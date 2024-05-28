УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9578 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 358 46

Пропонувала чоловікам укласти фіктивний шлюб з багатодітними жінками та жінками з інвалідністю: затримано організаторку схеми для ухилянтів. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали організаторку схеми, яка пропонувала чоловікам отримати відстрочку від мобілізації та перетнути кордон шляхом укладання фіктивних шлюбів із багатодітними жінками та жінками з інвалідністю.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

""Бізнесвумен" пропонувала чоловікам отримати відстрочку від мобілізації та перетнути кордон, прикриваючись фіктивними шлюбами з багатодітними панянками та жінками з інвалідністю I чи II групи. Також до переліку послуг "свахи" входили поради спілкування з прикордонниками у пункті пропуску", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Посадовець Одеського ТЦК через систему "Оберіг" зробив "непридатними" 138 ухилянтів. Викрито багатомільйонну схему, - ДБР. ФОТОрепортаж

Схеми для ухилянтів

Повідомляється, що фігурантку схеми викрили прикордонники з поліцейськими під час отримання нею $4000 від "нареченого". Їй вручили повідомлення про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Схеми для ухилянтів
Схеми для ухилянтів

Також читайте: До трьох років тюрми засудили двох чоловіків на Харківщині за ухилення від мобілізації

Схеми для ухилянтів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нацполіція отримала від ТЦК та СП інформацію про 94,5 тис. осіб, які ухиляються від явки до військкоматів. Понад 20 тис. осіб було знайдено поліцією та доставлено до ТЦК.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6018) кордон (4773) ухилянти (923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Дивно, шлюбні агентства і сайти знайомств ще ніхто не забороняв. Тобто, у нас уже переслідується законом зв'язки з жінками-інвалідами та багатодітними?

Тоді логічним буде і кримінально переслідувати за спробу сексуального акту тих у кого вже двоє дітей, бо так вони можуть навмисне зробити третього і хитро перешкодити мобілізаційним планам
показати весь коментар
28.05.2024 15:22
+10
Одні ховаються за бронею інші як можуть ...аое тільки заброньовані повчають патріотизму
показати весь коментар
28.05.2024 15:07
+10
А где ты видел помощь инвалидам? Они всего навсего укладали фиктивный брак и выезжали за бугор оставляя инвалида в Украине на шее у государства тоесть на шее тех кто не выехал в трудную минуту из страны.
показати весь коментар
28.05.2024 15:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
які прекрасні схеми.
показати весь коментар
28.05.2024 15:06 Відповісти
За допомогу інвалідам, зараз саджають???
показати весь коментар
28.05.2024 15:06 Відповісти
А где ты видел помощь инвалидам? Они всего навсего укладали фиктивный брак и выезжали за бугор оставляя инвалида в Украине на шее у государства тоесть на шее тех кто не выехал в трудную минуту из страны.
показати весь коментар
28.05.2024 15:17 Відповісти
Ну так судят тех кто этого еще не сделал. Теоретически, человек может купить колесо от машины и на автомобильной камере переплыть Тису. На каком этапе будем его ловить и штрафовать, на этапе покупки или на этапе когда он пробьет себе колесо на дороге, явно замышляя что-то преступное?
показати весь коментар
28.05.2024 15:26 Відповісти
так вже є чимало випадків затримання людей просто по факту пересування за 20 км від держкордону бо комусь здалося, що це потенційний порушник.
показати весь коментар
28.05.2024 16:16 Відповісти
Факт, але там простіше - там одразу пробивають за базою, з'ясовують, чи стоїть на військовому обліку, і відправляють у ТЦК. Або відразу в ТЦК.

А тут за фактом усе легально, документи на виїзд згідно із законом, а на митному контролі - ось ні, ні хріна, я не вірю, що ви збираєтеся жити довго і щасливо з бабою-інвалідом, повертайте взад...
показати весь коментар
28.05.2024 16:25 Відповісти
Так інваліди ,мають ,малую долю, бо інакше вона не розпишеться. Я так це уявляю.
показати весь коментар
28.05.2024 15:35 Відповісти
Що і інвалідів саджають ?
показати весь коментар
28.05.2024 15:42 Відповісти
Одні ховаються за бронею інші як можуть ...аое тільки заброньовані повчають патріотизму
показати весь коментар
28.05.2024 15:07 Відповісти
Ну власть сама пошла на преступление выпустив из страны миллионы здоровых мужиков под разными предлогами. Неужели мужики имея троих детей или ухаживающие за инвалидом не могли быть полезные если не на фронте то хотя бы на заводе или даже для уплаты налогов? Даже знаю ситуации когда мужик с тремя детьми половина которых даже не его, пересекал границу и ехал в ЕС а дети сразу же пешком возвращались в Украину к своей матери. Ето типо законно?
показати весь коментар
28.05.2024 15:14 Відповісти
Неужели мужики имея троих детей или ухаживающие за инвалидом не могли быть полезные если не на фронте то хотя бы на заводе или даже для уплаты налогов?
======
Сомневаюсь, что мужик с тремя детьми где-то не работает и соответственно не платит налоги
показати весь коментар
28.05.2024 15:28 Відповісти
Работает только уже не в Украине. Да и как я писал выше, дети не его а приписанные байстрюки которых он пособирал по всем шлюхам с которыми куралесил по молодости.
показати весь коментар
28.05.2024 16:02 Відповісти
Сейчас для этого проверяется исправно ли алименты платит. Если у него три ребенка от бывших и всем исправно алименты платят, то ему еще грамоту почетную можно дать
показати весь коментар
28.05.2024 16:06 Відповісти
Якщо шлюб оформлений офіційно то як його можна вважати фіктивним? Документи ж не підроблені!
показати весь коментар
28.05.2024 15:16 Відповісти
Рішенням суду шлюб визнається фіктивним. Рішення суду теж буде офіційно оформлене.
показати весь коментар
28.05.2024 16:07 Відповісти
За фіктивні гроші - фіктивний шлюб. Уже було таке, - на таку саму одеську сваху завели справу за фантіки, які їй подарував претендент у "наречені".
Навіть на сайті Держприкордонслужби досі красується фото з фальшивими доларами, які начебто були платою за "злочинну схему ухилення". Зверніть увагу на номери на купюрах. Вони однакові.
Тут на прикордонників потрібно заводити справу за фальшивомонетництво.
https://dpsu.gov.ua/ua/news/*********-agent-za-4500-prikordonniki-vikrili-zlochinnu-shemu-viizdu-za-kordon/%3C/span

показати весь коментар
28.05.2024 16:48 Відповісти
При хорошому адвокату поліції важко буде довести, що укладання шлюбу мало собі на меті ухилення від мобілізації, а тим більше що "сваха" це робила з таким умислом. Може вона мякосердечна людина і вона жаліла багатодітних і жінок з івалідністі та допомагала їм влаштувати своє життя. А гроші брала за надання консалтингових послуг. Тут хіба що несплата податків.
показати весь коментар
28.05.2024 15:16 Відповісти
У наших реаліях поки адвокат вивчить справу і сяде в машину, то підзахисний уже вивчатиме будову АКМ на полігоні
показати весь коментар
28.05.2024 15:24 Відповісти
Не так, спочатку все ж потрібно, щоб суд таки визнав шлюб недійсним. Без суду розірвати такий шлюб неможливо. І от тут уже грає роль фах адвоката...
показати весь коментар
28.05.2024 15:28 Відповісти
Я більше описував дії "свахи", а по хлопцях - ви праві. По моєму трійки при сталіні мали менше прав ніж наше ТЦК
показати весь коментар
28.05.2024 15:33 Відповісти
А ви прямо смакуєте, що в української влади ,,нєт мєтодов протів Кості Саприкіна,, То хто ви?
показати весь коментар
28.05.2024 15:52 Відповісти
ті очередное недоразумение. Из под амстердамских окопов пишешьдядтелтупой?
показати весь коментар
28.05.2024 15:55 Відповісти
Ні. Не з окопів. Моє завдання читати коментарі та напрявляти звіт до СБУ про особливо упоротих. Так зрозуміло?
показати весь коментар
28.05.2024 16:34 Відповісти
а то б ти мало того що поц так ти ще й крисадурна. Ну тоді пзйнакй
показати весь коментар
28.05.2024 16:57 Відповісти
Кацап детектед. Там, тих хто злочинців здає поліції називають крисою. Бо країна воровських звичаїв. Маю надію, що Україна вже відійшла від подібного. А ти називай мене як хочеш. Ти вже в списку. А незабаром і камерну клікуху одержиш.
показати весь коментар
28.05.2024 17:02 Відповісти
Да а еще я имею две руки и две ноги **** - ты русский! Мало того шо ты поц и крыса так ты еще и олигофрен. Как ты вообще дожил до Нидерландов?
показати весь коментар
29.05.2024 10:45 Відповісти
Ти не повіриш. Я дожив ще й до багатьох інших країн. Хочеш продемострую, тупень ти козлорилий?
показати весь коментар
29.05.2024 14:18 Відповісти
Дивно, шлюбні агентства і сайти знайомств ще ніхто не забороняв. Тобто, у нас уже переслідується законом зв'язки з жінками-інвалідами та багатодітними?

Тоді логічним буде і кримінально переслідувати за спробу сексуального акту тих у кого вже двоє дітей, бо так вони можуть навмисне зробити третього і хитро перешкодити мобілізаційним планам
показати весь коментар
28.05.2024 15:22 Відповісти
Обережно, а то вас заберуть у законотворці. Дуже гарні ідеї генеруєте
показати весь коментар
28.05.2024 15:29 Відповісти
Тоді тих, у кого дитбудинки сімейного типу треба відразу саджати.
показати весь коментар
28.05.2024 15:53 Відповісти
Ну-ну... дуже цікаво:
Яку статтю їй інкримінують?
І як визначають "фіктивний шлюб" або "НЕ фіктивний"?
Де у нас в УК таки статті прописані?
Чи просто ПО БЕСПРЕДЕЛУ САДЖАЮТЬ?
показати весь коментар
28.05.2024 15:23 Відповісти
Очікуємо нові зекони
Погодження державою кандидатів на шлюб.
А ще можна було б заборонити мати більше двох дітей
показати весь коментар
28.05.2024 15:27 Відповісти
В чем по факту заключается преступление? В том что тетка знакомила мужчину с женщиной и помогала им создать семью по обоюдному желанию двоих взрослых людей? С каких пор, это стало запрещено ? Неужели многодетная мать или женщина с инвалидностью 1-2 группы в Украине не имеет права выходить замуж? Думаю даже в Северной Корее подобных запретов нет, у нашей страны есть чему "поучиться" диктаторам из Сомали, КНР, Талибана и т.д......
показати весь коментар
28.05.2024 15:28 Відповісти
аферистка отримує бабло, мізерну частину з яких отримує жінка-інвалід, яка швидше за все, будує для себе, і свого так би мовити майбутнього подружнього життя-повітряні замки, отой, що заплатив, має законні права на відмазку!,(, Це шахрайство, під час війни!, про так би мовити чОловіка, взагалі промовчу. і яке в писту сомалі??( Щось ще не зрозуміло ?? , або ви зовсім тупий?? (,
показати весь коментар
28.05.2024 15:48 Відповісти
І як ви відрізните це від реального випадку, коли хтось одружується з багатодітною або інвалідом і виїжджає з нею за кордон для довгого і щасливого спільного життя?
показати весь коментар
28.05.2024 15:53 Відповісти
її взяли на місці злочину, бабло ітд, Повідомляється, що фігурантку схеми викрили прикордонники з поліцейськими під час отримання нею $4000 від "нареченого", чи ви до всього читиати не вмієте??(
показати весь коментар
28.05.2024 15:56 Відповісти
показати весь коментар
28.05.2024 16:01 Відповісти
Блін, якого злочину, під яку статтю потрапляє посередництво при знайомстві? Це коли весь інтернет сайтами про ескорт-послуги обвішаний, вибирай будь-яку, були б гроші

Максимум, це якщо баба податки не платить (а може ще й платить), але це вже зовсім інше питання і питання точно не до мужика, якого законно після шлюбу повинні пропустити

Якщо не хочете пускати, то тоді видавайте закон - наприклад, з 24 лютого 2022 року заборонено вступати в шлюб із жінками-інвалідами та багатодітними-матерями.
показати весь коментар
28.05.2024 16:12 Відповісти
Треба хоч трошки знати Карний кодекс країни в якій мешкаєш.
показати весь коментар
28.05.2024 16:29 Відповісти
Ось вам така сама історія. Одеська сваха, затримали під час отримання грошей. Викладено на сайті Держприкордонслужби. Все начебто правильно.
От тільки "долари від прикордонників" виявилися фальшивими. Подивіться на їхні номери. Вони однакові. І за це дике намахалово від держоргану хочуть судити людину.
https://dpsu.gov.ua/ua/news/*********-agent-za-4500-prikordonniki-vikrili-zlochinnu-shemu-viizdu-za-kordon/%3C/span

показати весь коментар
28.05.2024 16:59 Відповісти
Ну це ще треба довести. Подумайте логічно! Яке рішення винесе суд? Заборонить чоловікові і жінці-інваліду одружуватись? Справа розвалиться у суді.......
показати весь коментар
28.05.2024 15:55 Відповісти
Жека, не тупи,)
показати весь коментар
28.05.2024 15:57 Відповісти
Набігло "експертів" по фіктивним шлюбам.
показати весь коментар
28.05.2024 15:58 Відповісти
значить працювали на "живця" . була десь стаття про закупівлю секс послуг поліцейськими для "глибокого занурення" у справу)
показати весь коментар
28.05.2024 16:24 Відповісти
 
 