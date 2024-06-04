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Шанси РФ на будь-який наступ практично приречені, - посол Латвії Клява

Посол Латвії Клява заявив, що шанси Росії на наступ приречені

Після схвалення допомоги Сполученими Штатами та ЄС шанси Росії на будь-який наступ практично приречені.

Про це заявив посол Латвії в Україні Ілгварс Клява в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"З макрофінансовою допомогою Євросоюзу, а також після рішення Конгресу США, при наданні допомоги, я думаю, в України дуже високі шанси пройти цей рік. Після голосування у США я б наважився сказати, і це моя особиста думка, що шанси Росії на будь-який військовий наступ на Україну практично приречені", - пояснив дипломат.

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За словами Кляви, є всі підстави припускати, що будь-яка спроба провести якусь серйозну широкомасштабну військову операцію проти України зазнає невдачі завдяки допомозі озброєнням, боєприпасами, які надходять насамперед із США, а також з інших країн НАТО.

"Але я хочу згадати ще дві речі. Насамперед звичайно, йдеться про кадрові резерви української сторони. Це дуже важливо. Ми дуже раді бачити, що нарешті закон про мобілізацію пройшов через парламент. Це дуже важливо, це дуже необхідна річ, тому що армії потрібні резерви", - заявив посол Латвії.

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Також, зазначив дипломат, ЗСУ потребують зброї та боєприпасів.

"Наразі зброя і боєприпаси забезпечені, але потрібно мати підготовлені резерви. Насамперед, щоб стримати можливий російський напад, як зараз, у Харківській області, але й на інших можливих напрямках", - сказав він.

Клява додав, що Латвія сподівається, що після ухвалення закону ця система запрацює ефективно і резерви з'являться в належний час. Зокрема, на підготовку солдатів, їхнє оснащення, формування нових бригад і забезпечення ротації на передовій йде кілька місяців.

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Не кажіть "гоп": у русні є "Козир".
Скаже зєлі, що пора ставаться, пока хужє нє стало - то воно і здасться.
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04.06.2024 10:28 Відповісти
Ну припустим зеля здасться, і що, вся країна разом з ним здасться, що ти мелеш?
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04.06.2024 11:17 Відповісти
Буде великий роздрай і хитання серед партнерів.
Чимало хто вже "устал ат вайни" і прагне її закінчити у будь-який спосіб. Нехай і за наш рахунок.
Чимало хто теж не сильно зацікавлений у продовженні війни, тому скаже "ну ось, це ваш вибір, ми поважаємо його".
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04.06.2024 11:32 Відповісти
Регіони руснi почали масово відправляти на фронт мобілізованих, які раніше відмовлялися воювати в Україні.
, На фронт відправляють дезертирів, фігурантів справ з зобов'язанням не виїжджати, людей з пораненнями та тих, хто відмовився повертатися на війну після повернення додому у відпустку. Масова відправка почалася в травні.
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04.06.2024 11:12 Відповісти
А кажуть в них ресурс безмежний, ні Панове, все колись закінчується...
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04.06.2024 11:18 Відповісти
У порівнянні з нашим - умовно нескінченний.
Не виїхали мільйони боєздатних, є ще багато хтоні, працюють африканські азійські рекрутери.
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04.06.2024 11:33 Відповісти
 
 