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Тело мужчины обнаружили в Тисе в 10 метрах от румынского берега, - ГПСУ. ФОТО

В реке Тиса на границе с Румынией обнаружили тело человека. Предположительно, мужчина погиб при попытке пересечения государственной границы.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница, передает Цензор.НЕТ.

Сотрудники пограничной полиции Румынии сообщили пограничникам отдела "Тячев" Мукачевского отряда о пребывании в реке человека без признаков жизни.

Тело мужчины нашли под железнодорожным мостом

"Утопленника обнаружили в 10 метрах от румынского берега Тисы под железнодорожным мостом между населенными пунктами Грушово (Украина) и Кимпулунг-ла-Тиса (Румыния)", - говорится в сообщении.

Всего с начала мая это уже восьмой утопленник, который пытался преодолеть Тису.

Также смотрите: Тело мужчины снова обнаружили в Тисе, - ГПСУ. ФОТО

Тіло чоловіка у Тисі
Тіло чоловіка у Тисі

Автор: 

Госпогранслужба (6425) граница (5269) уклонисты (831) Закарпатская область (2585)


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Топ комментарии
+16
слабкий і духом і тілом.....
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20.05.2024 11:34
+11
вільні люди в своїй країні....
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20.05.2024 11:40
+10
Абсолютна більшіст прекрасно живе, роботи навалом, їздять вільно по усьому вільному світу.
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20.05.2024 11:41
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Бермудський трикутник..
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20.05.2024 11:32 Ответить
вільні люди в своїй країні....
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20.05.2024 11:40 Ответить
вільно захотів втонути...що не так?
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20.05.2024 12:02 Ответить
що за маячня? ссикунів героїзувати! хто за майно - сім2ю цих вільних людей воювати буде? чи в кабалу до москаля?
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20.05.2024 12:10 Ответить
точно не ти !
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20.05.2024 12:56 Ответить
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20.05.2024 11:32 Ответить
слабкий і духом і тілом.....
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20.05.2024 11:34 Ответить
Був...
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20.05.2024 11:38 Ответить
теж так кажу. якщо вже Ви знаєте що з ним і до чого, то безумовно вірю.
тут була стаття - запакували в армію підгнившого бомжа і ок. повезли його вже з учебки до лікарні = все норм., здоровий тіпа.
А герой новини може теж так же, проте совість була - знає просто, знав що його командиру буде важко з таким бійцем і тому вирішив звалити. може таке бути?
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20.05.2024 11:39 Ответить
Рулетка
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20.05.2024 11:34 Ответить
Цікаво, що збираються робити в Європі такі втікачі, які не мають достатньо грошей і зв'язків, аби спокійно перетнути кордон на КПП?
Політичного притулку не попросиш, заощаджень немає, документів європейських немає, з роботою зараз туго, бо біженців і без них вистачає. На що і де жити?
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20.05.2024 11:37 Ответить
Абсолютна більшіст прекрасно живе, роботи навалом, їздять вільно по усьому вільному світу.
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20.05.2024 11:41 Ответить
Та да. Тільки чомусь багато хто вертається.
І будь-яка новина про зменшення виплат біженцям викликає розпач.
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20.05.2024 11:43 Ответить
Ты то откуда знаешь,одичалый? Или в Ольгино новый набор был?
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20.05.2024 11:44 Ответить
З якими документами ,,вільно,, по світу? Просвітіть.
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20.05.2024 11:45 Ответить
З українським закордонним паспортом. В ЕС взагалі кордонів як таких немає, можна в халаті і тапках в іншу країну поїхати
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20.05.2024 11:48 Ответить
А штампик про легальний заїзд до ЄС де взяти разом з внесенням до бази даних? Мова не про європейські країни. Ти ж сказав по СВІТУ.
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20.05.2024 11:52 Ответить
Головне - на які гроші. В Європі роботи може і повно, але не вся так оплачується, щоб можна було вільно кататись по вільному світу. Правда, якщо ти циган...
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20.05.2024 11:48 Ответить
Мінімальна зарплата в Польщі для молодого здорового чоловіка - від 50 тис грн плюс житло
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20.05.2024 11:50 Ответить
Тож чому ви ще не там, якщо так все добре, всім завжди раді, багато платять та не чіпають?
Вам подобається в цьому загоні?
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20.05.2024 11:52 Ответить
Мені вже 50, пізно мені вже. Діт там.
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20.05.2024 11:55 Ответить
Зате в "Шторм-Х" ніколи не пізно. Думай. Тє.
Нехай діти вам організують евакуацію. Грошей має вистачити, там же всім багато платять.
Чи вони кинуть ближчого родича на поталу русні?
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20.05.2024 11:57 Ответить
в 60 можна буде до них виїхати. якщо буду живий
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20.05.2024 11:58 Ответить
Ви до них після 60 поїдете (якщо будете живим), але є нюанс.
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20.05.2024 12:01 Ответить
ааа, видно ви теж послухав недавно Шапошнікова, у котрого нехило бомбануло від заяви якогось Андрусіва, котрий обізвав циганами в контейнерах біженців. ну це або Андрусів повністю безуглий, або спеціально так. Як і Сибіга. таке безплатно не робиться
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20.05.2024 12:07 Ответить
нууууу, допустим має 10000 євро, а за "спокійне перетинання" попросили 9000, так от і відповідь чому пливе. а навіть і не має нічого - до знайомих пливе наприклад. якщо вже аж пливуть, то це значить що дехто хрипатий має бути покараний, а його завгосп ....... скажемо так, "дивитись вгору нон стоп"
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20.05.2024 11:42 Ответить
Нелегальне життя. Знав одного грузиназ Батумі, який одинадцять років прожив нелегально в Європі. Пару перших в Німеччині, а потім в Португалії. І що цікаво, повернувся в Німеччину і звідти вилетів легально в Грузію без бану. Каже, сам не чекав.
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20.05.2024 11:43 Ответить
Саме таким допомагають - вони звертаються до першого поліцейського відділку, і далі їх направлять, куди потрібно.Якщо є хоч якийсь документ, навіть свідоцтво про народження - проблем не буде. Поки що статус біженця не відмінили
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20.05.2024 11:43 Ответить
Коли закінчиться війна, що з ними робити в Європі будуть? Невже тримати далі на довольствіі?
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20.05.2024 11:45 Ответить
Шольц відкрито заявив, якщо можуть самі себе забезпечити і не порушують закони- можуть залишатись.
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20.05.2024 11:46 Ответить
Якщо можуть самі себе забезпечити.
Кваліфікована робота вимагає високої кваліфікації.
Грошей від некваліфікованої вистачить тільки на куток і поїсти, і конкуренція постійна.
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20.05.2024 11:49 Ответить
....,а в нас зараз на більше вистачає?
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20.05.2024 11:54 Ответить
Багато кому - так, судячи з черг в магазинах і асортименту покупок.
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20.05.2024 11:55 Ответить
Наявність асортименту це не свідчення купівельної спроможності.
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20.05.2024 12:02 Ответить
Асортименту покупок. Того, що проходить крізь касу і оплачується покупцем.
Там все, що завгодно. Алкоголь, морепродукти, торти, морозиво, делікатеси.
У чималеньких кількостях.
Стоїш, дивишся і думаєш: а у нас насправді війна в країні йде?
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20.05.2024 12:11 Ответить
В кого як...Чому наприклад ТЦКашнику журитись в супермаркеті+пайок.
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20.05.2024 12:40 Ответить
Ну так, це все ТЦКшники.
"Слуги" та їх родичі, інші чиновники, торгаші, "золотая молодьож" - поза підозрами.
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20.05.2024 12:44 Ответить
Хочете знати, як насправді. Я опишу лише законні шляхи, бо лише їх знаю ( то все ка цапське мені невідомо) 1. Вивчіть німецьку мову. 2. самостійно винайміть легально житло 3. самостійно знайдіть легальну роботу. 3. не порушуйте закони . Правильно, зарплата залежить від знання мови і вищої освіти, яку можна підтвердити. Всі українці, яким я допомагала і знаю їх, працюють згідно освіти і отримують достойні зп. Мене не цікавлять рмовні, які і в Україні не знали української і тут німецьку не можуть вивчити. У нас все добре, ми українці. Ми все перемагаємо, роботящі і розумні.І Україну не забуваємо.
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20.05.2024 11:57 Ответить
Я маю на увазі какаяразніц, які 1. мови не знають, патамучто нікому нічєго нє должни 2. винайняти житло не можуть, бо чекали конца епохі бєдності 3. нє лохі какіє-то, чтоби на дядю пахать 4. вже порушили закон, і не раз.
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20.05.2024 11:59 Ответить
Коли "призупиниться" війна (я сумніваюсь, що вона може закінчитись остаточно), то в Європі опиниться таких людей в рази більше. Мало хто захоче залишатись в тому хаосі, який тут буде...
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20.05.2024 11:49 Ответить
Звісно. І почнеться "веселе м'ясо" за останні посади прибиральника громадських туалетів.
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20.05.2024 11:50 Ответить
Чому притулку не попросиш ? Там всім дають притулок.
Звідки така інфа ?
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20.05.2024 11:48 Ответить
Тут дело не в рулетке, а в том что некоторые не умеют плавать, особенно те кто живут далеко от рек и моря... и не могут рассчитать свои силы. Но таких людей единицы... катастрофа заключается в том, что таким способом люди бегут от войны (мужчины, военнообязанные)… И никто бы не бежал на самоубийство, если бы не было почти стопроцентных шансов сбежать. Картинка, конечно, шокирующая, и показывает, что это опасно... но реальную статистику людей пересёкших таким образом границу, не знают даже поганцы. И такая статистика была бы очень печальной... это тысячи или же 10ки тысяч людей
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20.05.2024 11:39 Ответить
думаю что у погранцов таких плаватёлёй прикопано нёмало по окрёстностях. как ты сёбё прёдставляёшь нё умёющёго плавать что плывет чёрёз Тису? зачём? спёрва можно научиться жё!
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20.05.2024 11:44 Ответить
Ты *********** со своими свинособачьимим погранцами не сравнивай.
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20.05.2024 11:46 Ответить
Ты ********* сидишь на теплом диване а я сейчас в блиндаже на авдееском направлении,и воюю я с 26.02.22 в полку дшб,и приходилось плечом к плечу с погранцами и в бахмута,и под кременой воевать. **** мне сцать,*******? Приезжай в Покровск,завтра буду там несколько дней потом назад на позицию,заберу тебя и познакомлю тебя героя с погранцами, скажешь им в лицо что они мародёры и карманы чистят двухсотым.
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20.05.2024 11:55 Ответить
Интернет герой,мля. Поймать бы тебя,да глаза выдавить что бы паскудник не мог больше никого оскорблять,но знаю что сидишь где то тише воды ниже травы а если и попадешся будешь обоссаный от страха в ногах валяться прощения просить.
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20.05.2024 12:07 Ответить
якщо ти попадешься ти будешь *************
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23.05.2024 21:38 Ответить
Це ствердження, чи припущення? Відповідайте. Від цього буде залежати, під якими нарами вам доведеться пролежати найближчі пару років.
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20.05.2024 11:47 Ответить
Я твій вирок.
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20.05.2024 12:01 Ответить
Дюжик-ты давил сегодня своего ужика?? Или у Миши Дюжика,проблемы и с головой и с ужиком??
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20.05.2024 12:38 Ответить
Встиг побачити, що ти написав та сам же й видалив. Так ти кацап кончений. Нутро встиг показати. Тьфу на тебе, гнидо козлоборода!
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20.05.2024 12:08 Ответить
тьфу на тебе ,гнiда #ана. нiчого я не видаляв, тварина ти мусорська.
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23.05.2024 21:35 Ответить
Не доплив, Чапаєв.
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20.05.2024 11:45 Ответить
Що там тої Тиси, щоб так багато люду її не перепливало... Думаю, що причина їх загибелі криється в дещо іншому...
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20.05.2024 11:47 Ответить
Пливли-пливли, а на березі всрались
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20.05.2024 11:49 Ответить
Прочитав на одному з ТГ ухилянтів:
Якщо ви вирішили самостійно (нелегально) перейти кордон, то запам'ятайте прості правила: Заздалегідь ні з ким ні про що не домовляйтесь. Ні з місцевими "сусаніними", ні з прикордонниками.
На кишені майте 3000-5000 $. Коли вас виявлять із коптера чи здадуть місцеві, то за вами виїде опергрупа прикордонників - 3-5 осіб. Кожному по 1000 і йдете далі.
Працює так само, як і з поліцейськими за п'янку за кермом. Пропонуєте 500$ - вони відмовляються (типу, мало) і везуть вас на огляд. Перед лікарнею беруть та відпускають. Також відбувається і з прикордонниками. Прикордонники вас можуть навіть запакувати і провезти пару кілометрів, але потім по-любому візьмуть гроші і відпустять.
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20.05.2024 11:50 Ответить
а чому не мона місцевому дати 300 євро, його виявляють з коптера, він тікає, його ловлять 20 автоматників, а він такий: Вибачте, грибів я назбирав 2.5кг., а дозволено вього 2, винен, згоден заплатити завтра штраф 170грн.(а ви в той час спокійно тікаєте поки бики ганяються за власником ваших 300 євро)))
Взагалі то Зеля і його єлдаки і шмигалі мають вже шмигати в камері, реально щО б не робилось = на шкоду(не ворогові). соупадєнійо??
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20.05.2024 12:03 Ответить
Місцевим такі складнощі ні до чого. У них і без таких складних схем черга з охочих. Вони зажралися вже до того, що самі нікого не водять. Просто дають "таємні стежки" та докладні інструкції.
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20.05.2024 12:14 Ответить
до речі, якщо плаветєль має 3000, а їх, погранців, 5, то заберуть гроші і повезуть, а якщо маєш 5000, а їх 3, то заберуть гроші і відпустять, але потім жаба буде давати шо не вгадав і 2000 євро "отріцатєльно зекономив"
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20.05.2024 12:21 Ответить
Якщо менше 1000 на рило, то так - можуть і забрати. Показники їм також потрібні. На фронт нікому не хочеться.
Шмон та "забрати гроші" - такого немає. Не ризикують. Терпіла може написати заяву та прикордонники - кандидати на виліт, тобто знову ж таки відправка на фронт. Накуюя їм такі ризики.
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20.05.2024 12:27 Ответить
То якою треба бути владою щоб люди отако втікали?!
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20.05.2024 11:50 Ответить
Люди не от власти убегают а от войны. Хотя согласен,власти тоже виноваты.
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20.05.2024 12:09 Ответить
Рідкісні довбодятли
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20.05.2024 12:14 Ответить
З технічної точки зору при наявності бажання і 10 тисяч євро звалити абсолютно реально. Надається сервіс all inclusive, 17 годин переходу - і ви там. Самі здаєтесь поліції, вам надають потрібні папірці з голограмами, і багата Європа приймає вас в обійми. Вибір некваліфікованої роботи - величезний, заробіток за українськими мірками супер, де прожити знайдеться. Ви майже як нелегальний мігрант з Бангладеш, але схожі на європейця. От тільки дуже хочеться плюнути цьому європейцю між очей. Мені вже за 60, і окопне життя не потягну, але 2 роки тому був готовий піти, не взяли. І хочу висловити глибоку повагу Юрію Луценку за його приклад і 4 місяці в Бахмуті
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20.05.2024 12:35 Ответить
Река затонувших дайверов.
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20.05.2024 13:06 Ответить
Як громадянин України, вважаю за необхідне, щоб був вже зараз прийнятий закон про 1. Створення Державної служби в справах ухилянтів (щось типу Державної пенітенціарної служби).
2. Служба розглядає персональну справу кожного ухилянта окремо і подає позов до суду про позбавлення громадянства України. 3.Суд приймає рішення за позовом. 4. При поверненні ухилянта в Україну у нього на кордоні вилучається закордонний паспорт. 5. Посольства України за кордоном видають нові паспорти тільки тим, хто виїхав легально. 6. Створюється загальнодоступний Державний реєстр ухилянтів і викладається на сайті. 7. Не знаю, як бути з непридатними за станом здоров"я Олександром Слобоженком, Вадимом Герасименком, Артуром Бершадським, Романом Дзюбенком, вони, звичайно, ногою відчиняють будь-які двері, але суспільству потрібно згуртуватися і повернути їх з захмарних висот на землю. Всі люди народжені рівними
І наостанок. Україна обов"язково переможе, бо за нею правда. Слава героям, які тяжкою працею здобувають цю перемогу!
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20.05.2024 13:23 Ответить
Працює снайпер.
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20.05.2024 13:47 Ответить
Батьківщина не віддає своїх хероїв.
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22.05.2024 20:53 Ответить
 
 