилізуть, а ці комфортно лише три роки відсидять...
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23.05.2024 15:42 Ответить
За законом савченко через 1,5 роки вийдуть.
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23.05.2024 15:52 Ответить
в апеляції умовно отримають. три роки не термін
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23.05.2024 15:55 Ответить
Страна штрафов и уголовных сроков((
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23.05.2024 17:10 Ответить
О, будущие ухилянты и кремле ботва подкатила Ща запоют песню для идиотов что "так хоть живыми остались" а на фронте их бы свои сослуживцы сьели бы, ну короче точно б померли б....
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23.05.2024 17:58 Ответить
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23.05.2024 19:37 Ответить
 
 