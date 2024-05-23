К трем годам тюрьмы приговорили двух мужчин в Харьковской области за уклонение от мобилизации
На Харьковщине двух мужчин приговорили к 3 годам лишения свободы за уклонение от мобилизации.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в суде прокуроры доказали, что в мае 2023 года 40-летний житель поселка Печенеги, будучи пригодным по состоянию здоровья для прохождения военной службы согласно справке военно-врачебной комиссии, и не имея правовых оснований на отсрочку от призыва, не явился по вызову согласно повестке для отправки в команду по призыву по мобилизации.
"Второй уклонист - 39-летний житель г. Харькова. Будучи пригодным к прохождению военной службы, что подтверждает соответствующее заключение ВВК, мужчина, в декабре прошлого года, получив повестку для прибытия в Киевский РТЦК и СП г. Харькова, не прибыл без уважительных причин", - говорится в сообщении.
В судебных заседаниях мужчины полностью признали свою вину.
Суды признали виновными двух мужчин в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации в особый период (ст. 336 УК Украины). Им назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.
Сейчас идет срок на апелляционное обжалование приговоров.
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Так ось для чого вони всі заброньовані...
3-5 років відсидіти це взагалі квіточки як на мене
І головне, - їм повідомили, скільки точно вони будуть на казьонних харчах. Повна, як то кажуть, "увєрєнность в завтрашнєм днє".