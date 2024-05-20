Тело мужчины обнаружили в Тисе в 10 метрах от румынского берега, - ГПСУ. ФОТО

В реке Тиса на границе с Румынией обнаружили тело человека. Предположительно, мужчина погиб при попытке пересечения государственной границы.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница, передает Цензор.НЕТ.

Сотрудники пограничной полиции Румынии сообщили пограничникам отдела "Тячев" Мукачевского отряда о пребывании в реке человека без признаков жизни.

Тело мужчины нашли под железнодорожным мостом

"Утопленника обнаружили в 10 метрах от румынского берега Тисы под железнодорожным мостом между населенными пунктами Грушово (Украина) и Кимпулунг-ла-Тиса (Румыния)", - говорится в сообщении.

Всего с начала мая это уже восьмой утопленник, который пытался преодолеть Тису.

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