Россияне начали эту войну, поэтому им придется заплатить за ее последствия, – посол Клява

Посол Латвии в Украине Илгварс Клява заявил, что в мире существуют опасения относительно того, что Россия проиграет войну против Украины, но именно россияне начали эту войну и должны заплатить за ее последствия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом посол Латвии в Украине Илгварс Клява заявил в интервью РБК-Украина.

Как отмечается, он признал существование в мире опасений относительно стратегической стабильности в отношении ядерного оружия: "Я думаю, это первое, что приходит на ум, когда мы говорим о политике в Вашингтоне и других странах".

Клява отметил, что вопрос в том, до какой степени произойдет упадок России, когда россияне проиграют войну. И что будет с российским ядерным арсеналом.

"Я имею в виду, что если будет несколько Россий, вооруженных ядерным оружием, это может показаться кошмаром для многих людей во всем мире: каких соглашений они обязаны придерживаться, есть ли какие-то соглашения, которым они будут следовать в плане ядерного оружия, или они просто будут стрелять им по своей воле в кого-то", - заявил посол.

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Кроме того, он подчеркнул, что Украину ни в чем нельзя обвинять.

"Украина не начинала эту войну. Россияне начали, Путин начал эту войну. Поэтому вся вина за то, что бы ни случилось, я имею в виду, при каких условиях Россия проиграет войну и что произойдет впоследствии - виноват Путин, а не Украина. Это очевидная отправная точка. Россияне начали эту войну, поэтому им придется заплатить за это и за последствия этой войны", - добавил Клява.

Также он отметил, что Латвия поддержит решение Украины, "как будет продолжаться эта война, где она закончится, на каких условиях".

"Мы поддержим ваше решение, какое бы вы ни приняли. Мы обязательно будем с вами, пока это ваше решение", - подчеркнул посол и добавил, что не хотелось бы видеть навязывание Украине решения, с которым Украина не согласна.

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"Россияне тоже любят говорить о мире, но им нравится говорить о мире на своих условиях. И в этом все дело. Украину нельзя принудить к несправедливому мирному соглашению, с которым Украина не согласна. Если Украина не согласится, а окажется под ультиматумом, загнанной в угол, то это означает, прежде всего, что это не будет стабильным решением, а это будет просто пауза до следующей войны", - подчеркнул посол.

Напомним, ранее сообщалось, что Латвия не ставит перед Украиной никаких ограничений по использованию ее оружия. Однако отправку своих войск в Украину Рига пока не обсуждает.