К трем годам тюрьмы приговорили двух мужчин в Харьковской области за уклонение от мобилизации

На Харьковщине двух мужчин приговорили к 3 годам лишения свободы за уклонение от мобилизации.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в суде прокуроры доказали, что в мае 2023 года 40-летний житель поселка Печенеги, будучи пригодным по состоянию здоровья для прохождения военной службы согласно справке военно-врачебной комиссии, и не имея правовых оснований на отсрочку от призыва, не явился по вызову согласно повестке для отправки в команду по призыву по мобилизации.

"Второй уклонист - 39-летний житель г. Харькова. Будучи пригодным к прохождению военной службы, что подтверждает соответствующее заключение ВВК, мужчина, в декабре прошлого года, получив повестку для прибытия в Киевский РТЦК и СП г. Харькова, не прибыл без уважительных причин", - говорится в сообщении.

В судебных заседаниях мужчины полностью признали свою вину.

Суды признали виновными двух мужчин в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации в особый период (ст. 336 УК Украины). Им назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

Сейчас идет срок на апелляционное обжалование приговоров.

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