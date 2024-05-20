Харьковчанин заплатил 6 тыс. долл. за попытку переплыть Тису с резиновой камерой, - ГПСУ. ФОТО
Пограничники задержали мужчину с резиновой камерой, который планировал незаконно пересечь границу с Румынией по реке Тиса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Найдя в соцсетях дельцов, которые пообещали ему беспрепятственное пересечение границы, 28-летний житель Харькова приехал на Закарпатье. Во время встречи харьковчанин отдал неизвестным лицам 6 тысяч долларов, взамен получил резиновую камеру и информацию, в каком направлении находится граница.
За 200 метров до госграницы его задержали пограничники.
В отношении жителя Харькова составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дела направили в суд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За камеру і щоб пальцем вказав куди йти- 6 тис доларів... Ще й тут наіпали.
чи може та камера не гумовая, а золота ?
Що саме коштувало 6 тис баксів? Платний пляж чи ота камера?
самий зачьотний комент по дезертирів річки Тиса !!!!
...А могли б і застрелити герої-прикордонники