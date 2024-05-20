Харків’янин заплатив 6 тис. дол. за спробу переплисти Тису з гумовою камерою, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники затримали чоловіка з гумовою камерою, який планував незаконно перетнути кордон з Румунією річкою Тиса.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Знайшовши у соцмережах ділків, які пообіцяли йому безперешкодний перетин кордону, 28-річний житель Харкова приїхав на Закарпаття. Під час зустрічі харків’янин віддав невідомим особам 6 тисяч доларів, натомість отримав гумову камеру та інформацію, у якому напрямку знаходиться кордон.

За 200 метрів до держрубежу його затримали прикордонники.

Стосовно мешканця Харкова складено протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справи скерували до суду.

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