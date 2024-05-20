РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7033 посетителя онлайн
Новости Фото
5 579 31

Харьковчанин заплатил 6 тыс. долл. за попытку переплыть Тису с резиновой камерой, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники задержали мужчину с резиновой камерой, который планировал незаконно пересечь границу с Румынией по реке Тиса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Найдя в соцсетях дельцов, которые пообещали ему беспрепятственное пересечение границы, 28-летний житель Харькова приехал на Закарпатье. Во время встречи харьковчанин отдал неизвестным лицам 6 тысяч долларов, взамен получил резиновую камеру и информацию, в каком направлении находится граница.

Чоловік намагався втекти в Румунію через Тису

За 200 метров до госграницы его задержали пограничники.

В отношении жителя Харькова составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дела направили в суд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тело мужчины обнаружили в Тисе в 10 метрах от румынского берега, - ГПСУ. ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6425) уклонисты (831) Закарпатская область (2585)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+20
Напевно місцеві беруть бабки і зразу з погранцями діляться
показать весь комментарий
20.05.2024 20:22
+20
Те, що людина панічно боїться воювати і готова тікати куди завгодно і як завгодно ще можна якось зрозуміти, але як можна бути настільки тупим, аби заплатити $6000 за те, аби вказали напрямок у якому знаходиться кордон та гумову камеру це загадка.
показать весь комментарий
20.05.2024 20:24
+19
якщо "ділків" не показують значить цей "бізнес" зорганізували ті хто вже очікував за 200 м)
показать весь комментарий
20.05.2024 20:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Напевно місцеві беруть бабки і зразу з погранцями діляться
показать весь комментарий
20.05.2024 20:22 Ответить
О зараз "бізнесменів" на Закарпатті побільшало.
За камеру і щоб пальцем вказав куди йти- 6 тис доларів... Ще й тут наіпали.
показать весь комментарий
20.05.2024 20:22 Ответить
Чому на таких фото ухилянти завжди задом стоять?
показать весь комментарий
20.05.2024 20:22 Ответить
це у тебе зад попереду, ягельник лапотний !
показать весь комментарий
20.05.2024 20:25 Ответить
Щоб у разі закінчення війни ці блатники могли ставити з себе крутих захисників, та за кожної нагоди казати "я за вас кров проливав" аби пропустили поза чергою, дали якісь пільги і т.п. А як люди з їх міст чи сіл впізнають і знатимуть, де та як і від кого вони "захищали країну" можуть ще й віддячити належним чином.
показать весь комментарий
20.05.2024 20:29 Ответить
Те, що людина панічно боїться воювати і готова тікати куди завгодно і як завгодно ще можна якось зрозуміти, але як можна бути настільки тупим, аби заплатити $6000 за те, аби вказали напрямок у якому знаходиться кордон та гумову камеру це загадка.
показать весь комментарий
20.05.2024 20:24 Ответить
авжеж, авжеж....

чи може та камера не гумовая, а золота ?
показать весь комментарий
20.05.2024 20:28 Ответить
Ну так само як і панічно боятися. Страх вбиває розум.
показать весь комментарий
22.05.2024 07:20 Ответить
Я чогось мабуть не розумію.

Що саме коштувало 6 тис баксів? Платний пляж чи ота камера?
показать весь комментарий
20.05.2024 20:30 Ответить
Напрямок! Бо не знаючи, можна й в Чернівцях виплисти
показать весь комментарий
20.05.2024 20:32 Ответить
Тупого длб.. не видели?То посмотрите на фото...с камерой..В эпоху GPS,чтоб рукой указали направление.Вот идиот.6К$-слов нет
показать весь комментарий
20.05.2024 20:36 Ответить
якщо "ділків" не показують значить цей "бізнес" зорганізували ті хто вже очікував за 200 м)
показать весь комментарий
20.05.2024 20:36 Ответить
За такі гроші можна було і гумову жінку вимагати.
показать весь комментарий
20.05.2024 20:42 Ответить
28 років з Харкова. Майже 100% гарантія, що це виборець найвеличнішого лідОра **********, який 5 років тому, уставший от вайни та от "баригі" з його безвізом, Томосом, Армієй, Мовой, Вірой, наобирав "канєц епохі бєднасті" та вирішив що хуже нє будєт... Тепер замість безвізу та лоукоста в Європу у нього в руцях гумова камера, неподолана Тиса, витрачені 6 тис євро та радушний прийом від прикордонників ... Виборець зе-лідора, бійся своїх мрій, бо вони вже здійснилися ...
показать весь комментарий
20.05.2024 20:43 Ответить
Коли я Харкові ще порохоботила , в той час родичі мешкали в Хмелтницькій області… то розказували як в тих краях ненавидять порошенко. Я вухам повірити не могла. Чомусь була впевнена що центр та захід повинні підтримувати порошенко. А виявилось що далеко не так.
показать весь комментарий
20.05.2024 21:54 Ответить
це з вірогидністю 90% також не тільки посіпака Зеленої Шмарклі чотирижди ухилянта, а й ще любитель ОПЗЖ, Партії ригі-аналів, Яника, Гепи, Допи, Шуфрича та Бойка )))
показать весь комментарий
20.05.2024 22:23 Ответить
Золота жила для ділків - якась стара камера продається за 6000$, міг би для серйозності жилет хоча би давати, все одно все повертають мабуть.
показать весь комментарий
20.05.2024 20:45 Ответить
Боже! Який ідіот!!
показать весь комментарий
20.05.2024 21:02 Ответить


самий зачьотний комент по дезертирів річки Тиса !!!!
показать весь комментарий
20.05.2024 21:12 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2024 21:22 Ответить
Це часом не наш Вєлічайший?
показать весь комментарий
21.05.2024 01:34 Ответить
Повезло місцевим, у кого старі машини з камерною резиною. )
показать весь комментарий
20.05.2024 21:43 Ответить
ППЦ, камера в автомагазині кількасот грн. і мапа в телефоні безкоштовна. Але знаходяться ідіоти.
показать весь комментарий
20.05.2024 22:10 Ответить
рафтер-мінімаліст.
показать весь комментарий
20.05.2024 23:59 Ответить
Н зрозумів з заголовку. Це багато чи мало? .
...А могли б і застрелити герої-прикордонники
показать весь комментарий
21.05.2024 14:50 Ответить
Дорогі нинчі камери колесні.
показать весь комментарий
22.05.2024 07:18 Ответить
 
 