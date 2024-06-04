Шансы РФ на какое-либо наступление практически обречены, - посол Латвии Клява

После одобрения помощи Соединенными Штатами и ЕС шансы России на любое наступление практически обречены.

Об этом заявил посол Латвии в Украине Илгварс Клява в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"С макрофинансовой помощью Евросоюза, а также после решения Конгресса США, при предоставлении помощи, я думаю, у Украины очень высокие шансы пройти этот год. После голосования в США я бы осмелился сказать, и это мое личное мнение, что шансы России на любое военное наступление на Украину практически обречены", - пояснил дипломат.

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По словам Клявы, есть все основания предполагать, что любая попытка провести какую-то серьезную широкомасштабную военную операцию против Украины потерпит неудачу благодаря помощи вооружением, боеприпасами, которые поступают прежде всего из США, а также из других стран НАТО.

"Но я хочу упомянуть еще две вещи. Прежде всего конечно, речь идет о кадровых резервах украинской стороны. Это очень важно. Мы очень рады видеть, что наконец закон о мобилизации прошел через парламент. Это очень важно, это очень необходимая вещь, потому что армии нужны резервы", - заявил посол Латвии.

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Также, отметил дипломат, ВСУ нуждаются в оружии и боеприпасах.

"Сейчас оружие и боеприпасы обеспечены, но нужно иметь подготовленные резервы. Прежде всего, чтобы сдержать возможное российское нападение, как сейчас, в Харьковской области, но и на других возможных направлениях", - сказал он.

Клява добавил, что Латвия надеется, что после принятия закона эта система заработает эффективно и резервы появятся в положенное время. В частности, на подготовку солдат, их оснащение, формирование новых бригад и обеспечение ротации на передовой уходит несколько месяцев.

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