УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10314 відвідувачів онлайн
Новини Фото
6 573 77

Тіло чоловіка виявили у Тисі за 10 метрів від румунського берега, - ДПСУ. ФОТО

У річці Тиса на кордоні з Румунією виявили тіло людини. Імовірно, чоловік загинув під час спроби перетину державного кордону.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає Цензор.НЕТ.

Співробітники прикордонної поліції Румунії повідомили прикордонників відділу "Тячів" Мукачівського загону про перебування у річці людини без ознак життя.

Тіло чоловіка знайшли під залізничним мостом

"Потопельника виявили за 10 метрів від румунського берега Тиси під залізничним мостом між населеними пунктами Грушово (Україна) та Кимпулунг-ла-Тіса (Румунія)", - йдеться у повідомленні.

Загалом від початку травня це вже восьмий потопельник, який намагався подолати Тису.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тіло чоловіка знову виявили у Тисі, - ДПСУ. ФОТО

Тіло чоловіка у Тисі
Тіло чоловіка у Тисі

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) кордон (4765) ухилянти (900) Закарпатська область (2049)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
слабкий і духом і тілом.....
показати весь коментар
20.05.2024 11:34
+11
вільні люди в своїй країні....
показати весь коментар
20.05.2024 11:40
+10
Абсолютна більшіст прекрасно живе, роботи навалом, їздять вільно по усьому вільному світу.
показати весь коментар
20.05.2024 11:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бермудський трикутник..
показати весь коментар
20.05.2024 11:32 Відповісти
вільні люди в своїй країні....
показати весь коментар
20.05.2024 11:40 Відповісти
вільно захотів втонути...що не так?
показати весь коментар
20.05.2024 12:02 Відповісти
що за маячня? ссикунів героїзувати! хто за майно - сім2ю цих вільних людей воювати буде? чи в кабалу до москаля?
показати весь коментар
20.05.2024 12:10 Відповісти
точно не ти !
показати весь коментар
20.05.2024 12:56 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2024 11:32 Відповісти
слабкий і духом і тілом.....
показати весь коментар
20.05.2024 11:34 Відповісти
Був...
показати весь коментар
20.05.2024 11:38 Відповісти
теж так кажу. якщо вже Ви знаєте що з ним і до чого, то безумовно вірю.
тут була стаття - запакували в армію підгнившого бомжа і ок. повезли його вже з учебки до лікарні = все норм., здоровий тіпа.
А герой новини може теж так же, проте совість була - знає просто, знав що його командиру буде важко з таким бійцем і тому вирішив звалити. може таке бути?
показати весь коментар
20.05.2024 11:39 Відповісти
Рулетка
показати весь коментар
20.05.2024 11:34 Відповісти
Цікаво, що збираються робити в Європі такі втікачі, які не мають достатньо грошей і зв'язків, аби спокійно перетнути кордон на КПП?
Політичного притулку не попросиш, заощаджень немає, документів європейських немає, з роботою зараз туго, бо біженців і без них вистачає. На що і де жити?
показати весь коментар
20.05.2024 11:37 Відповісти
Абсолютна більшіст прекрасно живе, роботи навалом, їздять вільно по усьому вільному світу.
показати весь коментар
20.05.2024 11:41 Відповісти
Та да. Тільки чомусь багато хто вертається.
І будь-яка новина про зменшення виплат біженцям викликає розпач.
показати весь коментар
20.05.2024 11:43 Відповісти
Ты то откуда знаешь,одичалый? Или в Ольгино новый набор был?
показати весь коментар
20.05.2024 11:44 Відповісти
З якими документами ,,вільно,, по світу? Просвітіть.
показати весь коментар
20.05.2024 11:45 Відповісти
З українським закордонним паспортом. В ЕС взагалі кордонів як таких немає, можна в халаті і тапках в іншу країну поїхати
показати весь коментар
20.05.2024 11:48 Відповісти
А штампик про легальний заїзд до ЄС де взяти разом з внесенням до бази даних? Мова не про європейські країни. Ти ж сказав по СВІТУ.
показати весь коментар
20.05.2024 11:52 Відповісти
Головне - на які гроші. В Європі роботи може і повно, але не вся так оплачується, щоб можна було вільно кататись по вільному світу. Правда, якщо ти циган...
показати весь коментар
20.05.2024 11:48 Відповісти
Мінімальна зарплата в Польщі для молодого здорового чоловіка - від 50 тис грн плюс житло
показати весь коментар
20.05.2024 11:50 Відповісти
Тож чому ви ще не там, якщо так все добре, всім завжди раді, багато платять та не чіпають?
Вам подобається в цьому загоні?
показати весь коментар
20.05.2024 11:52 Відповісти
Мені вже 50, пізно мені вже. Діт там.
показати весь коментар
20.05.2024 11:55 Відповісти
Зате в "Шторм-Х" ніколи не пізно. Думай. Тє.
Нехай діти вам організують евакуацію. Грошей має вистачити, там же всім багато платять.
Чи вони кинуть ближчого родича на поталу русні?
показати весь коментар
20.05.2024 11:57 Відповісти
в 60 можна буде до них виїхати. якщо буду живий
показати весь коментар
20.05.2024 11:58 Відповісти
Ви до них після 60 поїдете (якщо будете живим), але є нюанс.
показати весь коментар
20.05.2024 12:01 Відповісти
ааа, видно ви теж послухав недавно Шапошнікова, у котрого нехило бомбануло від заяви якогось Андрусіва, котрий обізвав циганами в контейнерах біженців. ну це або Андрусів повністю безуглий, або спеціально так. Як і Сибіга. таке безплатно не робиться
показати весь коментар
20.05.2024 12:07 Відповісти
нууууу, допустим має 10000 євро, а за "спокійне перетинання" попросили 9000, так от і відповідь чому пливе. а навіть і не має нічого - до знайомих пливе наприклад. якщо вже аж пливуть, то це значить що дехто хрипатий має бути покараний, а його завгосп ....... скажемо так, "дивитись вгору нон стоп"
показати весь коментар
20.05.2024 11:42 Відповісти
Нелегальне життя. Знав одного грузиназ Батумі, який одинадцять років прожив нелегально в Європі. Пару перших в Німеччині, а потім в Португалії. І що цікаво, повернувся в Німеччину і звідти вилетів легально в Грузію без бану. Каже, сам не чекав.
показати весь коментар
20.05.2024 11:43 Відповісти
Саме таким допомагають - вони звертаються до першого поліцейського відділку, і далі їх направлять, куди потрібно.Якщо є хоч якийсь документ, навіть свідоцтво про народження - проблем не буде. Поки що статус біженця не відмінили
показати весь коментар
20.05.2024 11:43 Відповісти
Коли закінчиться війна, що з ними робити в Європі будуть? Невже тримати далі на довольствіі?
показати весь коментар
20.05.2024 11:45 Відповісти
Шольц відкрито заявив, якщо можуть самі себе забезпечити і не порушують закони- можуть залишатись.
показати весь коментар
20.05.2024 11:46 Відповісти
Якщо можуть самі себе забезпечити.
Кваліфікована робота вимагає високої кваліфікації.
Грошей від некваліфікованої вистачить тільки на куток і поїсти, і конкуренція постійна.
показати весь коментар
20.05.2024 11:49 Відповісти
....,а в нас зараз на більше вистачає?
показати весь коментар
20.05.2024 11:54 Відповісти
Багато кому - так, судячи з черг в магазинах і асортименту покупок.
показати весь коментар
20.05.2024 11:55 Відповісти
Наявність асортименту це не свідчення купівельної спроможності.
показати весь коментар
20.05.2024 12:02 Відповісти
Асортименту покупок. Того, що проходить крізь касу і оплачується покупцем.
Там все, що завгодно. Алкоголь, морепродукти, торти, морозиво, делікатеси.
У чималеньких кількостях.
Стоїш, дивишся і думаєш: а у нас насправді війна в країні йде?
показати весь коментар
20.05.2024 12:11 Відповісти
В кого як...Чому наприклад ТЦКашнику журитись в супермаркеті+пайок.
показати весь коментар
20.05.2024 12:40 Відповісти
Ну так, це все ТЦКшники.
"Слуги" та їх родичі, інші чиновники, торгаші, "золотая молодьож" - поза підозрами.
показати весь коментар
20.05.2024 12:44 Відповісти
Хочете знати, як насправді. Я опишу лише законні шляхи, бо лише їх знаю ( то все ка цапське мені невідомо) 1. Вивчіть німецьку мову. 2. самостійно винайміть легально житло 3. самостійно знайдіть легальну роботу. 3. не порушуйте закони . Правильно, зарплата залежить від знання мови і вищої освіти, яку можна підтвердити. Всі українці, яким я допомагала і знаю їх, працюють згідно освіти і отримують достойні зп. Мене не цікавлять рмовні, які і в Україні не знали української і тут німецьку не можуть вивчити. У нас все добре, ми українці. Ми все перемагаємо, роботящі і розумні.І Україну не забуваємо.
показати весь коментар
20.05.2024 11:57 Відповісти
Я маю на увазі какаяразніц, які 1. мови не знають, патамучто нікому нічєго нє должни 2. винайняти житло не можуть, бо чекали конца епохі бєдності 3. нє лохі какіє-то, чтоби на дядю пахать 4. вже порушили закон, і не раз.
показати весь коментар
20.05.2024 11:59 Відповісти
Коли "призупиниться" війна (я сумніваюсь, що вона може закінчитись остаточно), то в Європі опиниться таких людей в рази більше. Мало хто захоче залишатись в тому хаосі, який тут буде...
показати весь коментар
20.05.2024 11:49 Відповісти
Звісно. І почнеться "веселе м'ясо" за останні посади прибиральника громадських туалетів.
показати весь коментар
20.05.2024 11:50 Відповісти
Чому притулку не попросиш ? Там всім дають притулок.
Звідки така інфа ?
показати весь коментар
20.05.2024 11:48 Відповісти
Тут дело не в рулетке, а в том что некоторые не умеют плавать, особенно те кто живут далеко от рек и моря... и не могут рассчитать свои силы. Но таких людей единицы... катастрофа заключается в том, что таким способом люди бегут от войны (мужчины, военнообязанные)… И никто бы не бежал на самоубийство, если бы не было почти стопроцентных шансов сбежать. Картинка, конечно, шокирующая, и показывает, что это опасно... но реальную статистику людей пересёкших таким образом границу, не знают даже поганцы. И такая статистика была бы очень печальной... это тысячи или же 10ки тысяч людей
показати весь коментар
20.05.2024 11:39 Відповісти
думаю что у погранцов таких плаватёлёй прикопано нёмало по окрёстностях. как ты сёбё прёдставляёшь нё умёющёго плавать что плывет чёрёз Тису? зачём? спёрва можно научиться жё!
показати весь коментар
20.05.2024 11:44 Відповісти
Ты *********** со своими свинособачьимим погранцами не сравнивай.
показати весь коментар
20.05.2024 11:46 Відповісти
Ты ********* сидишь на теплом диване а я сейчас в блиндаже на авдееском направлении,и воюю я с 26.02.22 в полку дшб,и приходилось плечом к плечу с погранцами и в бахмута,и под кременой воевать. **** мне сцать,*******? Приезжай в Покровск,завтра буду там несколько дней потом назад на позицию,заберу тебя и познакомлю тебя героя с погранцами, скажешь им в лицо что они мародёры и карманы чистят двухсотым.
показати весь коментар
20.05.2024 11:55 Відповісти
Интернет герой,мля. Поймать бы тебя,да глаза выдавить что бы паскудник не мог больше никого оскорблять,но знаю что сидишь где то тише воды ниже травы а если и попадешся будешь обоссаный от страха в ногах валяться прощения просить.
показати весь коментар
20.05.2024 12:07 Відповісти
якщо ти попадешься ти будешь *************
показати весь коментар
23.05.2024 21:38 Відповісти
Це ствердження, чи припущення? Відповідайте. Від цього буде залежати, під якими нарами вам доведеться пролежати найближчі пару років.
показати весь коментар
20.05.2024 11:47 Відповісти
Я твій вирок.
показати весь коментар
20.05.2024 12:01 Відповісти
Дюжик-ты давил сегодня своего ужика?? Или у Миши Дюжика,проблемы и с головой и с ужиком??
показати весь коментар
20.05.2024 12:38 Відповісти
Встиг побачити, що ти написав та сам же й видалив. Так ти кацап кончений. Нутро встиг показати. Тьфу на тебе, гнидо козлоборода!
показати весь коментар
20.05.2024 12:08 Відповісти
тьфу на тебе ,гнiда #ана. нiчого я не видаляв, тварина ти мусорська.
показати весь коментар
23.05.2024 21:35 Відповісти
Не доплив, Чапаєв.
показати весь коментар
20.05.2024 11:45 Відповісти
Що там тої Тиси, щоб так багато люду її не перепливало... Думаю, що причина їх загибелі криється в дещо іншому...
показати весь коментар
20.05.2024 11:47 Відповісти
Пливли-пливли, а на березі всрались
показати весь коментар
20.05.2024 11:49 Відповісти
Прочитав на одному з ТГ ухилянтів:
Якщо ви вирішили самостійно (нелегально) перейти кордон, то запам'ятайте прості правила: Заздалегідь ні з ким ні про що не домовляйтесь. Ні з місцевими "сусаніними", ні з прикордонниками.
На кишені майте 3000-5000 $. Коли вас виявлять із коптера чи здадуть місцеві, то за вами виїде опергрупа прикордонників - 3-5 осіб. Кожному по 1000 і йдете далі.
Працює так само, як і з поліцейськими за п'янку за кермом. Пропонуєте 500$ - вони відмовляються (типу, мало) і везуть вас на огляд. Перед лікарнею беруть та відпускають. Також відбувається і з прикордонниками. Прикордонники вас можуть навіть запакувати і провезти пару кілометрів, але потім по-любому візьмуть гроші і відпустять.
показати весь коментар
20.05.2024 11:50 Відповісти
а чому не мона місцевому дати 300 євро, його виявляють з коптера, він тікає, його ловлять 20 автоматників, а він такий: Вибачте, грибів я назбирав 2.5кг., а дозволено вього 2, винен, згоден заплатити завтра штраф 170грн.(а ви в той час спокійно тікаєте поки бики ганяються за власником ваших 300 євро)))
Взагалі то Зеля і його єлдаки і шмигалі мають вже шмигати в камері, реально щО б не робилось = на шкоду(не ворогові). соупадєнійо??
показати весь коментар
20.05.2024 12:03 Відповісти
Місцевим такі складнощі ні до чого. У них і без таких складних схем черга з охочих. Вони зажралися вже до того, що самі нікого не водять. Просто дають "таємні стежки" та докладні інструкції.
показати весь коментар
20.05.2024 12:14 Відповісти
до речі, якщо плаветєль має 3000, а їх, погранців, 5, то заберуть гроші і повезуть, а якщо маєш 5000, а їх 3, то заберуть гроші і відпустять, але потім жаба буде давати шо не вгадав і 2000 євро "отріцатєльно зекономив"
показати весь коментар
20.05.2024 12:21 Відповісти
Якщо менше 1000 на рило, то так - можуть і забрати. Показники їм також потрібні. На фронт нікому не хочеться.
Шмон та "забрати гроші" - такого немає. Не ризикують. Терпіла може написати заяву та прикордонники - кандидати на виліт, тобто знову ж таки відправка на фронт. Накуюя їм такі ризики.
показати весь коментар
20.05.2024 12:27 Відповісти
То якою треба бути владою щоб люди отако втікали?!
показати весь коментар
20.05.2024 11:50 Відповісти
Люди не от власти убегают а от войны. Хотя согласен,власти тоже виноваты.
показати весь коментар
20.05.2024 12:09 Відповісти
Рідкісні довбодятли
показати весь коментар
20.05.2024 12:14 Відповісти
З технічної точки зору при наявності бажання і 10 тисяч євро звалити абсолютно реально. Надається сервіс all inclusive, 17 годин переходу - і ви там. Самі здаєтесь поліції, вам надають потрібні папірці з голограмами, і багата Європа приймає вас в обійми. Вибір некваліфікованої роботи - величезний, заробіток за українськими мірками супер, де прожити знайдеться. Ви майже як нелегальний мігрант з Бангладеш, але схожі на європейця. От тільки дуже хочеться плюнути цьому європейцю між очей. Мені вже за 60, і окопне життя не потягну, але 2 роки тому був готовий піти, не взяли. І хочу висловити глибоку повагу Юрію Луценку за його приклад і 4 місяці в Бахмуті
показати весь коментар
20.05.2024 12:35 Відповісти
Река затонувших дайверов.
показати весь коментар
20.05.2024 13:06 Відповісти
Як громадянин України, вважаю за необхідне, щоб був вже зараз прийнятий закон про 1. Створення Державної служби в справах ухилянтів (щось типу Державної пенітенціарної служби).
2. Служба розглядає персональну справу кожного ухилянта окремо і подає позов до суду про позбавлення громадянства України. 3.Суд приймає рішення за позовом. 4. При поверненні ухилянта в Україну у нього на кордоні вилучається закордонний паспорт. 5. Посольства України за кордоном видають нові паспорти тільки тим, хто виїхав легально. 6. Створюється загальнодоступний Державний реєстр ухилянтів і викладається на сайті. 7. Не знаю, як бути з непридатними за станом здоров"я Олександром Слобоженком, Вадимом Герасименком, Артуром Бершадським, Романом Дзюбенком, вони, звичайно, ногою відчиняють будь-які двері, але суспільству потрібно згуртуватися і повернути їх з захмарних висот на землю. Всі люди народжені рівними
І наостанок. Україна обов"язково переможе, бо за нею правда. Слава героям, які тяжкою працею здобувають цю перемогу!
показати весь коментар
20.05.2024 13:23 Відповісти
Працює снайпер.
показати весь коментар
20.05.2024 13:47 Відповісти
Батьківщина не віддає своїх хероїв.
показати весь коментар
22.05.2024 20:53 Відповісти
 
 