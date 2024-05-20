Тіло чоловіка виявили у Тисі за 10 метрів від румунського берега, - ДПСУ. ФОТО
У річці Тиса на кордоні з Румунією виявили тіло людини. Імовірно, чоловік загинув під час спроби перетину державного кордону.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає Цензор.НЕТ.
Співробітники прикордонної поліції Румунії повідомили прикордонників відділу "Тячів" Мукачівського загону про перебування у річці людини без ознак життя.
Тіло чоловіка знайшли під залізничним мостом
"Потопельника виявили за 10 метрів від румунського берега Тиси під залізничним мостом між населеними пунктами Грушово (Україна) та Кимпулунг-ла-Тіса (Румунія)", - йдеться у повідомленні.
Загалом від початку травня це вже восьмий потопельник, який намагався подолати Тису.
Топ коментарі
+16 Roman Stambul
показати весь коментар20.05.2024 11:34
+11 товарищ Маузер 2
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+10 Вишневий хрущ
показати весь коментар20.05.2024 11:41
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тут була стаття - запакували в армію підгнившого бомжа і ок. повезли його вже з учебки до лікарні = все норм., здоровий тіпа.
А герой новини може теж так же, проте совість була - знає просто, знав що його командиру буде важко з таким бійцем і тому вирішив звалити. може таке бути?
Політичного притулку не попросиш, заощаджень немає, документів європейських немає, з роботою зараз туго, бо біженців і без них вистачає. На що і де жити?
І будь-яка новина про зменшення виплат біженцям викликає розпач.
Вам подобається в цьому загоні?
Нехай діти вам організують евакуацію. Грошей має вистачити, там же всім багато платять.
Чи вони кинуть ближчого родича на поталу русні?
Кваліфікована робота вимагає високої кваліфікації.
Грошей від некваліфікованої вистачить тільки на куток і поїсти, і конкуренція постійна.
Там все, що завгодно. Алкоголь, морепродукти, торти, морозиво, делікатеси.
У чималеньких кількостях.
Стоїш, дивишся і думаєш: а у нас насправді війна в країні йде?
"Слуги" та їх родичі, інші чиновники, торгаші, "золотая молодьож" - поза підозрами.
Звідки така інфа ?
Якщо ви вирішили самостійно (нелегально) перейти кордон, то запам'ятайте прості правила: Заздалегідь ні з ким ні про що не домовляйтесь. Ні з місцевими "сусаніними", ні з прикордонниками.
На кишені майте 3000-5000 $. Коли вас виявлять із коптера чи здадуть місцеві, то за вами виїде опергрупа прикордонників - 3-5 осіб. Кожному по 1000 і йдете далі.
Працює так само, як і з поліцейськими за п'янку за кермом. Пропонуєте 500$ - вони відмовляються (типу, мало) і везуть вас на огляд. Перед лікарнею беруть та відпускають. Також відбувається і з прикордонниками. Прикордонники вас можуть навіть запакувати і провезти пару кілометрів, але потім по-любому візьмуть гроші і відпустять.
Взагалі то Зеля і його єлдаки і шмигалі мають вже шмигати в камері, реально щО б не робилось = на шкоду(не ворогові). соупадєнійо??
Шмон та "забрати гроші" - такого немає. Не ризикують. Терпіла може написати заяву та прикордонники - кандидати на виліт, тобто знову ж таки відправка на фронт. Накуюя їм такі ризики.
2. Служба розглядає персональну справу кожного ухилянта окремо і подає позов до суду про позбавлення громадянства України. 3.Суд приймає рішення за позовом. 4. При поверненні ухилянта в Україну у нього на кордоні вилучається закордонний паспорт. 5. Посольства України за кордоном видають нові паспорти тільки тим, хто виїхав легально. 6. Створюється загальнодоступний Державний реєстр ухилянтів і викладається на сайті. 7. Не знаю, як бути з непридатними за станом здоров"я Олександром Слобоженком, Вадимом Герасименком, Артуром Бершадським, Романом Дзюбенком, вони, звичайно, ногою відчиняють будь-які двері, але суспільству потрібно згуртуватися і повернути їх з захмарних висот на землю. Всі люди народжені рівними
І наостанок. Україна обов"язково переможе, бо за нею правда. Слава героям, які тяжкою працею здобувають цю перемогу!