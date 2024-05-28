Пропонувала чоловікам укласти фіктивний шлюб з багатодітними жінками та жінками з інвалідністю: затримано організаторку схеми для ухилянтів. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали організаторку схеми, яка пропонувала чоловікам отримати відстрочку від мобілізації та перетнути кордон шляхом укладання фіктивних шлюбів із багатодітними жінками та жінками з інвалідністю.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

""Бізнесвумен" пропонувала чоловікам отримати відстрочку від мобілізації та перетнути кордон, прикриваючись фіктивними шлюбами з багатодітними панянками та жінками з інвалідністю I чи II групи. Також до переліку послуг "свахи" входили поради спілкування з прикордонниками у пункті пропуску", - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що фігурантку схеми викрили прикордонники з поліцейськими під час отримання нею $4000 від "нареченого". Їй вручили повідомлення про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.





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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нацполіція отримала від ТЦК та СП інформацію про 94,5 тис. осіб, які ухиляються від явки до військкоматів. Понад 20 тис. осіб було знайдено поліцією та доставлено до ТЦК.