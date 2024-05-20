Харьковчанин заплатил 6 тыс. долл. за попытку переплыть Тису с резиновой камерой, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники задержали мужчину с резиновой камерой, который планировал незаконно пересечь границу с Румынией по реке Тиса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Найдя в соцсетях дельцов, которые пообещали ему беспрепятственное пересечение границы, 28-летний житель Харькова приехал на Закарпатье. Во время встречи харьковчанин отдал неизвестным лицам 6 тысяч долларов, взамен получил резиновую камеру и информацию, в каком направлении находится граница.

За 200 метров до госграницы его задержали пограничники.

В отношении жителя Харькова составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дела направили в суд.

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