Шанси РФ на будь-який наступ практично приречені, - посол Латвії Клява
Після схвалення допомоги Сполученими Штатами та ЄС шанси Росії на будь-який наступ практично приречені.
Про це заявив посол Латвії в Україні Ілгварс Клява в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"З макрофінансовою допомогою Євросоюзу, а також після рішення Конгресу США, при наданні допомоги, я думаю, в України дуже високі шанси пройти цей рік. Після голосування у США я б наважився сказати, і це моя особиста думка, що шанси Росії на будь-який військовий наступ на Україну практично приречені", - пояснив дипломат.
За словами Кляви, є всі підстави припускати, що будь-яка спроба провести якусь серйозну широкомасштабну військову операцію проти України зазнає невдачі завдяки допомозі озброєнням, боєприпасами, які надходять насамперед із США, а також з інших країн НАТО.
"Але я хочу згадати ще дві речі. Насамперед звичайно, йдеться про кадрові резерви української сторони. Це дуже важливо. Ми дуже раді бачити, що нарешті закон про мобілізацію пройшов через парламент. Це дуже важливо, це дуже необхідна річ, тому що армії потрібні резерви", - заявив посол Латвії.
Також, зазначив дипломат, ЗСУ потребують зброї та боєприпасів.
"Наразі зброя і боєприпаси забезпечені, але потрібно мати підготовлені резерви. Насамперед, щоб стримати можливий російський напад, як зараз, у Харківській області, але й на інших можливих напрямках", - сказав він.
Клява додав, що Латвія сподівається, що після ухвалення закону ця система запрацює ефективно і резерви з'являться в належний час. Зокрема, на підготовку солдатів, їхнє оснащення, формування нових бригад і забезпечення ротації на передовій йде кілька місяців.
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