РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10747 посетителей онлайн
Новости Война
2 146 6
Латвия (1279) россия (93011) наступление (197)

Шансы РФ на какое-либо наступление практически обречены, - посол Латвии Клява

Посол Латвії Клява заявив, що шанси Росії на наступ приречені

После одобрения помощи Соединенными Штатами и ЕС шансы России на любое наступление практически обречены.

Об этом заявил посол Латвии в Украине Илгварс Клява в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"С макрофинансовой помощью Евросоюза, а также после решения Конгресса США, при предоставлении помощи, я думаю, у Украины очень высокие шансы пройти этот год. После голосования в США я бы осмелился сказать, и это мое личное мнение, что шансы России на любое военное наступление на Украину практически обречены", - пояснил дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Латвия инвестирует еще 20 млн евро в Коалицию дронов в поддержку Украины, - министр обороны Спрудс

По словам Клявы, есть все основания предполагать, что любая попытка провести какую-то серьезную широкомасштабную военную операцию против Украины потерпит неудачу благодаря помощи вооружением, боеприпасами, которые поступают прежде всего из США, а также из других стран НАТО.

"Но я хочу упомянуть еще две вещи. Прежде всего конечно, речь идет о кадровых резервах украинской стороны. Это очень важно. Мы очень рады видеть, что наконец закон о мобилизации прошел через парламент. Это очень важно, это очень необходимая вещь, потому что армии нужны резервы", - заявил посол Латвии.

Также смотрите: Посольство Украины в Латвии организовало отправку гусеничных вездеходов-амфибий Bandvagn 202 для ВСУ. ФОТО

Также, отметил дипломат, ВСУ нуждаются в оружии и боеприпасах.

"Сейчас оружие и боеприпасы обеспечены, но нужно иметь подготовленные резервы. Прежде всего, чтобы сдержать возможное российское нападение, как сейчас, в Харьковской области, но и на других возможных направлениях", - сказал он.

Клява добавил, что Латвия надеется, что после принятия закона эта система заработает эффективно и резервы появятся в положенное время. В частности, на подготовку солдат, их оснащение, формирование новых бригад и обеспечение ротации на передовой уходит несколько месяцев.

Также читайте: Латвия не ограничивает Киев в применении оружия, но отправку своих войск в Украину не рассматривает, - глава МИД Браже
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не кажіть "гоп": у русні є "Козир".
Скаже зєлі, що пора ставаться, пока хужє нє стало - то воно і здасться.
показать весь комментарий
04.06.2024 10:28 Ответить
Ну припустим зеля здасться, і що, вся країна разом з ним здасться, що ти мелеш?
показать весь комментарий
04.06.2024 11:17 Ответить
Буде великий роздрай і хитання серед партнерів.
Чимало хто вже "устал ат вайни" і прагне її закінчити у будь-який спосіб. Нехай і за наш рахунок.
Чимало хто теж не сильно зацікавлений у продовженні війни, тому скаже "ну ось, це ваш вибір, ми поважаємо його".
показать весь комментарий
04.06.2024 11:32 Ответить
Регіони руснi почали масово відправляти на фронт мобілізованих, які раніше відмовлялися воювати в Україні.
, На фронт відправляють дезертирів, фігурантів справ з зобов'язанням не виїжджати, людей з пораненнями та тих, хто відмовився повертатися на війну після повернення додому у відпустку. Масова відправка почалася в травні.
показать весь комментарий
04.06.2024 11:12 Ответить
А кажуть в них ресурс безмежний, ні Панове, все колись закінчується...
показать весь комментарий
04.06.2024 11:18 Ответить
У порівнянні з нашим - умовно нескінченний.
Не виїхали мільйони боєздатних, є ще багато хтоні, працюють африканські азійські рекрутери.
показать весь комментарий
04.06.2024 11:33 Ответить
 
 