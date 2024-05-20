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Харків’янин заплатив 6 тис. дол. за спробу переплисти Тису з гумовою камерою, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники затримали чоловіка з гумовою камерою, який планував незаконно перетнути кордон з Румунією річкою Тиса.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Знайшовши у соцмережах ділків, які пообіцяли йому безперешкодний перетин кордону, 28-річний житель Харкова приїхав на Закарпаття. Під час зустрічі харків’янин віддав невідомим особам 6 тисяч доларів, натомість отримав гумову камеру та інформацію, у якому напрямку знаходиться кордон.

Чоловік намагався втекти в Румунію через Тису

За 200 метрів до держрубежу його затримали прикордонники.

Стосовно мешканця Харкова складено протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справи скерували до суду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тіло чоловіка виявили у Тисі за 10 метрів від румунського берега, - ДПСУ. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) ухилянти (900) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+20
Напевно місцеві беруть бабки і зразу з погранцями діляться
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20.05.2024 20:22
+20
Те, що людина панічно боїться воювати і готова тікати куди завгодно і як завгодно ще можна якось зрозуміти, але як можна бути настільки тупим, аби заплатити $6000 за те, аби вказали напрямок у якому знаходиться кордон та гумову камеру це загадка.
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20.05.2024 20:24
+19
якщо "ділків" не показують значить цей "бізнес" зорганізували ті хто вже очікував за 200 м)
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20.05.2024 20:36
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Напевно місцеві беруть бабки і зразу з погранцями діляться
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20.05.2024 20:22 Відповісти
О зараз "бізнесменів" на Закарпатті побільшало.
За камеру і щоб пальцем вказав куди йти- 6 тис доларів... Ще й тут наіпали.
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20.05.2024 20:22 Відповісти
Чому на таких фото ухилянти завжди задом стоять?
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20.05.2024 20:22 Відповісти
це у тебе зад попереду, ягельник лапотний !
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20.05.2024 20:25 Відповісти
Щоб у разі закінчення війни ці блатники могли ставити з себе крутих захисників, та за кожної нагоди казати "я за вас кров проливав" аби пропустили поза чергою, дали якісь пільги і т.п. А як люди з їх міст чи сіл впізнають і знатимуть, де та як і від кого вони "захищали країну" можуть ще й віддячити належним чином.
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20.05.2024 20:29 Відповісти
Те, що людина панічно боїться воювати і готова тікати куди завгодно і як завгодно ще можна якось зрозуміти, але як можна бути настільки тупим, аби заплатити $6000 за те, аби вказали напрямок у якому знаходиться кордон та гумову камеру це загадка.
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20.05.2024 20:24 Відповісти
авжеж, авжеж....

чи може та камера не гумовая, а золота ?
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20.05.2024 20:28 Відповісти
Ну так само як і панічно боятися. Страх вбиває розум.
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22.05.2024 07:20 Відповісти
Я чогось мабуть не розумію.

Що саме коштувало 6 тис баксів? Платний пляж чи ота камера?
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20.05.2024 20:30 Відповісти
Напрямок! Бо не знаючи, можна й в Чернівцях виплисти
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20.05.2024 20:32 Відповісти
Тупого длб.. не видели?То посмотрите на фото...с камерой..В эпоху GPS,чтоб рукой указали направление.Вот идиот.6К$-слов нет
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20.05.2024 20:36 Відповісти
якщо "ділків" не показують значить цей "бізнес" зорганізували ті хто вже очікував за 200 м)
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20.05.2024 20:36 Відповісти
За такі гроші можна було і гумову жінку вимагати.
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20.05.2024 20:42 Відповісти
28 років з Харкова. Майже 100% гарантія, що це виборець найвеличнішого лідОра **********, який 5 років тому, уставший от вайни та от "баригі" з його безвізом, Томосом, Армієй, Мовой, Вірой, наобирав "канєц епохі бєднасті" та вирішив що хуже нє будєт... Тепер замість безвізу та лоукоста в Європу у нього в руцях гумова камера, неподолана Тиса, витрачені 6 тис євро та радушний прийом від прикордонників ... Виборець зе-лідора, бійся своїх мрій, бо вони вже здійснилися ...
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20.05.2024 20:43 Відповісти
Коли я Харкові ще порохоботила , в той час родичі мешкали в Хмелтницькій області… то розказували як в тих краях ненавидять порошенко. Я вухам повірити не могла. Чомусь була впевнена що центр та захід повинні підтримувати порошенко. А виявилось що далеко не так.
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20.05.2024 21:54 Відповісти
це з вірогидністю 90% також не тільки посіпака Зеленої Шмарклі чотирижди ухилянта, а й ще любитель ОПЗЖ, Партії ригі-аналів, Яника, Гепи, Допи, Шуфрича та Бойка )))
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20.05.2024 22:23 Відповісти
Золота жила для ділків - якась стара камера продається за 6000$, міг би для серйозності жилет хоча би давати, все одно все повертають мабуть.
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20.05.2024 20:45 Відповісти
Боже! Який ідіот!!
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20.05.2024 21:02 Відповісти


самий зачьотний комент по дезертирів річки Тиса !!!!
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20.05.2024 21:12 Відповісти
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20.05.2024 21:22 Відповісти
Це часом не наш Вєлічайший?
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21.05.2024 01:34 Відповісти
Повезло місцевим, у кого старі машини з камерною резиною. )
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20.05.2024 21:43 Відповісти
ППЦ, камера в автомагазині кількасот грн. і мапа в телефоні безкоштовна. Але знаходяться ідіоти.
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20.05.2024 22:10 Відповісти
рафтер-мінімаліст.
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20.05.2024 23:59 Відповісти
Н зрозумів з заголовку. Це багато чи мало? .
...А могли б і застрелити герої-прикордонники
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21.05.2024 14:50 Відповісти
Дорогі нинчі камери колесні.
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22.05.2024 07:18 Відповісти
 
 