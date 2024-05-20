Харків’янин заплатив 6 тис. дол. за спробу переплисти Тису з гумовою камерою, - ДПСУ. ФОТО
Прикордонники затримали чоловіка з гумовою камерою, який планував незаконно перетнути кордон з Румунією річкою Тиса.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Знайшовши у соцмережах ділків, які пообіцяли йому безперешкодний перетин кордону, 28-річний житель Харкова приїхав на Закарпаття. Під час зустрічі харків’янин віддав невідомим особам 6 тисяч доларів, натомість отримав гумову камеру та інформацію, у якому напрямку знаходиться кордон.
За 200 метрів до держрубежу його затримали прикордонники.
Стосовно мешканця Харкова складено протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справи скерували до суду.
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За камеру і щоб пальцем вказав куди йти- 6 тис доларів... Ще й тут наіпали.
чи може та камера не гумовая, а золота ?
Що саме коштувало 6 тис баксів? Платний пляж чи ота камера?
самий зачьотний комент по дезертирів річки Тиса !!!!
...А могли б і застрелити герої-прикордонники