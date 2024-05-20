Тіло чоловіка виявили у Тисі за 10 метрів від румунського берега, - ДПСУ. ФОТО

У річці Тиса на кордоні з Румунією виявили тіло людини. Імовірно, чоловік загинув під час спроби перетину державного кордону.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає Цензор.НЕТ.

Співробітники прикордонної поліції Румунії повідомили прикордонників відділу "Тячів" Мукачівського загону про перебування у річці людини без ознак життя.

Тіло чоловіка знайшли під залізничним мостом

"Потопельника виявили за 10 метрів від румунського берега Тиси під залізничним мостом між населеними пунктами Грушово (Україна) та Кимпулунг-ла-Тіса (Румунія)", - йдеться у повідомленні.

Загалом від початку травня це вже восьмий потопельник, який намагався подолати Тису.

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