Пропонувала чоловікам укласти фіктивний шлюб з багатодітними жінками та жінками з інвалідністю: затримано організаторку схеми для ухилянтів. ФОТОрепортаж
Правоохоронці затримали організаторку схеми, яка пропонувала чоловікам отримати відстрочку від мобілізації та перетнути кордон шляхом укладання фіктивних шлюбів із багатодітними жінками та жінками з інвалідністю.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
""Бізнесвумен" пропонувала чоловікам отримати відстрочку від мобілізації та перетнути кордон, прикриваючись фіктивними шлюбами з багатодітними панянками та жінками з інвалідністю I чи II групи. Також до переліку послуг "свахи" входили поради спілкування з прикордонниками у пункті пропуску", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що фігурантку схеми викрили прикордонники з поліцейськими під час отримання нею $4000 від "нареченого". Їй вручили повідомлення про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нацполіція отримала від ТЦК та СП інформацію про 94,5 тис. осіб, які ухиляються від явки до військкоматів. Понад 20 тис. осіб було знайдено поліцією та доставлено до ТЦК.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А тут за фактом усе легально, документи на виїзд згідно із законом, а на митному контролі - ось ні, ні хріна, я не вірю, що ви збираєтеся жити довго і щасливо з бабою-інвалідом, повертайте взад...
======
Сомневаюсь, что мужик с тремя детьми где-то не работает и соответственно не платит налоги
Навіть на сайті Держприкордонслужби досі красується фото з фальшивими доларами, які начебто були платою за "злочинну схему ухилення". Зверніть увагу на номери на купюрах. Вони однакові.
Тут на прикордонників потрібно заводити справу за фальшивомонетництво.
https://dpsu.gov.ua/ua/news/*********-agent-za-4500-prikordonniki-vikrili-zlochinnu-shemu-viizdu-za-kordon/%3C/span
Тоді логічним буде і кримінально переслідувати за спробу сексуального акту тих у кого вже двоє дітей, бо так вони можуть навмисне зробити третього і хитро перешкодити мобілізаційним планам
Яку статтю їй інкримінують?
І як визначають "фіктивний шлюб" або "НЕ фіктивний"?
Де у нас в УК таки статті прописані?
Чи просто ПО БЕСПРЕДЕЛУ САДЖАЮТЬ?
Погодження державою кандидатів на шлюб.
А ще можна було б заборонити мати більше двох дітей
Максимум, це якщо баба податки не платить (а може ще й платить), але це вже зовсім інше питання і питання точно не до мужика, якого законно після шлюбу повинні пропустити
Якщо не хочете пускати, то тоді видавайте закон - наприклад, з 24 лютого 2022 року заборонено вступати в шлюб із жінками-інвалідами та багатодітними-матерями.
От тільки "долари від прикордонників" виявилися фальшивими. Подивіться на їхні номери. Вони однакові. І за це дике намахалово від держоргану хочуть судити людину.
https://dpsu.gov.ua/ua/news/*********-agent-za-4500-prikordonniki-vikrili-zlochinnu-shemu-viizdu-za-kordon/%3C/span